"MU New Dawn" นักรบไทยผงาดคว้า 2 รางวัลใหญ่ระดับภูมิภาค

ปิดฉาก "MU New Dawn: The Grand Champions SEA" ศึกอีสปอร์ตระดับภูมิภาคของ MU New Dawn นักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยโชว์ฝีมือด้วยการคว้าสองรางวัลใหญ่ทั้งประเภทเดี่ยวและทีม ณ Sky Dome, SM North EDSA ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
ท่ามกลางการแข่งขันสุดดุเดือดจากเหล่ายอดฝีมือในภูมิภาค SEA ตัวแทนจากประเทศไทยได้โชว์ศักยภาพและแทคติกการต่อสู้สุดเฉียบขาด จนสามารถคว้าชัยชนะมาได้ถึง 2 ตำแหน่งสำคัญ ได้แก่:
🥈 รองชนะเลิศอันดับ 1 (2nd Place) ประเภทเดี่ยว (Solo Mode): ตกเป็นของยอดฝีมือชาวไทยในนาม "McM4c" (นายชวลิต สินผดุงถาวร) ที่งัดสเต็ปการต่อสู้แบบ 1v1 เอาชนะคู่แข่งจนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งรองแชมป์อันดับ 1 ได้อย่างสมศักดิ์ศรี
🥉 รองชนะเลิศอันดับ 2 (3rd Place) ประเภททีม 3V3 (Team Mode): ตกเป็นของ "ทีม GOODGOOSE" ซึ่งนำทัพโดย MANGPAE (นายณัฐวรรธน์ ห้วยหงษ์ทอง), MANGMUN (นายนิธินันท์ อินทร์สุข) และ McM4c (นายชวลิต สินผดุงถาวร) ที่ประสานพลังความสามัคคีและงัดกลยุทธ์การต่อสู้แบบทีมเวิร์ค ฝ่าฟันจนคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 2 มาครองได้สำเร็จ
ขอขอบคุณนักกีฬาทุกท่านที่ทุ่มเทฝึกซ้อมและเป็นตัวแทนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีใหญ่ระดับภูมิภาค รวมถึงขอขอบคุณแฟนๆ เกม MU New Dawn ที่ร่วมส่งแรงใจเชียร์ตลอดการแข่งขัน สำหรับใครที่อยากมันส์ไปกับ MU New Dawn เกม MMORPG IP ระดับตำนานลิขสิทธิ์แท้ที่คลาสสิคที่สุด สามารถดาวน์โหลดเกมและมาร่วมพิสูจน์ความแข็งแกร่งกันได้แล้วทั้ง iOS และ Android
สามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมของ MU New Dawn เพิ่มเติมได้ที่:
Website: http://mu-newdawn.playpark.com
Facebook Page: https://www.facebook.com/MUNewDawnTHbyPlayPark
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/munewdawn
YouTube: https://www.youtube.com/@MUNewDawnbyPlayPark
Discord: https://discord.gg/UnesWCJQ4a
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*