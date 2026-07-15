เล่นใหญ่! "Assassin's Creed" ชวนแฟนเกมโดดบันจี้จัมพ์สไตล์ Leap of Faith

Ubisoft เชิญชวนเหล่าแฟน ๆ ร่วมฉลองการเปิดตัวเกม "Assassin's Creed Black Flag Resynced" ไปกับนิทรรศการที่ได้แรงบันดาลใจจากแฟรนไชส์ Assassin's Creed และร่วมกระโดด Leap of Faith ในชีวิตจริงจากบันจี้จัมพ์ที่สูงที่สุดในโลก ณ Macau Tower วันที่ 17 - 26 กรกฎาคมนี้
นิทรรศการจะเปิดให้สาธารณชนเข้าชมตั้งแต่เวลา 11:00 น. ของวันที่ 17 กรกฎาคม ไปจนถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2026 ณ Skypark Macau Tower โดย AJ Hackett ผู้เข้าชมจะได้สำรวจพื้นที่จัดแสดงในธีม Assassin's Creed Black Flag Resynced ซึ่งประกอบไปด้วย
• มุมถ่ายภาพสุดพิเศษ
• แกลเลอรีภาพคอนเซปต์อาร์ต
• อุปกรณ์ประกอบฉากจำลองที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภายในเกม
ผู้เข้าชมสามารถเพลิดเพลินกับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟและโปรโมชันมากมายภายในงาน (จนกว่าสินค้าจะหมด) อาทิ เครื่องดื่ม Red Bull แจกฟรี 1 กระป๋อง ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม
สำหรับผู้เข้าชมที่ซื้อเกม Assassin's Creed Black Flag Resynced ภายในงาน หรือแสดงหลักฐานการซื้อเกม สามารถแลกรับสินค้าที่ระลึกสุดพิเศษที่โซนจำหน่ายและแลกรับของรางวัล ซึ่งจะเปิดให้บริการเฉพาะวันที่ 17 กรกฎาคมเท่านั้น
สำหรับผู้เข้าชมที่ทำกิจกรรมตามเงื่อนไขที่กำหนดตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม ณ Skypark Macau Tower โดย AJ Hackett ในช่วงระยะเวลาจัดกิจกรรม จะได้รับม้วนกระดาษจำลอง "Letter for Duncan Walpole" ของที่ระลึกมีจำนวนจำกัด
Assassin’s Creed Black Flag Resynced นำทีมพัฒนาโดย Ubisoft Singapore ตัวเกมคือฉบับรีเมคที่ถอดแบบความยอดเยี่ยมมาจากเวอร์ชันต้นฉบับอย่างเที่ยงตรง จาก Assassin’s Creed IV Black Flag ที่เคยวางจำหน่ายเมื่อปี 2013 ตัวเกมถูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ฐานราก ขับเคลื่อนด้วยระบบ Anvil engine เวอร์ชันล่าสุด ยกระดับงานภาพและเพิ่มระบบเกมเพลย์ให้เต็มอิ่มยิ่งขึ้น รวมถึงระบบต่อสู้แบบเน้นการปัดป้อง (parry-driven combat) ระบบลอบเร้นและปาร์กัวร์ที่พัฒนาขึ้น ระบบการเดินเรือที่ลึกกว่าเดิม และเนื้อหาเรื่องราวบทใหม่
ตัวเกมเซ็ตฉากอยู่ในยุคทองของโจรสลัด Assassin’s Creed Black Flag Resynced จะพาผู้เล่นออกล่องเรือข้ามทะเลแคริบเบียนในฐานะ Edward Kenway กัปตันโจรสลัดที่ถูกดึงเข้าไปพัวพันกับความขัดแย้งที่มีมาอย่างยาวนานนับศตวรรษระหว่างเหล่าภาคีนักฆ่า (Assassins) และอัศวินเทมพลาร์ (Templars) ในขณะที่ Edward กำลังไล่ล่าชื่อเสียงและความมั่งคั่ง เขาจะได้พบเจอกับบุคคลในตำนานอย่าง Blackbeard, Anne Bonny และ Calico Jack ท่ามกลางชะตากรรมของทุกสิ่งอันเป็นรากฐานที่เหล่าโจรสลัดสร้างมา กำลังแขวนอยู่บนเส้นด้าย
Assassin’s Creed Black Flag Resynced วางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, Xbox Series X|S รวมถึง Windows PC ผ่านช่องทาง Ubisoft Store, Steam และ Epic Games Store ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Assassin’s Creed ได้ที่ assassinscreed.com
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