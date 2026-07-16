เปิดลงทะเบียนล่วงหน้า เกมยิงมือถือในจักรวาล "Ratchet & Clank"

จากซีรีส์คอนโซลฟอร์มยักษ์ สู่ผลงานโมบายชูตติ้งฟอร์มเล็กต่อสู้กันในสังเวียนปิด ที่อย่างน้อยมิตรรักแฟนเกมทั้งหลายจะได้เล่นฟรี!
บริษัท Sony Interactive Entertainment ร่วมกับทีมพัฒนา Oh BiBi ออกมาประกาศเปิดให้ผู้เล่นสามารถลงทะเบียนล่วงหน้ากันได้แล้ว สำหรับเกมยิงปืนฟรีทูเพลย์แบบผู้เล่นหลายคน Ratchet & Clank: Ranger Rumble ทั้งบนระบบ iOS ผ่าน App Store และ Android ผ่าน Google Play หรือคลิกเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์หลัก rangerrumble.com
Ratchet & Clank: Ranger Rumble เป็นเกมยิงฮีโร่แบบเล่นหลายคนที่นำแฟรนไชส์สุดคลาสสิกมาสู่มือถือ พัฒนาโดยทีมงาน Oh BiBi ร่วมกับทาง PlayStation Studios และ Insomniac Games เมื่อกัปตัน Qwark ได้สร้างระบบจำลองการต่อสู้สุดล้ำเพื่อค้นหาเหล่า Galactic Rangers รุ่นต่อไป เหล่าผู้กล้าที่อยากพิสูจน์ตนจึงก้าวเท้าเข้าสู่สนามประลองที่อะไรๆก็เกิดขึ้นได้
ผู้เล่นสามารถเลือกฮีโร่ในตำนาน ฝึกฝนความสามารถพิเศษ และปลดปล่อยอาวุธระเบิดมากมายในการต่อสู้แบบ PvP บนสนามประลองแบบเรียลไทม์ เสริมด้วยองค์ประกอบ PvE อันมีชีวิตชีวาที่เพิ่มความลึกและความหลากหลายให้กับทุกแมตช์การแข่งขัน โดยในตอนเปิดตัวจะมีฮีโร่ที่แตกต่างจากจักรวาล Ratchet & Clank ให้เลือกถึง 12 ตัวละครและจะทยอยอัปเดตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในอนาคต
ผู้เล่นจะได้พานพบกับตัวละครใหม่เอี่ยมที่ไม่เคยปรากฏตัวที่ไหนมาก่อนในซีรีส์นี้ วีรบุรุษในตำนานจากอดีต แต่ละคนต่างมีเรื่องราวและบุคลิกเฉพาะตัว ไล่ตั้งแต่หุ่นยนต์ เอเลี่ยน ไปจนถึงลอมแบ็กซ์หน้าใหม่ วีรบุรุษทุกตัวล้วนมีสไตล์การเล่น การดีไซน์ออกแบบ และเครื่องแต่งกายพิเศษเฉพาะที่ไม่ซ้ำใคร
ในช่วงเริ่มแรก Ratchet & Clank: Ranger Rumble จะบรรจุ 6 โหมดเกมพื้นฐานมาให้เลือก ทำให้ผู้เล่นมีทางเลือกมากมายในการเข้าร่วมการต่อสู้ ไม่ว่าจะรวมทีมกับเพื่อนๆต่อสู้ในแมตช์ PvP อันรวดเร็ว เผชิญหน้ากับฝูงศัตรูจำนวนมากในโหมด PvE หรือค้นพบรูปแบบการเล่นใหม่ๆของแฟรนไชส์นี้อย่างโหมดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเกม Battle Royale และการแข่งขันที่ได้รับอิทธิพลมาจากเกมกีฬา Football
การลงทะเบียนล่วงหน้าจะถูกนับรวมสะสมทั้งโลก และเมื่อบรรลุเป้าหมายแต่ละขั้นแล้วจะปลดล็อคของรางวัลในเกมสำหรับทุกคน ผู้เล่นสามารถรับสกุลเงิน Qredits, Reebos และแร่ Raritanium เพื่อสตาร์ทเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งตอนเกมเปิดตัว รวมถึงรางวัลสูงสุดของแคมเปญนี้อย่างสกินชุด Clank Suit สุดพิเศษสำหรับตัวละคร Widget นั่นเอง
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
playstation
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