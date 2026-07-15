"Audition PC" ตัวแทนทีมไทยโชว์สเต็ปคว้าชัย 2 ทัวร์นาเมนต์ใหญ่นานาชาติ!

PlayPark ร่วมแสดงความยินดีและฉลองความสำเร็จให้กับเหล่านักกีฬาตัวแทนประเทศไทยเกม "Audition PC" ที่เดินทางไปสร้างชื่อเสียงและโชว์สเต็ปแดนซ์ขั้นเทพ กวาดรางวัลจาก 2 เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติรายการใหญ่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ประเดิมเวทีแรกกับศึก ASEAC 2026 (Audition Southeast Asia Championship 2026) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน PlayPark All-Stars 2026 ณ ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2026 ที่ผ่านมา ทัวร์นาเมนต์นี้ทีมไทยได้ประชันฝีมืออย่างดุเดือดกับนักกีฬาเจ้าภาพฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ โดยตัวแทนจากไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ดังนี้:
• แชมป์อันดับ 1 ประเภทเดี่ยว (Individual): ตกเป็นของ kobus (พีรวัส วรรธธนาพงศ์) ที่โชว์ฟอร์มร้อนแรงกด Perfect รัวๆ คว้าแชมป์มาครองได้อย่างสมศักดิ์ศรี
• รองชนะเลิศอันดับ 1 (2nd Place) ประเภททีม (Team): นำทัพโดย GoDHeDz (อมฤต อนุวงศ์ภักดีชาติ), pksx (ศิรประภา มหาชัยสิริมงคล) และ kobus (พีรวัส วรรธธนาพงศ์) ผนึกกำลังคว้ารองแชมป์กลับบ้านได้สำเร็จ
ความสำเร็จยังไม่หมดเพียงเท่านี้! ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2026 ทัพนักกีฬาไทยอีกหนึ่งชุดก็ได้เข้าร่วมชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศศึก The Grand Esports 2026 ณ ประเทศเวียดนาม ทัวร์นาเมนต์สุดยิ่งใหญ่ที่รวมยอดฝีมือจาก 6 ชาติ ได้แก่ เวียดนาม (เจ้าภาพ), ไทย, ฟิลิปปินส์, จีน, ไต้หวัน และอินโดนีเซีย งานนี้ตัวแทนนักกีฬาไทยไม่ทำให้แฟนๆ ผิดหวัง ฝ่าฟันผู้เข้าแข่งขันจากนานาประเทศจนสามารถคว้าตำแหน่งสำคัญมาได้สำเร็จ ได้แก่:
• eMily (สุทธิดา สาทิสสะรัต) 🥈 รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว
• legato (จักรพรรดิ รินทอง) 🏅 อันดับ 4 ประเภทชายเดี่ยว
• Lydiarose (ฐานิดา สอนมอญ) 🏅 อันดับ 5 ประเภทหญิงเดี่ยว
Audition PC ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักกีฬาที่ทุ่มเทฝึกซ้อมและเป็นตัวแทนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีระดับนานชาติในครั้งนี้ รวมถึงขอขอบคุณแฟนๆ ชาวออดิชั่นที่ร่วมส่งแรงใจเชียร์ตลอดการแข่งขัน สำหรับใครที่คิดถึงเกมออดิชั่น ดาวน์โหลดเกมและมาร่วมย้อนความทรงจำบรรยากาศเคาะแป้นคีย์บอร์ดมันส์ ๆ กันได้ที่ https://audition.playpark.com/th-th/PRAU19
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