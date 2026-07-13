"ดาบพิฆาตอสูร ภาคปราสาทไร้ขอบเขต" เตรียมฉายบน Crunchyroll 28 ก.ค.นี้

Crunchyroll ประกาศฉายภาพยนตร์อนิเมะ "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle I – ดาบพิฆาตอสูร ภาคปราสาทไร้ขอบเขต I" ผ่านแพลตฟอร์ม ทั้งเวอร์ชันซับไตเติลภาษาไทยและเสียงพากย์ไทย ในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ เวลา 22:00 น. ตามเวลาประเทศไทย
"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle I – ดาบพิฆาตอสูร ภาคปราสาทไร้ขอบเขต I" คือภาคแรกของภาพยนตร์ไตรภาคสุดท้าย ที่เป็นศึกตัดสินระหว่างหน่วยพิฆาตอสูรกับ คิบุซึจิ มุซัน โดยเล่าเรื่องราวต่อจากอนิเมะซีซัน 4 หลังจากที่เหล่าสมาชิกหน่วยพิฆาตอสูรและเสาหลักเข้าร่วมการฝึกฝนสุดโหด ที่เรียกว่า "การฝึกฝนของเสาหลัก" ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับเหล่าอสูร คิบุซึจิ มุซัน ก็ปรากฏตัวขึ้นที่คฤหาสน์อุบุยาชิกิ เมื่อผู้นำของหน่วยพิฆาตอสูรตกอยู่ในอันตราย ทันจิโร่และเหล่าเสาหลักจึงรุดหน้ากลับมายังคฤหาสน์ แต่กลับถูกคิบุซึจิ มุซัน ดึงเข้าสู่มิติพิศวงแทน ปลายทางที่พวกทันจิโร่และหน่วยพิฆาตอสูรตกลงมาคือ ปราการของเหล่าอสูร ปราสาทไร้ขอบเขต เมื่อสมรภูมิถูกเตรียมไว้ การต่อสู้ครั้งสุดท้ายของเหล่าอสูรกับหน่วยพิฆาตอสูรจึงระเบิดขึ้น
หลังออกฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วโลก "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle I – ดาบพิฆาตอสูร ภาคปราสาทไร้ขอบเขต I" ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Golden Globe สาขา Best Motion Picture – Animated และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผู้สร้างภาพยนตร์แอนนิมชันยอดเยี่ยม จากสมาคม Producers Guild of America พร้อมกันนี้อนิเมะดังกล่าวยังผ่านการคัดเลือกเข้าชิงรางวัล BAFTA ในสาขา สุดยอดภาพยนตร์แอนนิเมชัน อีกด้วย
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – ดาบพิฆาตอสูร เป็นอนิเมะที่ถูกสร้างจากมังงะผลงานของ โกโตเกะ โคโรฮารุ ตีพิมพ์ลงนิตยสาร WEEKLY JUMP และจัดจำหน่ายโดย สำนักพิมพ์ชูเอฉะ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ถึง พฤษภาคม 2563 และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมทั่วโลก ด้วยเรื่องราวของโศกนาฏกรรม ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับอสูร ฉากดวลดาบตระการตา ตัวละครที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว และฉากเบาสมอง โดยมังงะมีจำนวนทั้งสิ้น 23 เล่มจบ และจัดจำหน่ายได้มากกว่า 200 ล้านฉบับ
"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle I – ดาบพิฆาตอสูร ภาคปราสาทไร้ขอบเขต I" เตรียมฉายบน Crunchyroll ในวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ เวลา 22:00 น. ตามเวลาประเทศไทย นอกจากนี้ อนิเมะ "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - ดาบพิฆาตอสูร" ทุกตอน และภาพยนตร์ ภาคศึกรถไฟสู่นิรันดร์ เปิดให้ชมแล้ว รวมถึงการแสดงสดดนตรีออเคสตราจาก Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -Orchestra Concert- และการแสดงสดจาก Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ON STAGE ด้วย ผู้สนใจสามารถติดตาม @crunchyroll ผ่านโซเชียลมีเดีย และ Crunchyroll News สำหรับข่าวสารล่าสุด
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