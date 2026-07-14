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Riot Games ชวนซัมมอนเนอร์ไทยร่วมฉลองชัยชนะ HLE ผงาดคว้าแชมป์ศึก MSI 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปิดฉากลงไปอย่างยิ่งใหญ่และสมศักดิ์ศรีสำหรับ Mid-Season Invitational 2026 (MSI 2026) ศึกดวลเดือดระดับโลกกลางฤดูกาลของ League of Legends โดยในรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นทีม Hanwha Life Esports (HLE) ที่โชว์ฟอร์มเหนือชั้น คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ ท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟน ๆ ชาวไทยที่มารวมตัวกันในงาน "MSI 2026 Thailand Viewing Party" ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์รัชโยธิน

งานนี้ Riot Games ประเทศไทย จัดเต็มความมันส์ด้วยการพาแฟน ๆ มาร่วมชมรอบชิงชนะเลิศกันแบบสด ๆ บนจอยักษ์ในโรงภาพยนตร์ เนรมิตบรรยากาศการลุ้นแชมป์ให้ดุเดือดและตื่นเต้นสะใจเหมือนได้นั่งชมที่เมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต้ ถือได้ว่าเป็นโอกาสพิเศษที่ได้สร้างความทรงจำดี ๆ ร่วมกันในคอมมูนิตี้คนรัก LoL ชาวไทย ที่ต่างพร้อมใจกันส่งเสียงเชียร์และลุ้นระทึกไปกับทุกจังหวะสำคัญแบบช็อตต่อช็อต แถมจัดเต็มความฟินด้วยกิจกรรมสุดพิเศษมากมายภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นโซนถ่ายภาพสุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ได้เก็บความประทับใจ กิจกรรม Meet & Greet ที่เปิดโอกาสให้แฟน ๆ ได้กระทบไหล่พูดคุยกับเหล่าคอสเพลย์เยอร์ชื่อดังอย่างใกล้ชิด รวมไปถึงการแจกของรางวัลสุดลิมิเต็ดที่มีเฉพาะในงานอย่างแผ่นรองเมาส์ MSI 2026 Thailand Viewing Party Limited Edition พร้อมด้วยเสื้อยืดดีไซน์พิเศษที่เปิดให้แฟน ๆ ได้พรีออเดอร์ล่วงหน้ากันไปก่อนหน้านี้

ก้าวสำคัญสู่ประวัติศาสตร์ LoL Esports


สำหรับทัวร์นาเมนต์ MSI 2026 ในปีนี้ ถือเป็นเวทีรวมยอดทีมสุดแกร่งจากทั่วทุกภูมิภาคให้ได้มาปะทะฝีมือกัน การคว้าชัยของทีม Hanwha Life Esports ในครั้งนี้ จึงไม่ใช่แค่การพิสูจน์ความเป็นหนึ่งในช่วงกลางฤดูกาลเท่านั้น แต่ยังเป็นการจารึกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ ก่อนที่ทุกทีมจะเดินหน้าเข้าสู่การแข่งขันระดับโลกรายการใหญ่อย่าง Worlds 2026 ในช่วงครึ่งปีหลังที่กำลังจะมาถึง


สำหรับแฟน ๆ ที่พลาดบรรยากาศภายในงาน สามารถรับชมการแข่งขันย้อนหลังพร้อมพากย์ไทยแบบเต็มอิ่มครบทุกแมตช์ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของ League of Legends Thailand และ LoL Esports

ร่วมติดตามข่าวสาร อัปเดตกิจกรรม และชมไฮไลท์ภาพบรรยากาศความสนุกสนานเพิ่มเติมของงาน MSI 2026 Thailand Viewing Party ได้ที่แฟนเพจ https://www.facebook.com/Leagueoflegendsth










*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*

Riot Games ชวนซัมมอนเนอร์ไทยร่วมฉลองชัยชนะ HLE ผงาดคว้าแชมป์ศึก MSI 2026
Riot Games ชวนซัมมอนเนอร์ไทยร่วมฉลองชัยชนะ HLE ผงาดคว้าแชมป์ศึก MSI 2026
Riot Games ชวนซัมมอนเนอร์ไทยร่วมฉลองชัยชนะ HLE ผงาดคว้าแชมป์ศึก MSI 2026
Riot Games ชวนซัมมอนเนอร์ไทยร่วมฉลองชัยชนะ HLE ผงาดคว้าแชมป์ศึก MSI 2026
Riot Games ชวนซัมมอนเนอร์ไทยร่วมฉลองชัยชนะ HLE ผงาดคว้าแชมป์ศึก MSI 2026
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