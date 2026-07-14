นับถอยหลังสู่ศึก Free Fire ใน Esports World Cup 2026

การแข่งขัน Free Fire ใน Esports World Cup 2026 (EWC 26) กำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยมีตัวแทนนักกีฬา 24 ทีม จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลาตินอเมริกาและบราซิล เอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา รวมถึงสหรัฐอเมริกา ต่างเตรียมพร้อมประชันฝีมือชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ตลอดการแข่งขัน 4 วัน จะมีเพียงหนึ่งทีมที่จะได้ครอบครองมงกุฎแชมป์ Free Fire EWC และนอกจากนี้ ทีมแชมป์ยังจะได้สิทธิ์เข้าสู่การแข่งขัน Free Fire World Series Global Finals 2026 ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยตรง ซึ่งถือเป็นบทสรุปของการแข่งขัน Free Fire ประจำปีนี้
ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2569 การแข่งขัน Free Fire EWC 26 จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ รอบ Group Stage (วันที่ 15 และ 16 กรกฎาคม) รอบ Survival Stage (วันที่ 17 กรกฎาคม) และรอบชิงชนะเลิศ (วันที่ 18 กรกฎาคม) หลังจบรอบ Group Stage ทีมอันดับ 1-8 ของแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศโดยตรง ขณะที่ทีมอันดับ 5-10 ของแต่ละกลุ่มจะต้องแข่งขันในรอบ Survival Stage เพื่อชิง 4 ที่นั่งสุดท้าย ก่อนปิดท้ายด้วยรอบชิงชนะเลิศแบบ 12 ทีม ซึ่งจะใช้รูปแบบ Champion Rush ในการตัดสินหาทีมแชมป์
นอกจากนี้ แฟน ๆ และผู้เล่นยังสามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมพิเศษภายในเกมที่จัดขึ้นเพื่อฉลองการแข่งขันในครั้งนี้ได้อีกด้วย โดยผู้เล่นสามารถสร้างไลน์อัพในฝันของตัวเองในกิจกรรม 2026 EWC Fantasy และรับรางวัลตามผลงานจริงของทีมในการแข่งขัน ขณะเดียวกัน กิจกรรมระดับเซิร์ฟเวอร์จะปลดล็อกไอเทมสะสมธีม Esports World Cup สุดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นไม้เบสบอล หมวก และเสื้อแชมป์ ตามความคืบหน้าของทีมต่างๆ ในการแข่งขัน
การแข่งขัน Free Fire EWC 26 จะถ่ายทอดสดบนแพลตฟอร์มสตรีมมิงหลากหลายช่องทาง ได้แก่ YouTube, Facebook และ TikTok ช่อง Free Fire Esports TH และ Garena Free Fire TH
กำหนดการถ่ายทอดสด
• รอบ Group Stage (15 - 16 กรกฎาคม): เวลา 16.30 น.
• รอบ Survival Stage (17 กรกฎาคม): เวลา 16.30 น.
• รอบ Grand Final (18 กรกฎาคม): เวลา 17.30 น.
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