Review: Granblue Fantasy Relink - Endless Ragnarok เนื้อหาที่ใช่ ในเวลาที่ผิด

แนวเกม แอ็คชั่นอาร์พีจี
แพลตฟอร์ม PC, PS5, PS4, Switch 2
เรตเกม PEGI: 12 เหมาะสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป
แพทช์อัปเดตใหญ่ไซส์เบิ้มครั้งแรกและครั้งสุดท้ายของเกมแอ็คชั่นอาร์พีจียกตี้ไปตีมอนฯ หลังขาดการติดต่อทิ้งช่วงห่างหายไปนานถึงสองปี
สำหรับ Endless Ragnarok มันคือเนื้อหาเสริมของเกม Granblue Fantasy Relink ที่ออกมาเมื่อปี 2024 โดยเรื่องราวจะดำเนินต่อเนื่องหลังจบเหตุการณ์ในเกมภาคหลัก เมื่อความสงบสุขของดินแดนลอยฟ้าถูกรบกวนอีกครั้งด้วยฝีมือ Ragnalia เหล่ามอนสเตอร์ดุร้ายทรงพลังที่จู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นมา "เซฟอน" และ "ทเวน" สองนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่จึงเดินทางมาขอความช่วยเหลือจากผองคณะฮีโร่อย่างพวกเราให้ช่วยไปไล่ล่ากำจัดพวกมันและสืบหาตัวบงการที่อยู่เบื้องหลังภัยพิบัติครั้งใหม่นี้ แน่นอนว่าก่อนไปเผชิญสนามจริงพวกเขาทั้งคู่ต้องขอท้าประลองทดสอบความเก่งกาจและเป็นการเช็คความพร้อมของผู้เล่นไปในตัว
ส่วนวิธีการเข้าถึงเนื้อหา DLC นั้น อันดับแรกคุณจำเป็นต้องเล่นเคลียร์โหมดเนื้อเรื่องในเกมภาคหลัก Granblue Fantasy Relink ให้จบโค่นปราบมังกรฟ้า บาฮามุท ระดับยากสุดลงให้ได้เสียก่อน แล้วจากนั้นตัวเกมจะมีการแนะนำโหมดเอนด์เกมใหม่ที่เรียกว่า The Conflux ให้เรารู้จัก หลังลองอะไรเสร็จสรรพก็ให้เดินทางออกมายังหน้าฮับ Seedhollow ที่ที่สองนักสู้จะโผล่ปรากฏตัวมามอบหมายภารกิจเนื้อเรื่องใหม่สุดหินในระดับความยาก Chaos ให้กับคุณ!!
ก่อนอื่นเรามาเริ่มที่โหมดไฮไลท์ใหม่อย่าง The Conflux นี่คือโหมดเอนด์เกมสไตล์ Roguelite ที่ถูกดีไซน์ออกแบบมาเพื่อเอาใจผู้เล่นที่เป็นสายโซโลลุยเดี่ยวโดยเฉพาะ เพราะคุณสามารถนั่งฟาร์มเก็บเลเวล นั่งฟาร์มวัตถุดิบได้ลำพังตัวคนเดียวโดยที่ไม่ต้องง้อเพื่อนหรือจับคู่รอคนให้ครบตี้ ซึ่งลักษณะของตัวดันเจี้ยนจะแบ่งออกเป็นห้องๆ แต่ละห้องจะสุ่มศัตรูและอุปสรรคมาให้ไม่เหมือนกันตามเส้นทางที่เราเลือกในแต่ละรอบ บางห้องอาจต้องต่อสู้กับกองทัพลูกสมุนจำนวนมาก บางห้องอาจได้ปะทะดวลกับบอสใหญ่ ในขณะที่บางห้องเราอาจได้เล่นมินิเกมขำๆแทนอะไรแบบนี้ แน่นอนว่าหลังเคลียร์ผ่านไปแต่ละห้องตัวเกมจะสุ่มบัฟมาให้เราได้เลือกใช้งาน แถมยังมีการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นนำแต้ม Resonance Points (RP) ที่ได้รับไปอัพเกรดปลดล็อคบัฟตัวละครแบบถาวรช่วยให้การเล่นรอบถัดไปสะดวกสบายขึ้นทีละนิด นับเป็นคอนเทนต์ที่ชวนให้เรารู้สึกสดใหม่อยากวกกลับมาเล่นซ้ำเรื่อยๆไม่มีเบื่อตามสูตรสำเร็จของเกมโร้กไลต์
ด้านตัวละครใหม่ทั้ง 6 ที่ถูกใส่เพิ่มเข้ามา จะประกอบไปด้วย Beatrix, Eustace, Fraux, Fediel รวมถึงสองบอสศัตรูจากเกมภาคหลักอย่าง Gallanza และ Maglielle ก็จะโผล่มาให้ผู้เล่นสามารถเลือกบังคับได้แล้วในภาคเสริมนี้ ส่งผลทำให้ลิสต์รายชื่อตัวละครฮีโร่ที่เลือกเล่นได้ภายในเกม ณ ปัจจุบันมีจำนวนพุ่งแตะถึง 28 ตัวละครด้วยกันเลยทีเดียว
หนึ่งตัวละครยังคงถูกแคประดับเลเวลสูงสุดเอาไว้อยู่ที่ 100 เหมือนเช่นเดิม แต่คุณสามารถเสริมแกร่งเพิ่มความเก่งกาจต่อไปได้อีกผ่านระบบใหม่ที่เรียกว่า Master Traits โดยทุกแต้ม Mastery Points (MSP) ที่เกินมาสามารถนำไปอัพเกรดเลื่อนขั้นเลเวล Master Traits ของตัวละครได้ เมื่ออัพไปจนถึงขั้นที่กำหนดตัวละครนั้นก็จะได้รับโบนัส ATK, HP และ DMG Cap เพิ่มขึ้นมา นอกจากนี้การเลื่อนขั้นดังกล่าวยังช่วยให้เราปลด Perk พิเศษในแต่ละสายได้ ใครอยากกลบจุดด้อยของตัวละครหรือเน้นจุดแข็งให้โดดเด่นที่สุด ก็สามารถเลือกสายอัพปรับแต่งได้ตามสบาย
เหล่ามอนสเตอร์ที่คุณจะได้เผชิญในความยากระดับ Chaos ส่วนใหญ่ก็เป็นศัตรูหน้าเดิมๆที่พวกเราเคยผ่านมือกันมาหมดแล้ว เพียงแต่พวกมันจะอัพความโหดเพิ่มความอึดถึกขึ้นไปอีกขั้นด้วยสเกลพลังระดับเลเวล 200 อัพ (สูงกว่าฮีโร่เวลตันของฝ่ายเราถึงสองเท่า) นั่นจึงทำให้พวกมันมีพลังชีวิตที่สูงขึ้นสู้กันทีตีนานเป็นครึ่งชั่วโมง แดเมจการโจมตีของพวกมันเองก็แรงขึ้นด้วยพลาดโดนไปสักสองสามท่าอาจมีสิทธิ์ร่วงลงไปนอนได้เลย ยิ่งไปกว่านั้นยามที่พวกมันโกรธจะสามารถเข้าสู่สถานะ Ex Burst ออร่าสีม่วงที่มาพร้อมท่วงท่าใหม่ๆชวนปวดหัวต้องโดดหลบกันจ้าละหวั่น ฉะนั้นต่อให้คุณจะฟาร์มเกมภาคหลักจนของเทพหมดครบทั้งตัว เมื่อมาอยู่ต่อหน้ามอนฯระดับ Chaos ก็ไม่ต่างจากลูกเจี๊ยบเข้าไปให้มันตบเล่นและยังคงต้องอาศัยพึ่งพาความช่วยเหลือจากผู้เล่นออนไลน์คนอื่นๆอยู่ดี ซึ่งหากตี้ใครคนไม่ครบตัวเกมก็ยังมีระบบ Enlisted Back Up เพื่อให้เราสามารถเลือกร่างโกสต์ AI ของผู้เล่นเก่งๆมาช่วยแบกเติมเต็มในตำแหน่งที่ขาดหายได้
ไฮไลท์ความเจ๋งของ DLC ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะในระหว่างที่กำลังสู้อยู่นั้นที่บริเวณมุมซ้ายล่างของจอภาพเราจะเห็นเกจพิเศษแสดงปรากฏขึ้นมา สิ่งนั้นเรียกว่าเกจ Summon ที่เอาไว้สำหรับอัญเชิญสัตว์อสูรมาช่วยเหลือเราในสมรภูมิ ซึ่งซัมมอนภายในเกมก็มีหลากหลายประเภทให้ออกตามหาเก็บสะสม ไล่ตั้งแต่มอนฯระดับกีกี้ปลายแถวที่เรียกมาแจกบัฟเล็กๆน้อยๆ ไปจนถึงมอนฯระดับสูง Primal Beast ที่เรียกลงมาแล้วเราสามารถบังคับมันยืนต่อสู้ในสนามได้ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งต้องแลกกับเกจซัมมอนที่ใช้ในปริมาณเยอะกว่ามอนฯปกติทั่วไป ถือเป็นอีกหนึ่งระบบใหม่ที่มาช่วยเพิ่มมิติเติมสีสันให้การยืนตีๆหลบๆธรรมดากลายเป็นเรื่องน่าสนุกตื่นเต้นขึ้นมา
สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้ในการทดสอบ ต้องขอบคุณทางบริษัท AMD ที่ให้ความอนุเคราะห์จัดการ์ดจอ AMD Radeon RX 7800 XT 16GB มาให้เราได้ใช้ในการเล่นและรีวิวเกมนี้ โดยที่ตัวซีพียูนั้นยังคงเป็น AMD RYZEN 5 5500, แรม Kingston FURY 16GB DDR4 BUS3200 และติดตั้งลงบนเมนบอร์ด ASUS TUF GAMING A520M-PLUS
เนื่องด้วยตัวเกมเวอร์ชันพีซีนั้นปราศจากตัวเลือกการปรับแต่งตั้งค่าเทคโนโลยีอัปสเกลหรือเฟรมเจนฯใดๆ มันจึงต้องอาศัยพึ่งพาพลังดิบของการ์ดจอแบบเพียวๆ ซึ่งจากการเปิดรันทดสอบที่ระดับความละเอียด 2560 x 1440p พร้อมเลือกภาพกราฟิกระดับสูงสุดที่ Ultra ผลลัพธ์เฟรมเรตตอนเล่นจริงจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ 100 - 120 fps ซึ่งชิดติดเพดานค่าเฟรมเรตสูงสุดที่ตัวเกมล็อคเอาไว้ให้ไม่เกินนี้ ดังนั้นถ้าใครใช้การ์ดจอค่ายแดงแล้วอยากให้ตัวเลขเฟรมฯพุ่งไปไกลมากกว่านั้น ก็คงต้องเข้าไปเปิดใช้งานฟีเจอร์ AMD Fluid Motion Frames 2.1 ในซอฟต์แวร์อะดรีนาลินเพื่อให้ AI ช่วยอัพเฟรมฯเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวแตะหลัก 200 fps กันเอาเอง
การที่ส่วนเสริม Expansion จะมีระดับความท้าทายที่สูงขึ้นยากขึ้นนั้นถือเป็นเรื่องปกติ ทว่าปัญหาจริงๆของ Endless Ragnarok มันอยู่ตรงที่จังหวะเวลามากกว่า เพราะทีมงานเล่นอัพเดทใหญ่มาตูมเดียวโดยที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้ปูเนื้อหาใดๆให้ผู้เล่นได้เตรียมพร้อม ลองนึกสภาพคุณจ่ายเงินซื้อภาคเสริมของ Monster Hunter แล้วตัวเกมจัด Alatreon จัด Fatalis มาให้คุณสู้เลยตั้งแต่เดย์วันทั้งๆที่อาวุธชุดเกราะของคุณยังอยู่ในระดับ High Rank นั่นจึงทำให้เกิดแกปช่องว่างมหาศาลระหว่างตัวเรากับมอนสเตอร์ยังไม่ทันได้เริ่มเนื้อหาก็ต้องย้อนกลับไปฟาร์มกันอย่างหนักหน่วง หนำซ้ำเมื่อตัวเกมทิ้งช่วงห่างหายไปนานความรู้ที่เราเคยมีก็แทบส่งคืนอาจารย์ไปหมดแล้ว ทั้งเรื่องการแพ้ทางของธาตุและวิธีทำคอมโบของตัวละครต่างๆ ต้องรื้อฟื้นนับหนึ่งใหม่หมดทุกอย่าง ครั้นจะเปิดโหมด Full Assisted ให้คอมฯช่วยสู้ช่วยหลบหลีกอัตโนมัติให้มันก็ไม่สนุกอีก ครั้นจะใช้ฝีมือเล่นเองก็ลำบากเพราะเหล่าเพื่อนสนิทมิตรสหายที่เคยช่วยแบกต่างแยกย้ายหนีไปเล่นเกมอื่นกันหมดแล้วนั่นเอง
"จริงๆแล้วการมาของ Granblue Fantasy Relink - Endless Ragnarok มันถือเป็นเรื่องดีนะเพราะอุดมไปด้วยสิ่งที่แฟนๆต่างเรียกร้องโหยหามาตลอด เพียงแค่มันมาในช่วงที่กระแสของเกมซบเซาลงไปมากแล้ว จะให้กลับมาจุดติดฮิตเหมือนเก่าคงเป็นไปได้ยาก ฉะนั้นใครที่ชื่นชอบหลงรักและอยากซื้อหามาลองก็จงทำใจเผื่อเอาไว้เลยว่า ยังไงต้องพบเจออุปสรรคข้อติดขัดไม่มากก็น้อยในการหวนกลับคืนสู่ถิ่นท้องนภาแห่งนี้"
|เกมเพลย์
|8
|กราฟิก
|9
|Performance
|8
|เนื้อเรื่อง
|7
|ความคิดสร้างสรรค์
|7
|ภาพรวม
|7.8
สนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท Cygames, Inc.
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