"League of Legends Classic" ฉลอง 17 ปี LoL ปักหมุดพร้อมลุย 29 ก.ค.นี้!

Riot Games เปิดตัว "League of Legends Classic" ประสบการณ์การเล่นรูปแบบใหม่ที่จะพาเหล่าซัมมอนเนอร์นั่งไทม์แมชชีนย้อนเวลากลับสู่ยุคแรกเริ่ม โดยมีกำหนดอัปเดตพร้อมแพตช์ 26.15 พร้อมเฉลิมฉลองการเปิดฉากซีซั่น 3 ในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้
League of Legends Classic จะพาผู้เล่นหวนคืนสู่บรรยากาศวันวานที่แสนคิดถึงด้วยแผนที่ Summoner’s Rift ในตำนานที่มาพร้อมกับเหล่าแชมเปี้ยนยุคบุกเบิกที่เหล่าแฟนปีลึกเรียกร้อง ชุดสกิลดั้งเดิมก่อนการรีเวิร์ค และไอเทมชิ้นโปรดของแฟน ๆ ที่จะกลับมาแบบชุดใหญ่ โดยการกลับมาครั้งนี้ไม่ใช่แค่การยกแพตช์เก่ามาวางใหม่ทั้งหมด แต่เป็นการรวบรวม “ช่วงเวลาที่ดีที่สุด” จากยุคแรกของ League มาร้อยเรียงใหม่ พร้อมปรับปรุงระบบบางส่วนให้ทันสมัยและสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของเกมเมอร์ในปัจจุบันรวมถึงยังคงโดนใจแฟนปีลึกที่ติดตามเกมมาอย่างยาวนาน
Paul Bellezza ผู้อำนวยการผลิตของโปรเจกต์นี้ เปิดเผยว่า “League Classic คือโปรเจกต์ที่มีคุณค่าทางใจต่อพวกเรามาก มันคือสิ่งที่คอมมูนิตี้เรียกร้องมานานหลายปี และบอกตามตรงว่าพวกเราที่ Riot เองก็คิดถึงความรู้สึกของการเล่น League ในช่วงแรก ๆ เช่นกัน เราไม่ได้ต้องการสร้างทุกอย่างให้เหมือนเดิมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เราอยากให้ League Classic เติมเต็มความถวิลหาอดีต ควบคู่ไปกับการนำเสนอสิ่งใหม่ ๆ นี่คือการเชิดชูรากเหง้าของ League และไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เล่นรุ่นเก๋าที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ต้น หรือเป็นคนที่กำลังจะกลับมาหลังจากห่างหายไปนาน เราก็พร้อมยินดีต้อนรับคุณกลับบ้านเสมอ”
โดยการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของ League of Legends Classic ในแพตช์ 26.15 วันที่ 29 กรกฎาคมนี้ ถือเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนเกมทั่วโลก เพราะนี่คือการปลุกชีพสมรภูมิในความทรงจำให้กลับมาโลดแล่นอีกครั้ง เริ่มต้นด้วยการขนทัพ 60 แชมเปี้ยนระดับตำนาน ยุคปี 2009-2013 ที่พกชุดสกิลดั้งเดิมก่อนโดนรีเวิร์คและลายเส้นสุดคลาสสิกมาให้หายคิดถึง พร้อมย้อนวันวานไปกับแผนที่ Summoner's Rift เวอร์ชันดั้งเดิม รวมถึงระบบรูนมาสเตอรี่ และไอเทมในตำนานที่หลายคนโหยหา เรียกได้ว่าทำถึงสุด ๆ แฟนตัวจริงบอกเลยว่าห้ามพลาด!
แล้วมาร่วมหวนคืนสู่ความทรงจำอันยิ่งใหญ่และสร้างตำนานบทใหม่ไปด้วยกันใน League of Legends Classic พร้อมเปิดสมรภูมิแพตช์ 26.15 ในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและอัปเดตล่าสุดได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ League of Legends
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