Slap 'em UP! เผยโฉมตัวละครใหม่ Hiroto ให้เสียงโดย “น้าต๋อย เซมเบ้”

Slap 'em UP! เปิดตัว Hiroto ตัวละครใหม่สไตล์ฮีโร่ Tokusatsu มาพร้อมเสียงพากย์โดย “น้าต๋อย เซมเบ้” นักพากย์ระดับตำนานของไทย พร้อมลงสนามตั้งแต่ 16 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2569
ตัวละครใหม่ล่าสุด Hiroto มาพร้อมเสียงพากย์โดย “น้าต๋อย เซมเบ้” ให้ผู้เล่นได้สัมผัสคาแรกเตอร์ใหม่ที่มาพร้อม ความทรงจำ และกลิ่นอายฮีโร่ Tokusatsu ในแบบของ Slap 'em UP! พร้อมกับระบบใหม่ ที่อัปเดตเข้ามาอีกเพียบ อาทิเช่น
Official Ranking Mode (Beta)
โหมดจัดอันดับอย่างเป็นทางการที่เปิดให้ผู้เล่นทดสอบการแข่งขันในรูปแบบ Ranking เป็นครั้งแรก ผู้เล่นจะได้สัมผัสบรรยากาศการแข่งขันที่จริงจังขึ้น วัดฝีมือและไต่อันดับ เพื่อพิสูจน์การเล่นของตัวเอง ที่ท้าทายกว่าเดิม
Observer Mode
ระบบสำหรับรับชมการแข่งขันภายในห้อง ช่วยให้ผู้เล่น ครีเอเตอร์ หรือทีมงานสามารถติดตาม แมตช์การแข่งขันได้สะดวกขึ้น เหมาะสำหรับการจัดกิจกรรมการแข่งขันต่าง ๆ และการรับชมเกม แบบเรียลไทม์
Lobby & Matchmaking รูปแบบใหม่
ปรับปรุงประสบการณ์ก่อนเริ่มแมตช์ให้ใช้งานง่ายขึ้น ผู้เล่นสามารถเตรียมตัว จัดการ Preset ที่ตั้งค่าไว้จากห้องแต่งตัว และเข้าสู่การจับคู่หรือสร้างห้องเพื่อพบผู้เล่นคนอื่นได้สะดวกกว่าเดิม ช่วยให้ขั้นตอนตั้งแต่เตรียมตัวจนถึงเริ่มเกมลื่นไหลยิ่งขึ้น
และต้อนรับตัวละครใหม่ Hiroto ด้วยแพ็กโปรโมชั่นพิเศษบน EZPay ที่รวมตั้งแต่แพ็กเริ่มต้น จนไปถึง แพ็กสำหรับนักสะสม Hiroto ที่มีจำนวนจำกัด พร้อมไอเทม Exclusive ทั้งในเกมและของสะสม แบบ Physical ที่วางจำหน่ายเฉพาะบน EZPay เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2569
➤ ตู้กาชาปองลิมิเต็ดตัวละครใหม่ Hiroto
แคมเปญนี้มาพร้อมตู้กาชาปองพิเศษที่เปิดให้ผู้เล่นลุ้นตัวละครใหม่และไอเทม SSR ประจำ ตัวละครแบบจัดเต็ม โดยผู้เล่นมีโอกาสปลดล็อก “Hiroto” ตัวละครใหม่พร้อมไอเทมประจำตัวละครอย่าง Intro, Background และ Name Tag ที่ออกแบบมาในธีมของ Hiroto โดยเฉพาะ
Hiroto ยังมาพร้อมระบบ Ascension ที่สามารถอัปเกรดตัวละครได้สูงสุดถึงระดับ 3 เพื่อปลดล็อกรางวัลและลูกเล่นพิเศษเพิ่มเติมในแต่ละขั้น ดังนี้
• Ascension 1 : ปลดล็อกสกินประจำตัวละคร Hiroto
• Ascension 2 : ปลดล็อกชุดการ์ดฟอยล์ประจำตัว
• Ascension 3 : ปลดล็อกสกินระดับพิเศษ พร้อมเอฟเฟกต์และเสียงพากย์ใหม่
นอกจากนี้ ยังมีไอเทมคอลเลกชันพิเศษของ Hiroto ที่สามารถปลดล็อกได้ผ่านระบบเพิ่มระดับ ความสัมพันธ์กับตัวละคร ประกอบด้วย
• Emote (อีโมต) จำนวน 3 แบบ
• Sticker (สติกเกอร์) จำนวน 3 แบบ
• Card Deck (สำหรับไพ่) จำนวน 1 แบบ
• Master Event (ฉากตบ) จำนวน 1 แบบ
➤ Season Pass ซีซัน 5 ธีมขบวนการฮีโร่ Sentai Ranger
เติมเต็มความสนุกให้กับการอัปเดตครั้งนี้ด้วย Season Pass ซีซั่นใหม่ที่มาในธีมขบวนการฮีโร่ Sentai Ranger ที่หยิบแรงบันดาลใจจากทีมฮีโร่แปลงร่างสไตล์ญี่ปุ่น มาสร้างเป็นรางวัลประจำซีซั่นให้ผู้เล่น ร่วมสะสมแต้มจากภารกิจรายวัน รายสัปดาห์ และภารกิจประจำซีซัน เพื่อปลดล็อกรางวัลภายในเกม ตลอดระยะเวลากิจกรรม ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2569 โดยในซีซันนี้มาพร้อมของ รางวัลและไอเทมตกแต่งหลากหลายรายการ ซึ่งตัวอย่างรางวัลเด่นที่ผู้เล่นสามารถปลดล็อกได้ มีดังนี้
ผู้เล่นสายฟรีสามารถปลดล็อกรางวัลได้ดังนี้
• Sticker (สติกเกอร์) จำนวน 2 แบบ
• Emote (อีโมติ) จำนวน 2 แบบ
ขณะที่ผู้เล่น VIP จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติม ได้แก่
• สกินตัวละคร Slapmon จำนวน 1 แบบ
• Name Grid (กรอบชื่อ) จำนวน 1 แบบ
• Background (ฉากหลัง) จำนวน 1 แบบ
• Foreground (ฉากหน้า) จำนวน 1 แบบ
Slap ‘em UP! พร้อมให้เล่นแล้วทั้งบนมือถือระบบ iOS และ Android และบน PC (Steam) ดาวน์โหลดฟรีได้ที่ https://slapemup.onelink.me/ayiw/mncp57ve ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ทาง https://slapthemup.com/th/ และแฟนเพจ SLAP 'em UP - HaaBiz.Games
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