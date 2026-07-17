2026 LoL KeSPA CUP เตรียมถ่ายทอดสดบน Disney+ เริ่ม 20 ก.ค.นี้

หลังจากที่ทีม LCK อย่าง Hanwha Life Esports (HLE) ผงาดขึ้นเป็นแชมป์ Mid Season Invitational 2026 (MSI 2026) ไปเมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา สาวก League of Legends ชาวไทยก็สามารถสานต่อความมันส์ได้แบบไม่ขาดช่วงกับการแข่งขัน 2026 LoL KeSPA CUP ที่จะถ่ายทอดสดทุกแมชบน Disney+ เริ่มแมชแรก 20 กรกฎาคมนี้
เตรียมพบการปะทะแบบเดือด ๆ ระหว่างทีมระดับโลกจาก LCK (League of Legends Champions Korea) ทั้ง 10 ทีมที่ต้องช่วงชิงชัยชนะพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 52 ล้านวอน โดยจะถ่ายทอดสดทุกแมชบน Disney+ ทุกวันจันทร์และอังคาร เริ่มตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่ม (Qualification Stage) แมชแรก 20 กรกฎาคมนี้จนไปถึงรอบชิงแชมป์ (Grand Final) วันที่ 18 สิงหาคม โดยจะถ่ายทอดสดส่งตรงจาก Daejeon e-Sports Arena เมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต้ จะเชียร์ทีมไหนก็รับชมได้ทุกแมช บน Disney+ ที่นี่ที่เดียว
โดยล่าสุดได้มีประกาศไลน์อัพของทั้ง 10 ทีมจาก LCK ออกมาเป็นที่เรียบร้อย พร้อมระเบิดความมันส์กันแบบจัดเต็ม โดยทีมที่เข้าร่วม ได้แก่ BFX, BRO, DK, DNS, GEN, HLE, KRX, KT, NS, และ T1
นอกจากการแข่งขันมันส์ ๆ แล้ว เกมเมอร์ชาวไทยยังสามาถรรับชมคอนเทนต์พิเศษทั้งวิดีโอทักทายแฟนคลับจากทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน และคอนเทนต์ก่อนอีเวนต์อื่น ๆ อีกมากมาย โดยสามารถติดตามได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียของ Disney+ Korea หรือใครอยากอุ่นเครื่องด้วยการดูแมชย้อนหลังของ 2025 LoL KeSPA CUP ก็สามารถย้อนดูได้บน Disney+ เช่นกัน
สำหรับแฟนอีสปอร์ตชาวไทย Disney+ ยังมีคอนเทนต์เกมมิ่งอื่น ๆ พร้อมเสิร์ฟอีกมากมายทั้งแมชย้อนหลังจากงาน Esports Championships Asia Jinju 2026 ที่รวบรวมการแข่งขันระหว่างทีมจากทวีปเอเชียทั้ง เกาหลีใต้ จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม ไทย ฟิลิปปินส์ และมองโกเลีย ที่ร่วมประชันฝีมือในเกมสุดฮิตอย่าง Street Fighter 6, The King of Fighters XV, TEKKEN 8 และ eFootball™ series (PC/Mobile) กันแบบจัดเต็ม
แฟนคลับ LoL คนไหนยังไม่ได้เป็นสมาชิก Disney+ สามารถรับส่วนลด 25% เมื่อสมัครแพ็กเกจมาตรฐานรายเดือน 199 บาท/เดือน หรือ แพ็กเกจพรีเมียมรายเดือน 289 บาท/เดือน ผ่าน www.disneyplus.com และจ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ 15 มิ.ย. 69 - 31 ก.ค. 69 นี้เท่านั้น
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