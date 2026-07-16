FAKER ร่วมเกมโชว์สืบสวน "Murder Club" เริ่มสตรีม 29 ก.ค.นี้ บน Disney+

เมื่อเทพแห่งโลกอีสปอร์ต FAKER และไอดอลเกาหลีตัวท็อป บอมกยู TXT ต้องมาเจอกันในสุดยอดเกมโชว์สืบสวนคดีฆาตกรรม "Murder Club: Liar’s Table" ทุกคนคือผู้ต้องสงสัยและต้องช่วยกันหาฆาตกรตัวจริงให้เจอ ปักหมุดสตรีม 29 กรกฎาคมนี้ บน Disney+
Murder Club: Liar's Table จะพาเหล่าผู้ร่วมรายการระดับซูเปอร์สตาร์เข้าสู่โลกแห่งคดีฆาตกรรม ในเกมแห่งการหลอกลวงและตามหาความจริงที่ซ่อนอยู่ ซึ่งผู้เล่นจะต้องห้ำหั่นกันด้วยสงครามประสาทสุดเข้มข้น ผ่านฉากจำลองสถานการณ์ที่หลากหลาย ตั้งแต่ยุคราชวงศ์โชซอน สนามเบสบอล ยุคปัจจุบัน ไปจนถึงเรือนจำจำลอง
นอกจากความกดดันที่จะต้องพบ ผู้ชมจะได้พบกับความล้ำของรายการ นั่นก็เพราะเรื่องราวและเบื้องหลังของคดีฆาตกรรมจะถูกเนรมิตขึ้นมาให้มีชีวิตผ่านวิดีโอที่สร้างด้วยระบบ AI ทั้งหมด และท่ามกลางผู้เล่นทั้งหลาย จะมีฆาตกรตัวจริงแฝงตัวอยู่ ทำให้เหล่านักล่าต้องพึ่งพาเบาะแสและหลักฐานอันน้อยนิดเพื่อกระชากหน้ากากคนร้ายให้ได้ ในขณะที่ฝั่งคนร้ายเองก็ต้องงัดทุกกลยุทธ์และทำทุกวิถีทางเพื่อเอาตัวรอดจากการถูกจับจนวินาทีสุดท้าย
รายการ Murder Club: Liar's Table ผลิตโดย KJH Studio และ Skaper AI ที่ได้นำเหล่าคนดังระดับแถวหน้าจากหลากหลายวงการมาร่วมไขปริศนาสุดท้าทายนี้ นำทัพโดย ทราเวลยูทูบเบอร์ชื่อดัง Pani Bottle, นักกีฬาอีสปอร์ตระดับตำนาน Faker, ดาวตลกตลกรุ่นใหญ่ ชเวยังรัก, นักแสดงตลกสาว ออมจียุน, นักแสดงหนุ่มมากฝีมือ ชินซองรก, ครีเอเตอร์สุดไวรัล คิมซอนแท, แมกซ์ ชางมิน จากวง TVXQ!, นักเบสบอลอาชีพ คิมฮยอนซู, บอมกยู ไอดอลจากวง TOMORROW X TOGETHER และ พัคจูซอง เชฟจากรายการ Culinary Class Wars
‘Murder Club: Liar's Table’ คือรายการวาไรตี้ใหม่ล่าสุดที่มีกำหนดเปิดตัวบน Disney+ สำหรับแฟน ๆ ที่ชื่นชอบเกมโชว์แนวเซอร์ไววัลและซีรีส์เกาหลี สามารถสมัครสมาชิก Disney+ ได้แล้ววันนี้ เพื่อรับชมคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟได้ทันที ไม่ว่าจะเป็น “Battle of Fates” รายการเรียลลิตี้แนวเหนือธรรมชาติที่นำผู้ทำนายดวงชะตา 49 คนมาประชันฝีมือกัน, “I Am Boxer” รายการเรียลลิตี้ที่เฟ้นหาสุดยอดนักชกหน้าใหม่จากผู้เข้าแข่งขันกว่า 90 คนเพื่อก้าวสู่การเป็นไอคอนคนต่อไปของวงการมวยเกาหลี และ “The Zone: Survival Mission” ที่ได้ ยูแจซอก, ควอนยูริ, เดกซ์ และคิมดงฮยอน มาร่วมแท็กทีมต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในภารกิจสุดฮาที่ทวีความท้าทายขึ้นเรื่อย ๆ และยังมีไลฟ์สตรีมการแข่งขันเกม LoL (League of Legends) ชิงรางวัล KeSPA CUP ที่จะเริ่มถ่ายทอดสดบน Disney+ ในเดือนกรกฎาคมนี้
สามารสตรีม Murder Club: Liar's Table ได้ในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ บน Disney+ ที่นี่ที่เดียว
รับส่วนลด 25% เมื่อสมัครแพ็กเกจมาตรฐานรายเดือน 199 บาท/เดือน หรือ แพ็กเกจพรีเมียมรายเดือน 289 บาท/เดือน ผ่าน www.disneyplus.com และจ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ 15 มิ.ย. 69 - 31 ก.ค. 69
*จำกัด 1 สิทธิ์/1 สมาชิก ตลอดรายการ คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
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