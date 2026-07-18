"Zenless Zone Zero" ฉลองครบรอบ 2 ปี แจก Agent แรงก์ S ฟรี!

HoYoverse เปิดตัว "Zenless Zone Zero" เวอร์ชัน 3.1 "แด่การจากลาอันเนิ่นนาน" พบกับ "Remielle Dan" Agent แรงก์ S สายธาตุผิดปกติ ธาตุ [ลูมิฟลักซ์] คนแรกของเกม พร้อมฉลองครบรอบ 2 ปี แจก Agent แรงก์ S ฟรี อัปเดต 29 กรกฎาคมนี้
ในเนื้อเรื่องหลัก "แด่การจากลาอันเนิ่นนาน" ของเวอร์ชัน 3.1 หลังจากตัวแทนจากกลุ่มอำนาจต่างๆ ใน New Eridu ทยอยเดินทางมาถึงเกาะ Proxy ก็ได้พบกับ Truvia เพื่อนรักในอดีตซึ่งเป็นลูกสาวของประธาน High Ambitions Corp. โดยไม่คาดคิด— เหตุการณ์ไม่คาดฝันในอดีตทำให้ทั้งสองต้องแยกทางกัน และทิ้งบาดแผลที่ยากจะเยียวยาไว้ในความทรงจำของ Pyrois ในขณะเดียวกัน Lindverne - Sunbringer ผู้อำนวยการของสำนักตรวจตราทางอากาศ และ Sigrid รองผู้อำนวยการของเธอ ก็จะได้พบกับ Proxy อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ซึ่งหลังจากการพบกันในครั้งนี้ ทุกคนจะค่อยๆ ได้เห็นถึงความไม่ยึดติดกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ของ Sunbringer รวมถึงตำนานต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Sigrid อีกด้วย ส่วนทางด้านของ Remielle Dan ผู้ซึ่งถูกแก๊งอืดงืดซ่อนไว้ในฐานที่มั่น ก็ได้กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งพร้อมกับ "ต้นตอแห่งพันธนาการ" ตัวตนที่ทรงพลังและเหนือจินตนาการที่เธอเคยกล่าวถึง ซึ่งจะค่อยๆ ถูกคลี่คลายและเปิดเผยให้กระจ่างชัดขึ้นในเนื้อเรื่องบทนี้
Remielle Dan เป็น Agent แรงก์ S สายธาตุผิดปกติ ธาตุลูมิฟลักซ์คนแรกในประวัติศาสตร์ของ Zenless Zone Zero ซึ่งมาพร้อมกลไก "แปรผันธาตุ" อันเป็นเอกลักษณ์ที่ช่วยทำให้ธาตุการโจมตีของเธอเปลี่ยนไปตามธาตุของ Agent คนถัดไปในทีม ทำให้สามารถสลับเพื่อนร่วมทีมเพื่อเปลี่ยนธาตุโจมตีไปตามจุดอ่อนของศัตรูได้อย่างยืดหยุ่น โดยในการต่อสู้ Remielle จะสะสมทรัพยากรเพื่อเข้าสู่สถานะ "Phase Flow" ซึ่งจะมอบบัฟให้แก่ทั้งทีมอย่างต่อเนื่องโดยตัวเธอไม่จำเป็นต้องมายืนในสนาม และเมื่อสะสมทรัพยากรจนเต็ม เธอจะลงมาเพื่อปลดปล่อย "สกิลซัปพอร์ต" ที่ทรงพลัง ยิ่งไปกว่านั้น ปฏิกิริยาเฉพาะตัวของธาตุลูมิฟลักซ์ที่เรียกว่า "แปรสภาพ" นั้น จะเป็นการแปลงแต้มสะสมทั้งหมดให้กลายเป็นการเบิร์สปิดฉากที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรง สำหรับ Exclusive Channel ของ Remielle จะเปิดตลอดทั้งเวอร์ชัน 3.1 โดยไม่จำกัดครึ่งแรกครึ่งหลัง
ส่วนในครึ่งหลังของเวอร์ชันนั้นจะเป็น Sigrid Agent แรงก์ S สายโจมตีรุนแรง ธาตุน้ำแข็ง ที่จะมีเกมเพลย์หลักอยู่ที่การเปิดใช้สถานะ "Aerial Patrol Spear" โดยทุกครั้งที่ใช้ "Unbridled Spear" โจมตีถูกศัตรู จะสามารถเปิดใช้สถานะ "Aerial Patrol Spear" ได้ ทำให้ได้รับโอกาสในการกดโจมตีปกติค้าง เพื่อใช้งานสกิลรอง พร้อมทั้งมี CRIT Rate เพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นระยะเวลาหนึ่งด้วย ดังนั้นยิ่งรักษาจังหวะโจมตีได้ลื่นไหลมากเท่าไหร่ ความเสียหายที่สร้างได้ก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น สำหรับการรีรันในครึ่งแรกจะเป็น Aria Agent แรงก์ S สายธาตุผิดปกติ ธาตุอีเทอร์ ขณะที่ครึ่งหลังจะเป็น "Exclusive Rescreening" ซึ่ง Proxy สามารถเลือกกำหนด Agent แรงก์ S ที่ต้องการได้อย่างอิสระจากทั้ง 3 ตัวละครได้แก่ Dialyn, Ukinami Yuzuha และ Asaba Harumasa รวมถึง W-Engine ที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน โดยจำนวนการันตีจากการปรับความถี่จะถูกสะสมไว้ต่อไป นอกจากนี้ Bangboo แรงก์ S ตัวใหม่ในร่างนางฟ้าอย่าง Aeriel ก็จะเปิดตัวพร้อมกันในเวอร์ชันนี้ด้วย
เวอร์ชัน 3.1 ผู้เล่นจะได้พบกับเกมเพลย์ถาวรใหม่ล่าสุดอย่าง "เขาวงกตพิศวง: โปรเจกต์เบเกิล" เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่ออุปกรณ์พิเศษ "แครอทเขาวงกต" ของ Joyous บรรพบุรุษของ Proxy ได้ดึงดูด Ethereal ขนาดใหญ่มาโดยบังเอิญ Eous ที่พกอุปกรณ์ไว้กับตัวจึงถูกลากเข้าไปในส่วนลึกของ Hollow ทำให้ Proxy ต้องบุกเข้าไปในพื้นที่กัดกร่อนเพื่อทำการค้นหาและช่วยเหลือ โดยเมื่อเข้าสู่ด่าน ผู้เล่นจะต้องออกสำรวจเพื่อค้นหาและเก็บกู้ทรัพยากรมาเสริมความแข็งแกร่ง และเมื่อรวบรวมทรัพยากรจนมีมูลค่ามากพอแล้ว จะต้องถอนกำลังออกมาอย่างปลอดภัยภายในเวลาที่กำหนด เพื่อนำทรัพยากรเหล่านั้นไปลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของสถานีวิจัยสำหรับเสริมพลังให้กับตัวเอง "เขาวงกตพิศวง" จะมีการอัปเดตต่อเนื่องตามฤดูกาล และแชร์ความคืบหน้าประจำสัปดาห์ร่วมกับ Hollow Zero โดยจะมีรางวัลพิเศษเฉพาะในแต่ละฤดูกาล
สำหรับกิจกรรมจำกัดเวลา กิจกรรมฤดูร้อน "ดั่งเกลียวคลื่นยามฤดูร้อนมาเยือน" ที่ Fantasy Resort จะเปิดให้เล่นในเวอร์ชันนี้ด้วยเช่นกัน โดย Proxy จะได้ร่วมสนุกหาของริมหาดและบริหารร้านของที่ระลึกไปกับ Lucy, Sigrid และ Remielle และเมื่อสำเร็จเนื้อเรื่องหลักของกิจกรรมจะได้รับฟรีคอสตูมฤดูร้อนของ Lucy "วันพักผ่อนของเจ้าหญิง" นอกจากนี้ในเวอร์ชัน 3.1 จะมีการเปิดตัวคอสตูมทั้งหมด 5 ชุดด้วยกัน ได้แก่ คอสตูมฤดูร้อนของ Vivian "ดอกไอริสริมขอบสระ", ชุดว่ายน้ำของ Sigrid "หงส์ทะยานฝ่าเกลียวคลื่น", ชุดว่ายน้ำและคอสตูมชุดราตรีสีดำของ Remielle "เสียงกระซิบใต้เงาจันทร์" (มี 2 รูปแบบด้วยกันคือ "มีผ้าคลุมหน้า" และ "ไม่มีผ้าคลุมหน้า" สามารถซื้อรวมกันได้ในราคาลด 30%) โดยจะนำมาวางจำหน่ายในร้านค้า ส่วนคอสตูมฤดูร้อนของ Lucy "วันพักผ่อนของเจ้าหญิง" จะสามารถรับฟรีได้จากการสำเร็จกิจกรรมจำกัดเวลา
สำหรับระบบเกมในเวอร์ชัน 3.1 นี้ มีการเพิ่มกลไก "ปรับความถี่แบบกำหนดเอง" เข้ามา โดย Proxy สามารถเลือก Agent ล่วงหน้าได้ทั้งหมด 6 คน ประกอบด้วย Agent แรงก์ S จาก Stable Channel และ Agent ลิมิเต็ดที่กำหนดไว้ ซึ่งหากได้สัญญาณแรงก์ S ที่ไม่ใช่สัญญาณ UP จากการปรับความถี่ จะมีโอกาสเท่าๆ กันที่จะได้รับหนึ่งในสัญญาณที่เลือกไว้ นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าสำหรับ W-Engine และสัญญาณแรงก์ A ได้ในลักษณะเดียวกัน โดยการตั้งค่านี้จะมีผลถาวรและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ในส่วนของ "คู่มือ Proxy มือใหม่" ที่จะมาแทนที่ "บททดสอบ Proxy" ที่มีอยู่เดิมนั้น จะประกอบด้วยคำแนะนำการจัดทีม แนวทางการเติบโตและพัฒนาของตัวละคร พร้อมทั้งมีทางลัดไปยังหน้าแนะนำการอัปเกรดและการรับ Polychrome โดยเฉพาะ มีการแนะนำเนื้อหาเกมเพลย์ที่เหมาะสมตามเลเวล Inter-Knot ปัจจุบัน ทำให้ความเร็วในการอัปเลเวลช่วง 20 ถึง 50 ของ Proxy รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในคลังเก็บของยังรองรับระบบล็อกและปลดล็อก W-Engine แบบทีละหลายชิ้น พร้อมทั้งปรับปรุงระบบเลือกอัตโนมัติในหน้าแนะนำ W-Engine ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สำหรับโบนัสฉลองครบรอบ 2 ปี Zenless Zone Zero ในเวอร์ชัน 3.1 นี้ Proxy ทุกคนสามารถเลือกรับ Agent แรงก์ S ลิมิเต็ดได้ฟรีจาก 1 ใน 5 ได้แก่ Jane, Soldier 0 - Anby, Hugo, "Trigger" และ Lucia พร้อมเลือกรับ W-Engine ประจำตัวที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังจะได้รับมโนทัศน์ของ Pyrois และวัสดุอัปเกรด W-Engine ที่เกี่ยวข้องในเวอร์ชันนี้ด้วยเช่นกัน รางวัลล็อกอินประจำเวอร์ชันรวมทั้งหมด Polychrome ×1,600 ส่วนในช่วงครึ่งหลังของกิจกรรมเช็คอิน "'อืดงืด' แจกกระหน่ำ" จะมีการแจก Encrypted Master Tape ×10 เพิ่ม ซึ่งรวมเป็นทั้งหมดสุ่ม 20 ครั้ง
ในส่วนของความร่วมมือ กิจกรรมคอลแลปส์อาหารประจำปี "ศึกประชันความอร่อย" จากทั่วทุกมุมโลกจะกลับมาอีกครั้ง โดยครั้งนี้ Ellen และ Manato จะร่วมปรากฏตัวเพื่อมอบงานเลี้ยงมื้ออาหารสุดยิ่งใหญ่ให้กับ Proxy ทั่วโลก การคอลแลปส์ระหว่าง Zenless Zone Zero × KOI Thé จะเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 30 กรกฎาคม - 8 กันยายน ขอเชิญชวน Proxy ทุกคนมาเช็คอินที่ร้านธีม Zenless Zone Zero พร้อมลิ้มลองเครื่องดื่มสูตรพิเศษและรับกู้ดส์สุดลิมิเต็ด นอกจากนี้ยังมีการประกาศแผนจัดนิทรรศการศิลปะธีม Zenless Zone Zero ในหลายภูมิภาคทั่วโลก โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงภาพคอนเซปต์และภาพขั้นตอนการผลิตแอนิเมชันจำนวนมากที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน สำหรับรายชื่อเมืองและกำหนดการจัดงานที่แน่ชัด จะทยอยประกาศให้ทราบทางโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการในภายหลัง
Zenless Zone Zero เวอร์ชัน 3.1 "แด่การจากลาอันเนิ่นนาน" จะเปิดให้เล่นบนแพลตฟอร์ม PlayStation®5, PlayStation®5 Pro, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, PC, iOS, Android และ Steam ในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ สำหรับ Zenless Zone Zero เวอร์ชัน Xbox บน PC จะเปิดให้บริการพร้อมกับเวอร์ชัน 3.1 ซึ่งรองรับการเล่นข้ามแพลตฟอร์มระหว่างคอนโซลและ PC ภายใต้ระบบนิเวศ Xbox พร้อมเพิ่มรางวัล XGP แบบจำกัดเวลา สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://hoyo.link/VCypXhuCE สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ทางการ https://zenless.hoyoverse.com/ หรือหรือติดตามบัญชี X (Twitter): @ZZZ_TH
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