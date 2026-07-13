Teamfight Tactics แท็กทีม Riftbound จัดอีเวนต์ใหญ่ "Convergence Fest" ปลายปีนี้

Riot Games ประกาศเปิดตัว Convergence Fest อีเวนต์สดรูปแบบใหม่ที่จะพาคอมมูนิตี้ของ Teamfight Tactics (TFT) และ Riftbound มารวมตัวกันภายใต้หลังคาเดียวเป็นครั้งแรก เตรียมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 13 ธันวาคมนี้ ที่ลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา
Convergence Fest ถือเป็นอีเวนต์สดแบบผสมผสานที่ใหญ่ที่สุดของ Riot Games จนถึงปัจจุบัน โดยจะรวมการแข่งขัน TFT Vegas Open และ Riftbound North American Regional Championship เข้าไว้ด้วยกันตลอดสุดสัปดาห์ พร้อมกิจกรรมสำหรับแฟน ๆ มากมาย ตั้งแต่ Artist Alley, อีเวนต์เสริม, prize wall, game shows, developer panels, showmatches, cosplay, meet-and-greets ไปจนถึงสินค้าสุดพิเศษเฉพาะงาน
Convergence Fest เมื่อ TFT และ Riftbound มาบรรจบกัน
Convergence Fest ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นพื้นที่เฉลิมฉลองการแข่งขัน คอมมูนิตี้ และความสนุกของสองเกมในจักรวาล Riot Games โดยผู้เข้าร่วมงานจะสามารถเดินชมกิจกรรมทั้งฝั่งการแข่งขันและกิจกรรมแฟน ๆ ของ Teamfight Tactics และ Riftbound ได้อย่างอิสระตลอดทั้งสุดสัปดาห์
การแข่งขันหลักทั้งสองรายการจะจัดขึ้นพร้อมกันภายในงาน ได้แก่ TFT Vegas Open และ Riftbound North American Regional Championship โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการแข่งขันและการเข้าร่วมแข่งขันจะถูกประกาศในภายหลัง
TFT Vegas Open การกลับมาของทัวร์นาเมนต์ Open Bracket ในสหรัฐอเมริกา
TFT Vegas Open คือทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ตแบบ Open Bracket รายการใหญ่ของ Teamfight Tactics ที่จะพาผู้เล่น TFT ระดับแนวหน้ามารวมตัวกันที่ลาสเวกัส เพื่อแข่งขันแบบสดและพบหน้ากันจริง
การจัดงานครั้งนี้ยังถือเป็นการกลับมาของรูปแบบการแข่งขันนี้ในสหรัฐอเมริกา หลังห่างหายไปเป็นเวลา 3 ปี เปิดโอกาสให้ผู้เล่นและแฟน ๆ TFT ได้กลับมาสัมผัสพลังของการแข่งขันแบบไลฟ์อีเวนต์อีกครั้ง ท่ามกลางบรรยากาศสุดเข้มข้นของ Convergence Fest
Riftbound North American Regional Championship ศึกระดับสูงของ Organized Play
อีกหนึ่งไฮไลต์ของ Convergence Fest คือ Riftbound North American Regional Championship ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับสูงสุดของ Riftbound Organized Play ในภูมิภาคอเมริกาเหนือ
รายการนี้จะรวบรวมผู้เล่นที่ทำผลงานติด Top 64 จาก Regional Qualifiers มาต่อสู้เพื่อคว้าแชมป์ระดับภูมิภาค และก้าวต่อไปสู่เส้นทาง Riftbound World Championship
การแข่งขันดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในจุดหมายสำคัญของผู้เล่น Riftbound ในอเมริกาเหนือ และการจัดขึ้นร่วมกับ TFT Vegas Open จะทำให้ Convergence Fest กลายเป็นสุดสัปดาห์แห่งการแข่งขันที่แฟนเกมกลยุทธ์ไม่ควรพลาด
กิจกรรมตลอด 3 วันสำหรับแฟน ๆ ทั้งสองคอมมูนิตี้
นอกเหนือจากการแข่งขันหลัก Convergence Fest ยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมสำหรับผู้เข้าร่วมงานตลอดทั้ง 3 วัน ไม่ว่าจะเป็น Artist Alley ที่รวบรวมผลงานจากศิลปิน, อีเวนต์เสริมหลากหลายรูปแบบ, prize wall, game shows, developer panels, showmatches, cosplay, meet-and-greets และสินค้าลิมิเต็ดเฉพาะงาน
ผู้เข้าร่วมงานจะสามารถเลือกสนุกกับกิจกรรมแบบ casual หรือดื่มด่ำกับการแข่งขันระดับสูงของทั้ง TFT และ Riftbound ได้ตลอดสุดสัปดาห์ในพื้นที่เดียวกัน
รายละเอียดบัตรเข้าร่วมงานและ Add-Ons
บัตร Attendee Pass แบบ 3 วัน จะรวมสิทธิ์เข้าร่วมงาน พร้อมการ์ด Riftbound ที่ระลึก Convergence Fest และสิทธิ์รับ in-game drops อย่างเป็นทางการ รวมถึง drops จาก co-streamer สำหรับ Teamfight Tactics
สำหรับแฟน ๆ ที่ต้องการประสบการณ์พิเศษยิ่งขึ้น General Admission+ Bundle จะรวมสิทธิ์ทั้งหมดของ Attendee Pass พร้อมสิทธิ์เข้างานก่อนเวลา 1 ชั่วโมง, ช่องทางซื้อสินค้าที่แยกเฉพาะ, กระเป๋า crossbody แบบ custom festival, หมวก Special Edition Teemo, ขวดน้ำ Convergence Fest และของประดับวันหยุด Convergence Fest
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถเลือก Add-On สำหรับ Post Finals Celebration เพื่อร่วมปาร์ตี้ปิดงาน Convergence Fest ที่จะจัดขึ้นโดย DJ Sona
Fan First Registration เปิดแล้ววันนี้
Fan First Registration เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้ ก่อนการจำหน่ายบัตรทั่วไป การลงทะเบียนล่วงหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการจองบัตรก่อนการขายทั่วไปที่จะเปิดในเดือนกันยายน
เมื่อผ่านการตรวจสอบแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลยืนยัน และการแจ้งเตือนเมื่อหน้าต่างการซื้อบัตรของตนเปิดขึ้นในเดือนสิงหาคม โดยการจำหน่ายบัตรจะเปิดแบบ rolling purchase windows ก่อนเข้าสู่รอบ general sales ในเดือนกันยายน แฟน ๆ สามารถลงทะเบียนได้ที่ convergencefest.riotgames.com
Convergence Fest บทใหม่ของการรวมตัวคอมมูนิตี้ Riot Games
Convergence Fest คือการเฉลิมฉลองครั้งสำคัญของสองคอมมูนิตี้ที่ขับเคลื่อนด้วยการแข่งขัน กลยุทธ์ และความหลงใหลในเกม ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่น TFT ที่พร้อมกลับเข้าสู่สนาม Open Bracket หรือแฟน Riftbound ที่กำลังติดตามเส้นทางสู่ World Championship งานนี้คือจุดบรรจบของการแข่งขันระดับสูงและประสบการณ์แฟน ๆ ที่ครบที่สุดในสุดสัปดาห์เดียว
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ convergencefest.riotgames.com พร้อมเยี่ยมชมเว็บไซต์ Riftbound และติดตามข่าวสารล่าสุดผ่านช่องทางโซเชียลของ Riftbound และ Teamfight Tactics
*ทีมงานผู้จัดการเกม เรียนเชิญผู้อ่านทุกท่านร่วมเป็นแฟนเพจ ManagerGame ทางเฟซบุ๊กเพื่อเพิ่มช่องทางการรับข่าวสารวงการเกมครับ*