"Bleach Mirrors High" เกมมือถือที่ให้คุณสร้างยมทูตและดาบฟันวิญญาณของตัวเอง

ตัวอย่างล่าสุดของอีกหนึ่งไตเติ้ลเกมจากการ์ตูนดัง ที่เผยให้เห็นระบบการปรังแต่งและการต่อสู้ของเหล่าตัวละครยมทูตเจนฯใหม่ในยุคหลังสงครามเลือดพันปี
Bandai Namco ปล่อยตัวอย่างภาพรวมความยาว 105 วินาทีสำหรับ Bleach Mirrors High ผลงานเกมแอ็คชั่นกาชาตัวละครฟรีทูเพลย์ที่อิงจากมังงะและอนิเมะในชื่อเดียวกัน โดยคลิปวิดีโอล่าสุดนี้ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับกลไกการต่อสู้และระบบการปรับแต่งตัวละคร อีกทั้งยังแนะนำยมทูตออริจินอลหน้าใหม่ที่สามารถเล่นได้ในเกมจำนวน 3 ตัวด้วยกัน ได้แก่ "นารุ จูรินนะ" (พากย์เสียงโดย ฟุกะ อิซึมิ), "กิโร่ ฮันโด" (พากย์เสียงโดย โชโกะ บาโทริ) และ "ไมโกะ โทกิชิมะ" (พากย์เสียงโดย ยู ซาซาฮาระ) ซึ่งทั้งหมดล้วนถูกออกแบบโดยฝีมืออาจารย์ คูโบะ ผู้แต่งการ์ตูนเรื่องนี้ด้วยตัวเอง
การต่อสู้ใน Mirrors High นั้นใช้ทีมสามตัวละคร โดยการโจมตีจะขึ้นอยู่กับการ์ดแอ็คชั่นที่เลือกใช้ในระหว่างการต่อสู้ ตัวละครแต่ละตัวสามารถปล่อยท่า Mortal Blows ที่มีภาพเคลื่อนไหวสุดอลังการได้ ขณะที่สมาชิกสามคนในทีมสามารถรวมพลังเพื่อใช้ท่าโจมตี Soul Drive รวมทั้งเชื่อมโยงการกระทำที่สามารถกระตุ้นการโจมตี Link Attack ได้อีกด้วย ถึงแม้ว่าการจัดทีมสามตัวละครจะดูคุ้นเคยสำหรับผู้ที่เคยเล่น Brave Souls มาแล้ว แต่ใน Mirrors High จะแตกต่างออกไปตรงที่ใช้การ์ดในการเลือกท่าโจมตีและท่าประสานนั่นเอง
ผู้เล่นสามารถปรับแต่งตัวละครหลักได้ตั้งแต่ใบหน้า ทรงผม ร่างกาย ดวงตา โทนสี และตั้งชื่อยมทูตของเราเองได้ ไปจนถึงปรับแต่งดาบซันปาคุโตะได้หลายส่วนทั้งใบดาบ การ์ด ด้ามจับ เครื่องประดับ วิชวลเอฟเฟกต์ และสไตล์การต่อสู้ เพื่อสร้างตัวละครยมทูตในฝันที่พร้อมออกผจญภัยร่วมไปกับตัวละครที่คุ้นเคย อาทิ อิจิโกะ คุโรซากิ, รูเคีย คุจิกิ, เร็นจิ อาบาราอิ, คิสุเกะ อุราฮาระ, เบียคุยะ คุจิกิ, โทชิโร่ ฮิตสึกายะ และเหล่าตัวละครดั้งเดิมของเกม
"Bleach Mirrors High" นั้นจะบอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจบภาคสงครามเลือดพันปี โดยตัวเกมจะเปิดให้ผู้เล่นที่ลงทะเบียนล่วงหน้าจำนวน 20,000 ท่านได้เข้าร่วมทดสอบเบต้าแบบปิดในช่วงระหว่างวันที่ 22 ถึง 29 กรกฎาคมนี้ ทั้งบนระบบ Android และ iOS ส่วนเกมเวอร์ชันเต็มนั้นคาดว่าจะเปิดให้บริการจริงในช่วงปลายปี 2026
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gamerant
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