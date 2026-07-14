"Sudden Attack Zero Point" เตรียมเปิด Early Access บน Steam 30 ก.ค.

NEXON ประกาศว่า "Sudden Attack Zero Point" เกม FPS เล่นฟรีเวอร์ชันรีมาสเตอร์ของ Sudden Attack ที่แฟนเกมชื่นชอบและรอคอยกันมาอย่างยาวนาน จะเปิดให้เล่นในรูปแบบ Early Access ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม บน PC ผ่าน Steam
Sudden Attack Zero Point คือเกม FPS เชิงยุทธวิธีที่ถ่ายทอดแก่นแท้ของการต่อสู้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ ความแม่นยำและตำแหน่งในการยิง ปฏิกิริยาตอบสนองอันฉับไว รวมถึงการตัดสินใจในเสี้ยววินาที คือตัวแปรที่จะชี้ขาดในทุกสมรภูมิการต่อสู้ รอบการแข่งขันสุดเข้มข้น ผสานระบบควบคุมและ UI ที่เข้าใจง่ายช่วยให้ผู้เล่นเข้าสู่สนามรบได้ทันที การเป็นเกมที่เล่นเป็นได้รวดเร็ว แต่ยากที่จะไร้เทียมทานนี้ สร้างความท้าทายที่ทำให้ผู้เล่นอยากกลับมาพิสูจน์ฝีมือครั้งแล้วครั้งเล่า
ช่วง Early Access นี้ประกอบด้วยอาวุธหลัก 13 ชนิด และอาวุธรอง 4 ชนิด ชิ้นส่วนอาวุธเฉพาะมากกว่า 200 แบบและชิ้นส่วนอาวุธที่ใช้ร่วมกันถึง 36 แบบสำหรับอาวุธหลัก พร้อมด้วยสกินที่หลากหลาย และตัวละครที่มีคุณลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวอีก 10 ตัวละคร นอกจากนี้ยังมีแผนที่เฉพาะสำหรับโหมดการรบระยะประชิด (CQB) 2 ด่าน แผนที่สำหรับโหมด Bomb Defusal 4 ด่าน โหมดฝึกซ้อม และโหมด Bot TDM อีกทั้งยังเปิด Black Market เพื่อให้ผู้เล่นสามารถแลกเปลี่ยนไอเทมที่ได้รับกับผู้เล่นคนอื่นได้อิสระ และผู้เล่นยังสามารถเปิด Weapon Part Crate เพื่อรับชิ้นส่วนอาวุธและชิ้นส่วนสกินต่างๆ ได้อีกด้วย
นอกจากการประกาศวันเปิดตัวช่วง Early Access แล้ว ทีมผู้พัฒนายังได้ปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์ (Cinematic Trailer) ตัวใหม่ล่าสุดมาพร้อมกันด้วย โดยวิดีโอจะเริ่มต้นด้วยฉากพิธีศพแสนโศกเศร้าของ John Hawk ตัวละครสำคัญใน Sudden Attack Zero Point ก่อนจะตัดสลับเข้าสู่ฉากการต่อสู้ที่รวดเร็วและเข้มข้นที่สะท้อนหัวใจหลักของเกมด้านการวางแผนกลยุทธ์ และทางทีมผู้พัฒนายังได้เผยโร้ดแมปประจำปี 2026 ที่เต็มไปด้วยสิ่งใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นให้ผู้เล่นได้ตั้งตารอ โดยไทม์ไลน์นี้ได้เผยกำหนดการอัปเดตคอนเทนต์โดยเริ่มต้นจากช่วงก่อนเริ่มต้นซีซั่น ตามด้วยซีซั่นที่ 1 ไปจนถึงซีซั่นที่ 3 ซึ่งตลอดซีซั่นเหล่านี้ ผู้เล่นจะได้สนุกไปกับระบบแคลนใหม่ สกินตัวละครที่หลากหลาย อาวุธเพิ่มเติมและแผนที่ใหม่ๆ พร้อมกับโหมด Vampire ที่ผู้เล่นหลายคนตั้งตารอ ซึ่งเตรียมจะอัปเดตเข้ามาตามลำดับในซีซั่นที่ 2
ฟีเจอร์หลักใน Sudden Attack Zero Point:
● เกมสุดคลาสสิกที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นใหม่: Sudden Attack Zero Point เป็นเกมที่ได้รับความรักจากผู้เล่นเสมอมา โดยในเวอร์ชันใหม่นี้ถือเป็นการสานต่อประวัติศาสตร์อันยาวนาน ควบคู่ไปกับการเปิดโอกาสให้ผู้เล่นใหม่สามารถเข้าถึงแฟรนไชส์นี้ได้ง่ายยิ่งกว่าที่เคย
● การต่อสู้สุดฉับไว: Sudden Attack Zero Point มาพร้อมกับการต่อสู้สุดฉับไวและดุเดือด เหมาะสำหรับผู้เล่นที่ต้องการสัมผัสกับความสนุกของการต่อสู้สุดระทึกแบบไม่ยืดเยื้อหรือมีขนาดแผนที่ไม่ใหญ่เกินไป
● ระบบปรับแต่งอาวุธที่ไม่เป็นรองใคร: ปลดปล่อยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้เต็มที่ด้วยระบบปรับแต่งปืนที่ละเอียดและหลากหลายรูปแบบ ปรับแต่งส่วนประกอบต่างๆ เพื่อปรับปรุงแรงดีดของปืน ความเร็วในการบรรจุกระสุน รูปลักษณ์ และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อสร้างสรรค์อาวุธในแบบเฉพาะตัวและตอบโจทย์สไตล์การเล่นในแบบที่ต้องการ
● สัมผัสกับการเล่นเชิงกลยุทธ์สุดคลาสสิก: เข้าร่วมการต่อสู้กลยุทธ์ในโหมด Bomb Defusal ที่ต้องอาศัยกลยุทธ์การเล่นเป็นทีม การประสานงานที่แม่นยำ และกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการชิงไหวพริบเพื่อเอาชนะคู่ต่อสู้
● ตลาดมืด: แลกเปลี่ยนสกินปืน ชิ้นส่วนอาวุธ และไอเทมอื่นๆ ที่ได้รับจากการเล่นเกมกับผู้เล่นคนอื่นๆ ได้ในตลาดมืด เตรียมอาวุธให้พร้อม ปรับแต่งอาวุธสุดพิเศษของคุณ เพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันชิงชัย
"Sudden Attack Zero Point" เตรียมเปิดให้เล่นแบบ Early Access บน PC ผ่าน Steam ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม เป็นต้นไป ติดตามข่าวสารการอัปเดตล่าสุดและตั้ง Wishlist ได้ที่นี่ และเว็บไซต์ https://saz.nexon.com
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