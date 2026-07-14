"Persona 3" เผยภาพวาดและมิวสิกวิดีโอฉลองครบรอบ 20 ปี!

SEGA ประกาศฉลองครบรอบ 20 ปีของ "Persona 3" เวอร์ชันต้นฉบับของ Persona 3 Reload (P3R) เกม RPG ยอดนิยมจาก ATLUS ที่มียอดขายรวมทั่วโลกทะลุ 3 ล้านชุด พร้อมปล่อยภาพวาดและมิวสิกวิดีโอพิเศษให้รับชมแล้ว
ภาพวาดฉลองครบรอบ 20 ปี วาดขึ้นใหม่โดยคุณชิเกโนริ โซเอจิมะ ผู้ออกแบบตัวละครเวอร์ชันต้นฉบับ ส่วนมิวสิกวิดีโอ "Persona 3: 20th Anniversary Remix" เป็นมิวสิกวิดีโอที่ผสานการเรียบเรียงเพลงจาก Persona 3 โดยคุณ DJ VaVa เข้ากับวิดีโอพิกเซลอาร์ตที่ชวนให้นึกถึงวันวานโดยพิกเซลอาร์ติสต์อย่างคุณ Motocross Saito
แนะนำครีเอเตอร์ผู้มีส่วนร่วมในมิวสิกวิดีโอ Persona 3: 20th Anniversary Remix
DJ: VaVa
<โปรไฟล์>
แร็ปเปอร์/ดีเจ/โปรดิวเซอร์เพลง สมาชิกของวงฮิปฮอป "CreativeDrugStore" นอกจากจะสร้างสรรค์ผลงานในฐานะศิลปินแล้ว ยังทำงานหลากหลายทั้งแต่งเพลง รีมิกซ์เพลง และโปรดิวซ์เพลงอีกด้วย
เขาได้เข้าร่วม PERSONA LIVE TOUR 2024 -more ahead- ในฐานะ DJ และรับหน้าที่เรียบเรียงเพลงฉลองครบรอบ 20 ปีของ Persona 3 ในมิวสิกวิดีโอในครั้งนี้
<คอมเมนต์>
สวัสดีครับทุกท่าน! ผมชื่อ VaVa ครับ ตั้งแต่งาน PERSONA LIVE TOUR 2024 -more ahead- เป็นต้นมา ผมได้เข้าร่วมในฐานะ DJ และมีโอกาสร่วมงานกับทีมงาน ATLUS ในการเรียบเรียงเพลงสำหรับคอนเสิร์ต เราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไปมาอยู่หลายครั้ง
จนถึงตอนนี้ ผมก็ยังจดจำความตื่นเต้นตกใจตอนที่ได้รับข้อเสนอ และความรักในเกมอย่างลึกซึ้งของทีมงานที่ได้สัมผัสตลอดการทำงานได้อย่างชัดเจนครับ
และในปี 2026 นี้ ซีรีส์เพอร์โซนาก็ครบรอบ 30 ปี ส่วน Persona 3 ก็ครบรอบ 20 ปีแล้ว ยินดีด้วยจริงๆ ครับ! ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมในการนำเพลงจาก Persona 3 มาปรับและเรียบเรียงใหม่ในแนวชิลๆ (คุณ Lotus Juice เองก็อัดเสียงร้องใหม่สำหรับวิดีโอนี้โดยเฉพาะด้วยครับ!)
แม้จะเป็นผลงานที่ผมรังสรรค์ขึ้นมาเอง แต่ผมก็เปิดฟังบ่อยมากครับ เช่นตอนเช้าๆ (หัวเราะ) หวังว่ามันจะส่งไปถึงแฟนๆ เพอร์โซนาทุกคนนะครับ และขอขอบคุณจริงๆ ที่สร้างสรรค์สุดยอดเกมให้พวกเราเสมอมาครับ!
พิกเซลอาร์ตและอาร์ตไดเรกชัน : Motocross Saito
<โปรไฟล์>
พิกเซลอาร์ตติสต์ผู้สร้างสรรค์ผลงานที่ถ่ายทอดบรรยากาศของชีวิตประจำวันและสตรีตคัลเจอร์เป็นหลัก หลังจากเรียนด้านกราฟิกดีไซน์ ก็ได้พบกับพิกเซลอาร์ตและเริ่มทำงานอย่างขันแข็ง เคยสร้างสรรค์ผลงานให้กับ Pocari Sweat, Shincho Bunko, NHK, PUMA, Shinsei Kamattechan, au และอีกมากมาย โดยในมิวสิกวิดีโอครั้งนี้ จะรับหน้าที่ด้านอาร์ตไดเรกชันและสร้างสรรค์พิกเซลอาร์ต
<คอมเมนต์>
ยินดีที่ได้รู้จักครับ ผมชื่อ Motocross Saito ครับ ครั้งนี้ผมได้รับหน้าที่ดูแลพิกเซลอาร์ตและอาร์ตไดเรกชันของมิวสิกวิดีโอนี้ครับ การได้รับโอกาสในวาระพิเศษอย่างการครบรอบ 20 ปีของ Persona 3 และครบรอบ 2 ปีของ Persona 3 Reload ทำให้ผมทุ่มเทอย่างสุดกำลังเลยละครับ
เมื่อได้เล่นเกมด้วยตัวเอง ผมก็รู้สึกทึ่งกับความใส่ใจอันลึกซึ้งที่อยู่ในตัวผลงาน เลยตั้งใจว่าจะต้องถ่ายทอดรายละเอียดของโลกทัศน์เกมออกมาให้ครบถ้วนที่สุด และได้ร่วมกับทีมพัฒนาในการสร้างสรรค์ "ทิวทัศน์ที่อาจเคยมีอยู่จริง" ออกมาเป็นรูปเป็นร่างอย่างพิถีพิถัน หากแฟนๆ ทุกคนสนุกไปกับมัน ผมก็จะดีใจมากเลยครับ
ผมดีใจมากจริงๆ ที่ได้วาดโคโรมารุ ตัวละครโปรดของผมด้วยครับ ขอบคุณมากครับ!
ไดเรกเตอร์ : Arito Chida
<โปรไฟล์>
เกิดในปี 1999 หลังจากทำงานกับบริษัทโปรดักชันด้านแบรนดิ้งและโฆษณา ก็ได้เริ่มทำงานในฐานะฟรีแลนซ์ตั้งแต่ปี 2025 เป็นต้นมา มีส่วนร่วมในโปรเจ็กต์ที่ถ่ายทอดคุณค่าของบริษัทหรือแบรนด์ผ่านประสบการณ์ ซึ่งเน้นการวางแผนและผลิตเว็บไซต์ วิดีโอ และงานสื่อสารแบรนด์เป็นหลัก โดยในมิวสิกวิดีโอนี้ จะมารับหน้าที่เป็นไดเรกเตอร์
<คอมเมนต์>
ขอแสดงความยินดีกับการครบรอบ 20 ปีของ Persona 3 ด้วยนะครับ ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในโปรเจ็กต์สำคัญของผลงานที่ได้รับความรักมาอย่างยาวนานเช่นนี้ครับ
จากการได้เล่นเกมและพูดคุยร่วมกับทุกคนหลายครั้ง ผมสัมผัสได้ถึงความพิถีพิถันและความหลงใหลที่ถูกใส่ไว้ในผลงาน ด้วยเหตุนี้ ผมจึงทุ่มเทอย่างเต็มที่กับโปรเจ็กต์นี้ โดยหวังว่าจะสามารถส่งมอบความสุขให้กับผู้คนได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และช่วยสร้างสีสันให้กับการครบรอบในครั้งนี้ครับ
ผมคิดว่านี่เป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆ ครับ อัดแน่นไปด้วยความหลงใหลและความพิถีพิถันจากเหล่าครีเอเตอร์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นคุณ Motocross Saito คุณ VaVa และทุกท่านที่มีส่วนร่วม ผมรู้สึกขอบคุณจากใจจริงที่ได้รับโอกาสเช่นนี้ครับ และหวังว่าทุกท่านจะเพลิดเพลินไปกับวิดีโอนี้กันนะครับ
จัดโปรโมชันลดราคา P3R ฉลอง Persona 3 ครบรอบ 20 ปี!
จะมีการจัดโปรโมชันลดราคา P3R เวอร์ชันดิจิทัลบน Nintendo eShop และ PlayStation Store ส่วนเวอร์ชันเดโมที่สามารถถ่ายโอนข้อมูลที่บันทึกไว้ไปยังเกมเวอร์ชันเต็มก็ปล่อยออกมาแล้วเช่นกัน
ระยะเวลาแคมเปญและอัตราลดราคาของแต่ละร้านค้ามีดังนี้:
- Nintendo eShop (35% OFF)
ระยะเวลา : 14/07/2026 22:00 น. - 28/07/2026 21:59 น. (เวลาประเทศไทย)
สินค้าที่เข้าข่าย : P3R สำหรับ Nintendo Switch 2 เวอร์ชันธรรมดา
- PlayStation Store (50% OFF)
ระยะเวลา : 09/07/2026 22:00 น. - 29/07/2026 21:59 น. (เวลาประเทศไทย)
สินค้าที่เข้าข่าย : P3R สำหรับ PS4® และ PS5® เวอร์ชันธรรมดา
*กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจก่อนซื้อว่าเป็นราคาที่ลดแล้ว
Persona 3 Reload เป็นผลงานรีเมกเต็มรูปแบบของเกม RPG วัยรุ่น Persona 3 (วางจำหน่ายครั้งแรกในปี 2006) ซึ่งเป็นเกมที่สร้างสไตล์และความนิยมให้กับซีรีส์เพอร์โซนา ไม่ใช่เฉพาะแต่กับแฟนเกมต้นฉบับเท่านั้น แต่ยังแนะนำสำหรับผู้ที่เพิ่งสัมผัสซีรีส์เพอร์โซนาเป็นครั้งแรกด้วย ตัวเกมได้รับการสืบทอดดีไซน์เกมจาก Persona 5 ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง และได้มีการสร้างสรรค์ใหม่ทั้งหมดทั้งในด้านภาพ, UI, ระบบต่อสู้ และส่วนของชีวิตประจำวัน โดยได้มีการพัฒนาให้เล่นได้ง่ายและสนุกยิ่งขึ้นตามสไตล์การเล่นในยุคปัจจุบัน ตัวเกมเวอร์ชันที่วางจำหน่ายบนแพลตฟอร์มอื่นในปี 2024 มียอดขายรวมทั่วโลกทะลุ 3 ล้านชุด และได้รับเสียงชื่นชมอย่างสูงจากทั่วโลก
Persona 3 Reload วางจำหน่ายแล้วบน Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2 และ PC (Windows/Steam) ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://asia.sega.com/p3r/en/
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