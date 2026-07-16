รถไฟดริฟท์ทะลุโลก "Denshattack!" วางจำหน่ายแล้ววันนี้

"Denshattack!" เกมอินดี้ขับรถไฟสุดเร้าใจที่ผู้เล่นจะได้เข้าร่วมการแข่งผาดโผน เพื่อก้าวขึ้นเป็นสุดยอดคนขับรถไฟอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ บน PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 และ PC (Steam)
"Denshattack!" พัฒนาโดย Undercoders และจัดจำหน่ายโดย Fireshine Games ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับความท้าทายในการก้าวขึ้นเป็นสุดยอดคนขับรถไฟผาดโผนในญี่ปุ่น ด้วยการแข่งขันสุดมันส์เหนือความคาดหมาย ทดสอบขีดจำกัดของรถไฟในด่านกว่า 60 ด่านทั่วประเทศญี่ปุ่น เผชิญหน้ากับคู่แข่งมากมายและภารกิจหลากหลาย ทั้งการแข่งรถ การแสดงผาดโผน และการต่อสู้กับบอส ทั้งหมดนี้มาพร้อมกับเพลงประกอบที่เข้ากับความโกลาหลของเกมเพลย์รถไฟตีลังกาสุดมันส์
“มันคือความฝันที่จะได้นำเอาสิ่งที่เราหลงใหลมากที่สุดมารวมกันใน Denshattack!: สเก็ตบอร์ด รถไฟ และญี่ปุ่น!” David Jaumandreu ผู้กำกับเกม Denshattack! กล่าว “Denshattack! ย้อนกลับไปสู่สไตล์ที่โดดเด่นและกล้าหาญอย่าง unmistakable ของเกมและอนิเมะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุค Y2K รวมถึง Jet Set Radio, One Piece และ JoJo's Bizarre Adventure อันเป็นตำนาน สิ่งเหล่านี้เป็นแรงบันดาลใจพื้นฐานในการออกแบบเกมและตัวละครของเรา และการเฉลิมฉลองแนวคิดที่ยิ่งใหญ่เกินจริงอย่างไม่เกรงใจของพวกเขายังคงเป็นแรงบันดาลใจให้เรามาจนถึงทุกวันนี้”
เรื่องราวเกิดขึ้นในอนาคตที่เต็มไปด้วยสีสันแต่ก็แฝงไปด้วยความหายนะ ที่ซึ่งเหล่ามหาเศรษฐีได้กักตัวเองอยู่ในโดมกรองอากาศที่เข้าถึงไม่ได้ ส่วนผู้ที่เหลืออยู่ในดินแดนรกร้างได้สร้างโลกขึ้นมาใหม่ภายใต้การปกครองของแก๊ง คุณจะได้เผชิญหน้ากับแก๊งคู่แข่ง รวบรวมไอเทมอัพเกรด และไต่เต้าขึ้นไปสู่จุดสูงสุดในญี่ปุ่น Denshattack! ผสมผสานจิตวิญญาณแห่งการต่อต้านของกีฬาสเก็ตบอร์ดเข้ากับวัฒนธรรมใต้ดินและวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่น กลายเป็นการผจญภัยสุดระทึกที่ยากจะวางมือ
เพลงประกอบของ Denshattack! คือดินแดนแห่งเสียงเพลงอันน่ามหัศจรรย์ที่คัดสรรมาอย่างดี ประกอบไปด้วยเสียงดนตรีจาก Tee Lopes (Sonic Mania, TMNT: Shredder's Revenge) และศิลปินเกมชื่อดังอีกมากมาย ทั้ง Ryo Nagamatsu (ซีรีส์ Splatoon, ซีรีส์ Mario Kart), Richard Jacques (ซีรีส์ Jet Set Radio, Marvel’s Guardians of the Galaxy) และ Takenobu Mitsuyoshi (Daytona USA, Sega Rally Championship) ต่างก็มาร่วมสร้างสรรค์บทเพลงสุดยอดเยี่ยม โดยผ่านการดูแลของค่ายเพลง Kid Katana ผู้เชี่ยวชาญด้านเกม
เพื่อฉลองการวางจำหน่าย ทีมงานได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอ TRAIN-A-GO-GO! ของ THE DO DO DO ซึ่งเป็นเพลงใหม่ล่าสุดสำหรับ Denshattack! ที่มาพร้อมกับเกมเพลย์ใหม่ ที่จะช่วยเพิ่มจังหวะและความเร็วของคุณให้ถึงขีดสุด โดยเพลงประกอบทั้งหมดพร้อมให้ซื้อแล้วบน Steam หรือฟังแบบสตรีมมิ่งได้ที่ https://kidkatana.ffm.to/denshattack-ost
"Denshattack!" พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ denshattack.com
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