"MARVEL Tokon: Fighting Souls" เคาะวันโอเพ่นเบต้า ขนมาให้ลอง 15 ตัวละคร

เผยรายละเอียดกำหนดการทดสอบเบต้าแบบเปิดออกมาแล้ว สำหรับเกมไฟท์ติ้งรวมซูเปอร์ฮีโร่จากฝั่งมาร์เวล ที่รอบนี้เราจะได้สัมผัสกับโหมด Episode และลองใช้งานนักล่าแวมไพร์เป็นครั้งแรก
บริษัท Sony Interactive Entertainment ร่วมกับทีมผู้พัฒนา Arc System Works ประกาศเตรียมจัดช่วงทดสอบเบต้าแบบเปิดสำหรับเกมต่อสู้แท็กทีม 4 ต่อ 4 อย่าง MARVEL Tokon: Fighting Souls เป็นระยะเวลาทั้งหมด 72 ชั่วโมง โดยจะสตาร์ทเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคมนี้ไปจนสิ้นสุดถึงวันที่ 26 กรกฎาคมปี 2026
ช่วงทดสอบโอเพ่นเบต้าดังกล่าวจะเปิดให้เล่นบนแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Steam และ Epic Games Store โดยผู้เล่นไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใดๆ เพียงแค่ดาวน์โหลดตัวเกมเวอร์ชันเบต้าจากร้านค้าของแพลตฟอร์มแล้วเริ่มเล่นได้เลย ซึ่งทีมงานจะเปิดให้ดาวน์โหลดตัวเกมเวอร์ชันเบต้าสองชั่วโมงล่วงหน้าก่อนที่จะเปิดให้เล่นจริงเพื่อให้ทุกคนพร้อมเล่นทันทีที่เซิร์ฟเวอร์เปิด อีกทั้งผู้เล่นไม่ต้องสมัครสมาชิก PlayStation Plus แต่จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและบัญชี PlayStation เพื่อเข้าถึงเวอร์ชันเบต้าแบบเปิดทั้งบน PlayStation 5 และ PC
สำหรับรายชื่อตัวละครฮีโร่และวายร้ายที่สามารถทดลองเล่นได้ในช่วงโอเพ่นเบต้าจะมีจำนวน 15 ตัวละคร (จากทั้งหมด 20 ตัวในเกมเวอร์ชันเต็มพร้อมวางจำหน่าย) อันประกอบไปด้วย Captain America, Iron Man, Black Panther, Storm, Magik, Wolverine, Danger, Spider-Man, Ms. Marvel, Star-Lord, Peni Parker, Ghost Rider, Doctor Doom, Magneto และสุดท้าย Blade ที่จะโผล่มาให้สัมผัสกันเป็นครั้งแรก
ผู้เล่นจะได้ต่อสู้ในด่านสุดไอคอนิกทั้งหกด่าน ซึ่งแต่ละด่านได้รับแรงบันดาลใจจากสถานที่ในตำนานของมาร์เวล ได้แก่ นิวยอร์ก (ตอนกลางวัน), ซาเวจแลนด์, เอ็กซ์แมนชั่น, โนแวร์, วาคันดา และนิวยอร์ก (ตอนกลางคืน) ผ่านโหมดการเล่นต่างๆ อาทิเช่น Casual Match, Ranked Match, Versus ไปจนถึง Training Mode นอกจากนี้ตัวเกมยังมีบทแนะนำแบบโต้ตอบหรือ Start Up Battle ที่ถูกออกแบบมาเพื่อแนะนำกลไกหลักและระบบพื้นฐานของเกมให้กับผู้เล่นก่อนจะเข้าสู่สนามจริง
ภายในเกมจะมีโซนพื้นที่ศูนย์กลางที่เรียกว่า Open Lobby ซึ่งเป็นฉากจำลองขนาดเล็กของด่านต่างๆที่ให้คุณสามารถบังคับตัวละครอวตาร์เดินสำรวจไปมา พบปะผู้เล่นออนไลน์คนอื่นๆ รวมถึงสื่อสารกันผ่านระบบแชทข้อความอิสระ ข้อความสำเร็จรูป สแตมป์ และอีโมติคอน เมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายต้องการปะทะคุณก็แค่มุ่งหน้าไปยังตู้เกมอาร์เคตที่ตั้งวางกระจัดกระจายอยู่ทั่วล็อบบี้เพื่อท้าทายผู้เล่นคนอื่นๆได้ทุกเวลา
โหมด Episode ที่ให้เราสัมผัสเรื่องราวของตัวละครในรูปแบบคอมิคซึ่งผสานการเล่าเรื่องแบบการ์ตูนเคลื่อนไหวเข้ากับเกมเพลย์การต่อสู้อันดุเดือดนั้น ก็จะถูกยัดใส่มาในช่วงโอเพ่นเบต้ารอบนี้ด้วย โดยจะเปิดให้ลองสามบทแรกของเรื่องราว Amazing Guardians เมื่อสไปเดอร์แมนต้องรวบรวมทีมเพื่อเผชิญหน้ากับภัยลึกลับที่กำลังคุกคามโลก
เกม "MARVEL Tokon: Fighting Souls" มีกำหนดออกวางจำหน่ายสำหรับเครื่องเล่นคอนโซล PlayStation 5 และ PC ในวันที่ 6 สิงหาคมปี 2026 พร้อมกับรองรับข้อความภาษาไทยซึ่งแฟนๆจะได้เห็นตัวอย่างการแปลบางส่วนในเวอร์ชันเบต้าที่กำลังจะมาถึง
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
playstation
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