Riot Games ชวนซัมมอนเนอร์ไทยร่วมฉลองชัยชนะ HLE ผงาดคว้าแชมป์ศึก MSI 2026

ปิดฉากลงไปอย่างยิ่งใหญ่และสมศักดิ์ศรีสำหรับ Mid-Season Invitational 2026 (MSI 2026) ศึกดวลเดือดระดับโลกกลางฤดูกาลของ League of Legends โดยในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นทีม Hanwha Life Esports (HLE) ที่โชว์ฟอร์มเหนือชั้น คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ ท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟน ๆ ชาวไทยที่มารวมตัวกันในงาน "MSI 2026 Thailand Viewing Party" ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์รัชโยธิน
งานนี้ Riot Games ประเทศไทย จัดเต็มความมันส์ด้วยการพาแฟน ๆ มาร่วมชมรอบชิงชนะเลิศกันแบบสด ๆ บนจอยักษ์ในโรงภาพยนตร์ เนรมิตบรรยากาศการลุ้นแชมป์ให้ดุเดือดและตื่นเต้นสะใจเหมือนได้นั่งชมที่เมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต้ ถือได้ว่าเป็นโอกาสพิเศษที่ได้สร้างความทรงจำดี ๆ ร่วมกันในคอมมูนิตี้คนรัก LoL ชาวไทย ที่ต่างพร้อมใจกันส่งเสียงเชียร์และลุ้นระทึกไปกับทุกจังหวะสำคัญแบบช็อตต่อช็อต แถมจัดเต็มความฟินด้วยกิจกรรมสุดพิเศษมากมายภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นโซนถ่ายภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ได้เก็บความประทับใจ กิจกรรม Meet & Greet ที่เปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้กระทบไหล่พูดคุยกับเหล่าคอสเพลย์เยอร์ชื่อดังอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงการแจกของรางวัลสุดลิมิเต็ดที่มีเฉพาะในงานอย่างแผ่นรองเมาส์ MSI 2026 Thailand Viewing Party Limited Edition พร้อมด้วยเสื้อยืดดีไซน์พิเศษที่เปิดให้แฟน ๆ ได้พรีออเดอร์ล่วงหน้ากันไปก่อนหน้านี้
ก้าวสำคัญสู่ประวัติศาสตร์ LoL Esports
สำหรับทัวร์นาเมนต์ MSI 2026 ในปีนี้ ถือเป็นเวทีรวมยอดทีมสุดแกร่งจากทั่วทุกภูมิภาคให้ได้มาปะทะฝีมือกัน การคว้าชัยของทีม Hanwha Life Esports ในครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่การพิสูจน์ความเป็นหนึ่งในช่วงกลางฤดูกาลเท่านั้น แต่ยังเป็นการจารึกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ ก่อนที่ทุกทีมจะเดินหน้าเข้าสู่การแข่งขันระดับโลกรายการใหญ่อย่าง Worlds 2026 ในช่วงครึ่งปีหลังที่กำลังจะมาถึง
สำหรับแฟน ๆ ที่พลาดบรรยากาศภายในงาน สามารถรับชมการแข่งขันย้อนหลังพร้อมพากย์ไทยแบบเต็มอิ่มครบทุกแมตช์ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของ League of Legends Thailand และ LoL Esports
ร่วมติดตามข่าวสาร อัปเดตกิจกรรม และชมไฮไลท์ภาพบรรยากาศความสนุกสนานเพิ่มเติมของงาน MSI 2026 Thailand Viewing Party ได้ที่แฟนเพจ https://www.facebook.com/Leagueoflegendsth
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*