Smilegate ฉลองครบรอบ 1 ปี "Lordnine" เปิดตัวเซิร์ฟใหม่ 'Helena' บูสต์ EXP กระฉูด 50% พร้อมแจกซัมมอนสูงสุด 1,111 ครั้ง!

เปิดฉากความมันส์รับปีที่ 2 อย่างยิ่งใหญ่! สาวก MMORPG เตรียมตัวให้พร้อม เมื่อค่ายเกมยักษ์ใหญ่เปิดโปรเจกต์ฉลองครบรอบ 1 ปีอย่างอลังการด้วยการส่งเซิร์ฟเวอร์เร่งเติบโตใหม่ล่าสุด ที่จะมาเปลี่ยนทุกประสบการณ์การเก็บเลเวลให้รวดเร็วทันใจสายลุยแบบไม่ต้องเหนื่อยแรง พร้อมอัดฉีดไอเทมแจกหนักสะท้านวงการแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ถือเป็นโอกาสทองครั้งสำคัญที่ทั้งเหล่านักรบหน้าเก่าและผู้เล่นหน้าใหม่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง!
Smilegate Megaport เปิดเผยว่า "Smilegate จัดให้มีบิ๊กเซอร์ไพรส์ เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปีของเกมสุดฮิตอย่าง LORDNINE: Infinite Class ซึ่งพัฒนาโดย NX3 Games ด้วยการประกาศเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับเซิร์ฟเวอร์เร่งการเติบโตใหม่ล่าสุดในชื่อ "Helena" เพื่อต้อนรับทั้งผู้เล่นหน้าใหม่และเหล่านักรบหน้าเดิมให้กลับมาอัปเลเวลกันแบบติดสปีดทันใจ สำหรับการเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ ทางผู้พัฒนาได้วางไทม์ไลน์สำคัญให้แฟนเกมได้ปักหมุดรอกันไว้เรียบร้อยแล้ว โดยจะเปิดให้ผู้เล่นเริ่มลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ทางการของ Lordnine ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2569 และมีกำหนดการเปิดให้บริการเซิร์ฟเวอร์ Helena อย่างเต็มรูปแบบในวันที่ 29 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป"
เซิร์ฟเวอร์ Helena นี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้ผู้เล่นสามารถพัฒนาตัวละครได้รวดเร็วกว่าเซิร์ฟเวอร์เดิมอย่างเห็นได้ชัด โดยผู้เล่นที่เข้ามาสร้างตัวละครในเซิร์ฟเวอร์นี้จะได้รับสิทธิประโยชน์จากระบบสนับสนุนการเติบโตมากมาย ไฮไลต์สำคัญคือการได้รับโบนัส Mastery Buff เพิ่มค่าประสบการณ์หรือ EXP ขึ้นทันทีอีก 50% พร้อมกันนี้ยังแจกไอเทมจำเป็นอย่าง Ancient Relic Fragments หรือเศษโบราณวัตถุให้อีกมากกว่า 40,000 ชิ้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นเล่นและช่วยสนับสนุนการเติบโตของตัวละครแบบก้าวกระโดด
นอกจากระบบซัพพอร์ตภายในเกมแล้ว ทาง Smilegate ยังได้อัดฉีดความมันส์ด้วยการเตรียมกิจกรรมพิเศษฉลองครบรอบ 1 ปีไว้ต้อนรับผู้เล่นทุกคน ทั้งผ่านทางหน้าแฟนเพจ LORDNINE Thailand และกิจกรรมภายในเกมกันแบบจัดเต็ม โดยผู้ที่เข้าร่วมลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับสกินลิมิเต็ดเอดิชันไปครอบครองทันที ส่วนผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์ Helena ก็สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมเช็กชื่อรายวันและภารกิจต่างๆ เพื่อรับไอเทมระดับท็อปอย่าง อวาตาร์ระดับ Heroic จำนวน 3 ตัว, อาร์ติแฟกต์ระดับ จำนวน Heroic 3 ชิ้น และคูปองสุ่ม Summon Tickets สูงสุดถึง 1,111 ครั้ง
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแจกรางวัลสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าโดยจะได้รับ สกินลิมิเต็ดเอดิชัน และรางวัลจัดหนัก รวมมูลค่ากว่า 1,700,000 ล้านบาท ประกอบด้วย iPhone 17 Pro 1 รางวัล มูลค่า 43,900 บาท, iPad 11 (128GB, WIFI) 2 รางวัล มูลค่า 16,900 บาท(รวมมูลค่า 33,800 บาท), AirPods Pro 3 5 รางวัล มูลค่า 8,490 บาท(รวมมูลค่า 42,450บาท), Amazon gift card 10 รางวัล มูลค่า 3,352 บาท(รวมมูลค่า 33,520 บาท) สามารถศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของแคมเปญเพิ่มเติมได้ที่ https://l9asia.onstove.com/th/promotion/helena/260714
ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีกิจกรรมประกวดออกแบบสกินที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นส่งผลงานสกินที่อยากเห็นในเกมได้อย่างอิสระ ซึ่งผู้ชนะนอกจากจะได้รับรางวัลภายในเกมแล้ว ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะถูกนำไปพัฒนาและเปิดตัวให้ได้ใช้งานในเกมจริงอีกด้วย ในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ Helena ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อตอบแทนผู้เล่นทุกคนที่ให้การสนับสนุน Lordnine มาตลอด 1 ปีเต็ม และถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับใครที่อยากเริ่มต้นเล่นใหม่ หรืออยากปั้นตัวละครให้โหดไวแบบไม่ต้องรอนาน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและเตรียมตัวลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ทางการของ Lordnine ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2569 เป็นต้นไป
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