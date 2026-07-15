ทีมไทยคว้าอันดับ 3 ศึกระดับนานาชาติ "AU Connect"

ปิดฉาก "Esports Grand Championship 2026" เวทีการแข่งขันเกม AU Connect ระดับนานาชาติ ทีม Error 404 จากประเทศไทย โชว์ฟอร์มแดนซ์สะบัด คว้าอันดับ 3 พร้อมเงินรางวัล 1,000 ดอลล่าห์สหรัฐ
การแข่งขัน Esports Grand Championship 2026 เกม AU Connect จัดขึ้นที่ Hanoi Indoor Games Gymnasium กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีทีมระดับชาติเข้าร่วมทั้งหมด 4 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม จีน อินโดนีเซีย และไทย ซึ่งทีม Error 404’ จากประเทศไทย อาศัยการเล่นที่แม่นยำ คว้าอันดับ 3 และเงินรางวัล 1,000 ดอลล่าห์สหรัฐ จากเวทีนี้ได้เป็นผลสำเร็จ
AU Connect คือเกมเต้นบนมือถือแนว Casual Rhythm ที่พัฒนาและให้บริการโดย WANDEV โดยเป็นเกมที่นำความคลาสสิกของเกมเต้นในตำนานกลับมาให้เล่นกันใหม่อีกครั้ง มาพร้อม Mission Dance สนุกกับการผจญภัยในโลกแห่งเสียงเพลง แฟชั่นหลากหลาย แต่งตัวได้อย่างไร้ขีดจำกัด ระบบ FAM เต้นสนุกกับเพื่อนที่มีสไตล์เดียวกัน ระบบแต่งงาน เชื่อมสัมผัสรักกับคนรู้ใจ และอีกมากมาย
AU Connect เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทั้งระบบ iOS และ Android ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ Facebook Fanpage และกลุ่ม LINE OA
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