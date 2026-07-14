ม.ดังในสหรัฐฯ มอบทุนการศึกษาแก่ผู้ถนัดด้าน "วิดีโอเกม"

นอกเหนือจากความสามารถพิเศษด้านดนตรีและกีฬาแล้ว ณ ปัจจุบันการเล่นเกมก็นับเป็นหนึ่งในทักษะเฉพาะทางที่อาจพาคุณเข้าไปเรียนต่อในสถาบันการศึกษาชั้นนำ
เหล่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่คิดว่ากิจวัตรการนั่งเล่นวิดีโอเกมหมกตัวอยู่แต่ในห้องของบุตรหลานเป็นเรื่องเสียเวลาเปล่าและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไรต่อชีวิตคงต้องเปลี่ยนความคิดของตนเสียใหม่ เมื่อล่าสุดทาง มหาวิทยาลัยซิลิคอนแวลลีย์ (University of Silicon Valley) ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชื่อดังในสหรัฐอเมริกา ได้ออกมาประกาศเปิดตัว Max Achievement Scholarship โครงการมอบทุนการศึกษาพิเศษสำหรับผู้ชำนาญด้านเกมโดยเฉพาะ
ทุนการศึกษาที่คุณจะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับความสำเร็จที่คุณทำได้ แต่ละเกมมีเกณฑ์เงื่อนไขอยู่สองระดับ ได้แก่ ระดับปรมาจารย์ (Mastery) และ ระดับตำนาน (Legendary) ที่ต้องการความสำเร็จที่สูงกว่า หากคุณได้รับทุนการศึกษาระดับปรมาจารย์ คุณจะได้รับเงินค่าเล่าเรียนจำนวน 2,500 ดอลลาร์ต่อเทอม ส่วนทุนการศึกษาระดับตำนานคุณจะได้รับเท่าตัวอยู่ที่ 5,000 ดอลลาร์ต่อเทอม ซึ่งในหนึ่งปีนั้นมีทั้งหมด 3 เทอม นั่นหมายความว่าถ้าเซียนจริงคุณจะได้รับเงินเหนาะๆ 15,000 ดอลลาร์ต่อปีเลยทีเดียว
สำหรับรายชื่อเกมที่รวมอยู่ในแพคเกจก็มีมากมายหลากหลายประเภทด้วยกัน ตั้งแต่เกมแนว MMO ไลฟ์เซอร์วิสอย่าง Final Fantasy XIV, World of Warcraft, Destiny 2 และ Genshin Impact เกมแนวโร้กไลต์อย่าง Hades และ Returnal เกมแนววางแผนซิมูเลชั่นอย่าง Civilization VI, StarCraft II และ XCOM 2 ไปจนถึงเกมสายโหดโซลไลค์อย่าง Sekiro, Elden Ring, Bloodborne และ Lies of P เป็นต้น
นอกจากนี้มันยังมีหมวดของสายนักสะสมถ้วยรางวัลโทรฟี่อีกด้วย หากในบัญชี PSN มีถ้วยรางวัลแพลตทินั่มจำนวน 5 โทรฟี่ขึ้นไป คุณก็ผ่านเกณฑ์ในระดับปรมาจารย์แล้ว ส่วนใครที่เป็นสายเอ็กบ็อกซ์อย่างต่ำต้องสะสม Gamerscore ให้ได้ถึง 50,000 แต้มขึ้นไปถึงจะได้รับการพิจารณา นับว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสทางเลือกสำหรับใครก็ตามที่อยากเปลี่ยนกิจกรรมยามว่างของตนเองให้กลายเป็นอนาคต
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
thegamer
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