Review: Assassin's Creed Black Flag Resynced คืนชีพราชาเกมโจรสลัด

แนวเกม แอ็คชั่นผจญภัยโอเพ่นเวิลด์
แพลตฟอร์ม PS5, Xbox Series, PC
เรตเกม PEGI: 18 เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
การลงทุนปัดฝุ่นสร้างใหม่ครั้งแรกในซีรีส์มือสังหารที่มิใช่เพียงแค่การรีมาสเตอร์ ซึ่งอาจเป็นใบเบิกทางนำพาบริษัท ยูบิซอฟต์ กลับไปสู่จุดที่พวกเขาเคยยืนในอดีต
ด้านเนื้อหาภายในเกม Assassin's Creed Black Flag Resynced นั้นจะยังคงดำเนินเหมือนตัวเกมภาคสี่ต้นฉบับทุกประการ อันว่าด้วยเรื่องราวของหนุ่มโจรสลัดต๊อกต๋อย "เอ็ดเวิร์ด เคนเวย์" (Edward Kenway) ผู้บังเอิญไปบุกปล้นสะดมเรือของหนึ่งในภราดรนักฆ่าจนเรือจมล่มอับปางพลัดตกน้ำไปด้วยกันทั้งคู่ ในระหว่างการต่อสู้ไล่ล่ากันบนเกาะร้างด้วยความเสียเปรียบจากสภาพร่างกายที่อ่อนล้าและได้รับบาดแผล จึงทำให้ตาเอ็ดเวิร์ดของเราสามารถเอาชนะมือสังหารผู้มากประสบการณ์รายนี้ลงได้สำเร็จ พร้อมกับผุดไอเดียแผลงๆขโมยเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของนักฆ่าคนนั้นมาสวมใส่หวังสวมรอยเป็นเขาเพื่อเปลี่ยนชะตาชีวิตของตนเอง โดยหารู้ไม่ว่าการตัดสินใจทำแบบนั้นมันได้ชักนำพาเขาไปพบเจอกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่เหนือกว่าแค่การฉกชิงวิ่งราวไปวันๆ
เกมเพลย์ฉบับรีเมคใหม่นี้จะปรับปรุงแอนิเมชั่นท่าทางการขยับเคลื่อนไหวปีนป่ายของตัวละครให้ดูสมูทพลิ้วไหวและทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงระบบการต่อสู้ที่ถูกยกเครื่องใหม่ทั้งหมดโดยหยิบนำเบสพื้นฐานจาก Assassin's Creed Shadows มาต่อยอด ตัดความเป็นอาร์พีจีทิ้งไป ในขณะที่ยังคงรักษาฟีลลิ่งความหนักหน่วงยามดาบปะทะกันเอาไว้ เกิดเป็นรสชาติใหม่ที่ทั้งรวดเร็วฉับไวและมันมือสะใจ โดยหลักการของมันคือมุ่งเน้นโจมตีทำลายเกจป้องกันใต้หลอดเลือดให้ศัตรูเสียหลักเพื่อเปิดช่องว่างสร้างแดเมจ แต่ใช่ว่าเราจะต้องรัวปุ่มฟันบ้าคลั่งกันอย่างเดียวเพราะตัวเกมได้สอดใส่ระบบ Counter รอจังหวะสวนกลับแถมมาให้ด้วย ซึ่งหากคุณกดปุ่มตั้งการ์ดตรงกับจังหวะประกายแสงสีฟ้าเวลาศัตรูจู่โจมเข้ามาได้แบบพอดี มันก็จะเป็นการ Perfect Parry ปัดป้องการโจมตีแล้วสามารถเทคดาวน์ปลิดชีพศัตรูตัวนั้นได้ในคราวเดียว ถือเป็นอีกหนึ่งระบบโคตรคูลที่หวนกลับมาหลังห่างหายจากแฟรนไชส์นี้ไปนานพอสมควร
ระบบลอบเร้นที่ถึงจะไม่ใช่หัวใจหลักก็ได้รับการปรับปรุงเช่นเดียวกัน นอกเหนือจากการเปิดใช้งาน Eagle Vision มาร์คตำแหน่งศัตรูสีแดงได้แบบทะลุกำแพงแล้ว ผู้เล่นอย่างเรายังสามารถใช้ประโยชน์จากเงามืดตามมุมอับภายในฉากเพื่อแอบแฝงอำพรางกาย ช่วยให้ง่ายต่อการย่องผ่านการ์ดในยามกลางค่ำกลางคืน แถมในเกมเวอร์ชันรีเมคนี้ทางผู้พัฒนายังได้ปรับเปลี่ยนวิธีที่ตัวละครหมอบต่ำให้เป็นแบบ Manual Crouch ทำให้เราสามารถกดปุ่มนั่งยองเข้าสู่โหมดสเตลท์ได้ตลอดเวลาดั่งใจนึก ไม่ต้องรอให้ตัวละครเข้าพุ่มไม้หรือพงหญ้าก่อนถึงค่อยก้มแบบภาคต้นฉบับ รวมถึงภารกิจไล่ล่าติดตามเป้าหมายเองก็มีการปรับแก้ให้ยืดหยุ่นต่อให้สเตลท์แตกโดนตรวจจับได้เมื่อไหร่ เราก็แค่ชักดาบขึ้นมาต่อสู้กำจัดเป้าหมายซะเดี๋ยวก็ผ่าน ไม่ต้องเสียเวลาเริ่มไล่ล่ากันใหม่ตั้งแต่ต้น เรียกว่าอะไรที่แฟนๆเคยบ่นกันในอดีต ทีมงานเขานำกลับไปแก้ไขใหม่หมด ต้องยกนิ้วให้เลย!
ด้วยเทคโนโลยีเอนจิ้น Anvil เวอร์ชันล่าสุด จึงทำให้การกลับมาของหนุ่มโจรสลัดนักฆ่าในรอบนี้ดูมีกราฟิกที่อลังการสวยงามขึ้นแบบก้าวกระโดด ใบหน้าโมเดลตัวละครจากที่เคยซีดเซียวมันเงาเหมือนผีดิบที่เคลือบถุงพลาสติกเอาไว้ ก็ถูกปรับเกลี่ยพื้นผิวใหม่ให้เนียนตาแลดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น แน่นอนว่าบางฉากสภาพแวดล้อมในตอนกลางวันที่แดดส่องจ้ายังอาจมีเอฟเฟกต์แสงฟุ้งเฟ้อหลงเหลือตกค้างอยู่จากยุคสมัย เพลย์สเตชัน 3 แต่ภาพรวมยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างน่าประทับใจทำเราทึ่งว้าวได้เกือบทุกช่วงเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากคุณรอให้แดดร่มลมตกอีกสักหน่อย รอให้เมฆพายุฝนเคลื่อนคล้อยผ่านเข้ามา รอให้เสื้อผ้าเส้นผมของตัวละครสัมผัสกับหยดน้ำ ช่วงโมเมนต์นั้นแหละคือนาทีทองที่คุณจะได้ดื่มด่ำกับภาพบรรยากาศความสมจริงขั้นสุดของเกมอย่างแท้จริง!!
การต่อสู้ทางน้ำและการเดินเรือข้ามมหาสมุทรยังคงเป็นจุดขายประจำภาคนี้เหมือนเช่นเคย คุณสามารถคุมพังงาเรือเพื่อไปจอดแวะสำรวจเกาะไหนก็ได้อิสระตามอำเภอใจ หรือพบเห็นเรือลำไหนมีทรัพยากรที่ต้องการก็เปิดฉากยิงใส่แย่งชิงปล้นมันมาเป็นของตัวเองตามสไตล์โจรสลัด ทุกสิ่งที่เคยทำได้ในเกมต้นฉบับจะยังคงมีอยู่ครบถ้วนเหมือนเดิม แต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือเวอร์ชันรีเมคใหม่นี้คุณสามารถนำแมวนำลิงมาเลี้ยงให้มันนั่งนอนบนดาดฟ้าจ้องดูทาสที่กำลังบังคับเรือได้ และอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดถึงคือเรื่อง คลื่นลมสภาพอากาศ ที่คราวนี้มันจะไม่ใช่แค่เอฟเฟกต์ประดับฉากเสริมสร้างบรรยากาศอีกต่อไปแล้ว เพราะคลื่นน้ำสูงๆสามารถซัดกระแทกกลางลำทำแดเมจให้กับเรือได้หากเราไม่หันหัวตั้งรับมันดีๆ พายุทอร์นาโดที่เพียงเฉียดใกล้ก็พัดเป่าเรือของเราให้กระจุยได้ ในขณะที่ฟ้าผ่าก็ผ่าเปรี้ยงลงมาจริงๆถ้าหลบไม่พ้นอาจมีสิทธ์เป็นผีเฝ้าทะเล นับว่าโหดเอาเรื่องจนถึงขนาดผู้เขียนต้องยอมเข้าไปปรับลดระดับความยากเกมเพลย์ต่อสู้ทางน้ำลง เนื่องจากแค่ดวลปืนใหญ่กับกองทัพเรือของศัตรูก็หืดจับแล้ว ถ้าจะต้องมาคอยระแวงคลื่นลมพายุด้วยคงไม่ไหวจริงๆ
สมัยก่อนกว่าที่เราจะได้ดำดิ่งสำรวจโลกใต้บาดาล ก็ต้องอดใจทนลุยฝ่าเนื้อเรื่องไปเป็นเวลาหลายสิบชั่วโมงเพื่อปลดล็อคอุปกรณ์ Diving Bell แต่ในเวอร์ชันใหม่นี้เราไม่จำเป็นต้องรอนานขนาดนั้นเพราะคุณสามารถดำผุดดำว่ายมุดลงไปใต้น้ำได้ตั้งแต่วินาทีแรกที่เปิดเกมขึ้นมาเลย และจะใช้เวลาอยู่ข้างใต้นานเท่าไหร่ก็ได้ตราบเท่าที่ออกซิเจนยังไม่หมดไปจากปอด ด้วยออพชั่นการดำน้ำได้ทุกที่ทุกเวลาที่ถูกใส่เพิ่มเข้ามานี้ จึงทำให้หลายเกาะหลายพื้นที่ในภาครีเมคมักมีหีบกล่องสมบัติถูกฝังซุกซ่อนอยู่ใต้น้ำใกล้ชายฝั่ง รอให้เหล่านักล่าร้อนเงินอย่างเราๆท่านๆดำลงไปควานหามันนั่นเอง ในขณะเดียวกันบริเวณเขตพื้นที่น้ำลึก เช่น หากต้องการจะดำลงไปสำรวจซากเรืออับปางที่จมสู่ก้นมหาสมุทร เราก็ยังคงต้องอาศัยอุปกรณ์เครื่องมือช่วยอยู่เหมือนเดิม
คาบสมุทรแคริบเบียนแห่งนี้ล้วนอุดมไปด้วยกิจกรรม Side Quest ที่พร้อมผลาญเวลาชีวิต พวกกิจกรรมเก่าๆอย่างล่าสัตว์จับปลาเพื่อถลกหนังเอากระดูกของมันมาอัปเกรดชุดเพิ่มความจุกระเป๋ายังคงมีอยู่ เช่นเดียวกับการเสริมแกร่งตกแต่งเรือโจรสลัดแล้วยกพลกันไปตีป้อม ขโมยเรือของศัตรูมาสะสมเป็นกองทัพแล้วส่งไปเก็บเกี่ยวทรัพยากร บูรณะเกาะปลูกอาคารบ้านเรือนสร้างอาณาจักรของตัวเอง ไล่ล่าสังหารเทมพลาร์เอากุญแจไปปลดชุดเกราะลับ หรือผจญภัยควานหาขุมทรัพย์ตามลายแทงสมบัติ มีให้ทำมากมายเยอะแยะเต็มไปหมด
ที่เกริ่นไปข้างต้นนี่ยังไม่นับรวมภารกิจสดใหม่ที่สอดแทรกเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชันรีเมคนะ อาทิเช่น มิชชั่นใหม่ของโจรสลัดหนวดดำ, ได้พบเจอมิตรสหายหน้าใหม่ที่หากยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเราก็จะได้เขามาเป็นลูกเรือ ไปจนถึงเหตุการณ์ความผิดปกติ Anomaly ต่างๆที่เกิดขึ้นในแอนิมัส ส่งผลทำให้พวกของเอ็ดเวิร์ดอาจเห็นมิติที่ผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวหรือเข้าปะทะกับกองเรือประหลาดที่ไม่ควรมีอยู่ในประวัติศาสตร์ ซึ่งสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ส่วนมากเป็นภารกิจเสริมเล็กๆน้อยๆที่ไม่กระทบกับโครงเส้นเรื่องราวหลัก ฉะนั้นจะเลือกทำหรือไม่ทำก็ได้แล้วแต่เราเลย
"บ่อยครั้งที่เกิดวิกฤตศรัทธา เรามักจะเห็นค่ายเกมย้อนกลับไปขุดผลงานขึ้นหิ้งเก่าๆเอามาปัดฝุ่นขายใหม่เพื่อซื้อใจแฟนๆกลับคืนหวังให้ลืมทุกสิ่งเลวร้ายที่ตนได้เคยทำผิดพลาดไป และครั้งนี้ก็เช่นกันกับพ่อหนุ่ม 'เอ็ดเวิร์ด เคนเวย์' ผู้เป็นตำนานที่ต่อให้จะถูกกลบย้อมแมวด้วยระบบเกมเพลย์จากภาค Shadows ทว่าแสงทองออร่าของเกมต้นฉบับก็ยังคงส่องสว่างทะลุหน้าจอออกมาให้ได้เห็น แม้นี่อาจยังไม่ใช่ข้อพิสูจน์ที่แน่ชัดถึงการกลับมาหวนคืนฟอร์มของ ยูบิซอฟต์ แต่อย่างน้อยๆมันก็ช่วยสะกิดย้ำเตือนความทรงจำว่าในอดีตพวกเขาเคยยิ่งใหญ่เพียงไหน และเหตุใดเมื่อก่อนพวกเราถึงได้หลงรักค่ายเกมดังแห่งแดนน้ำหอมรายนี้"
|เกมเพลย์
|8
|กราฟิก
|9
|เสียง
|9
|เนื้อเรื่อง
|8
|ความคิดสร้างสรรค์
|6
|ภาพรวม
|8
สนับสนุนบทความรีวิวโดยบริษัท ยูบิซอฟต์
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสารวงการเกมครับ*