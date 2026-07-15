"Beast of Reincarnation" โชว์คอมแบทผสมเทิร์นเบสที่สืบทอด 'เซคิโระ'

เป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าจับตามองทีเดียว สำหรับการผจญภัยของสาวน้อยเอ็มม่ากับเจ้าหมาป่าขนฟู ที่ดูตัวอย่างเกมเพลย์แบบเจาะลึกแล้วช่างประสานงานเข้าขากันดีเหลือเกิน
บริษัทจัดจำหน่าย Fictions ร่วมกับทีมพัฒนา Game Freak ออกมาปล่อยตัวอย่างภาพรวมการต่อสู้สำหรับผลงานเกมแอ็คชั่นอาร์พีจี Beast of Reincarnation ที่เตรียมแผนวางจำหน่ายลงทั้งแพลตฟอร์ม PlayStation 5, Xbox Series และ PC (ผ่าน Steam / Microsoft Store) ในวันที่ 4 สิงหาคมนี้ รวมถึงมีให้เล่นบน Game Pass แบบเดย์วัน
ในคลิปวิดีโอ Combat Overview ความยาวเกือบห้านาทีดังกล่าว จะพาผู้ชมดำดิ่งสู่ระบบการต่อสู้ที่ดูลื่นไหลไร้ที่ติของเกม Beast of Reincarnation ซึ่งผสมผสานความเป็นเกมแอ็คชั่นแบบเรียลไทม์เข้ากับความลึกซึ้งทางยุทธวิธีของกลยุทธ์แบบเทิร์นเบสได้อย่างลงตัว
ศัตรูภายในเกมนี้จะมี Down Gauge ข้างใต้หลอดเลือด หากเราปัดป้องการโจมตีอย่างต่อเนื่องแม่นยำจนเกจเต็มศัตรูจะเปิดช่องว่างให้เรา Takedown ปลิดชีพมันในดาบเดียว อีกทั้งการปัดป้องแบบถูกจังหวะยังช่วยฟื้นฟูพลัง FP ที่เอาไว้ใช้ปลดปล่อย "ศิลปะแห่งบุปผา" (Bloom Arts) ท่าประสานคนกับหมาอันทรงพลังได้ ยิ่งปราบบอสใหญ่ได้เยอะเราก็จะยิ่งมีท่าบุปผาใหม่ๆเอาไว้ใช้พลิกสถานการณ์ รวมไปถึงแต้มทรัพยากรที่สามารถนำไปปลดสกิลในแผนผังทักษะเพื่อปรับแต่งสร้างสไตล์การเล่นของคุณเอง
ทุกครั้งยามที่ผู้เล่นเรียกกดใช้งานท่าไม้ตายบุปผา ตัวเกมจะหยุดเวลาสโลว์โมชั่นทุกอย่างเอาไว้ชั่วขณะเพื่อให้เรามีเวลามากพอในการครุ่นคิดตัดสินใจเลือกกลยุทธ์แก้ทางศัตรู ซึ่งการผสมกลิ่นอายความเป็นเกมอาร์พีจีเทิร์นเบสลงไปมันช่วยทำให้เกมเพลย์ดูลึกมีมิติมากขึ้น มิได้มัวจ้องดาบเพื่อรอปัดป้องสวนกลับอย่างเดียวเหมือน Sekiro: Shadows Die Twice ผู้เป็นต้นแบบ
Beast of Reincarnation นั้นบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นยุคหลังวันสิ้นโลกปี 4026 ที่ซึ่งความหวังเดียวของมนุษยชาติตกอยู่กับ "เอ็มม่า" หญิงสาวผู้ถูกสังคมรังเกียจเพราะความเจ็บป่วยของเธอและ "คู" สุนัขคู่ใจ ทั้งสองจำต้องร่วมมือกันออกผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่เพื่อกำราบเหล่าสัตว์ร้ายที่เป็นภัยคุกคามดินแดนตะวันออกไกลแห่งนี้
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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