เกมเอาชีวิตรอด "Once Human" เปิดให้เล่นฟรีบนคอนโซล 25 ส.ค.นี้

NetEase Games และ Starry Studio ประกาศว่า "Once Human" เกมเอาชีวิตรอดในโลกสุดประหลาด เตรียมเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการบน PlayStation 5 และ XBOX Series X|S ในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ พร้อมรองรับการเล่นข้ามแพลตฟอร์ม
"Once Human" เป็นเกมเอาชีวิตรอดแบบเล่นฟรีจาก Strange Worlds ที่มีฉากหลังเป็นโลกหลังวันสิ้นโลก ผู้เล่นจะได้ผจญภัยใน "สถานการณ์จำลอง" ต่าง ๆ ซึ่งแต่ละสถานการณ์จะมีสภาพแวดล้อมและกลไกการเล่นที่แตกต่างกัน ปัจจุบันมีสถานการณ์จำลอง 6 แบบและโหมด PVP แยกต่างหาก ทำให้เกมนี้มีเวลาเล่นมากกว่า 300 ชั่วโมงสำหรับผู้เล่นคอนโซลตั้งแต่วันแรก
ในเกม Anomalies เป็นหัวใจหลักของการเล่น – ควบคุม Anomalies เพื่อสำรวจดินแดนรกร้างที่ปนเปื้อนด้วยฝุ่นดาว สร้างที่พักอาศัย และอัปเกรดตัวเองเพื่อการต่อสู้ ตั้งแต่การสร้างสิ่งของไปจนถึงการต่อสู้ Anomalies เป็นเพียงหนทางเดียวในการเอาชีวิตรอด
สัมผัสประสบการณ์สมจริงยิ่งขึ้นบนคอนโซล: มุมมองบุคคลที่หนึ่งแบบใหม่และอื่นๆ อีกมากมาย
เพื่อเพิ่มความสมจริงให้กับผู้เล่น เวอร์ชันคอนโซลจึงมาพร้อมคุณสมบัติพิเศษต่างๆ ดังนี้:
• มุมมองบุคคลที่หนึ่ง: ฟังก์ชั่นใหม่นี้ช่วยให้ผู้เล่นสามารถสลับระหว่างมุมมองบุคคลที่สามและมุมมองบุคคลที่หนึ่งได้ตลอดเวลา โดยเปิดตัวพร้อมกับเวอร์ชันคอนโซล คุณสมบัติใหม่นี้เข้ากันได้ดีกับหน้าจอ 4K ขนาดใหญ่ มอบประสบการณ์ที่แตกต่างและสมจริงอย่างลึกซึ้ง
• กราฟิกความละเอียดสูง: เวอร์ชันคอนโซลมาพร้อมกราฟิกความละเอียดสูง โดยมีให้เลือกทั้งโหมดคุณภาพ (4K/60FPS) และโหมดประสิทธิภาพ (120FPS) เพื่อการเล่นเกมบนหน้าจอขนาดใหญ่ที่สมจริง
• ประสบการณ์การควบคุมที่ได้รับการปรับแต่ง: เกมนี้ยังมาพร้อมประสบการณ์การควบคุมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ มีการสั่นสะเทือนความถี่ต่ำที่แตกต่างกันสำหรับมอนสเตอร์ขนาดใหญ่ ความต้านทานของไกปืนที่แม่นยำระหว่างการต่อสู้กับบอส และการตอบสนองแบบสัมผัสที่ยืดหยุ่นสำหรับการเก็บไอเทม
เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าพร้อมของรางวัลสุดพิเศษ
เริ่มเปิดให้สั่งจองล่วงหน้าอย่างเป็นทางการแล้วทั้งบนแพลตฟอร์ม PlayStation และ XBOX โดยมีแพ็คเกจของขวัญสองระดับที่แตกต่างกัน ผู้เล่นที่สั่งซื้อจะได้รับไอเทมพิเศษจำนวนจำกัดฃ ซึ่งมีเฉพาะบนแพลตฟอร์ม PlayStation และ XBOX ตามลำดับ:
• แพ็คเกจเริ่มต้น (9.99 ดอลลาร์): ประกอบด้วยสกินเปลเด็ก Black Gold Butterfly, สกินอาวุธ Midnight Rave 3 แบบ, METAPASS 30 วัน, สกินบ้านพิเศษ และไอเทมปรับแต่งโปรไฟล์สุดพิเศษ
• แพ็คเกจ Radiance (14.99 ดอลลาร์): ประกอบด้วยชุดเครื่องแต่งกายที่มีสกินตัวละคร 3 แบบ, Premium Battle Pass, METAPASS 30 วัน, โทเค็นจับฉลาก Siderite 2 โทเค็น และกรอบรูปอวาตาร์สุดพิเศษ
"Once Human" เตรียมเปิดให้เล่นฟรีบน PlayStation 5 และ XBOX Series X|S ในวันที่ 25 สิงหาคมนี้ สั่งซื้อแพ็คเกจไอเทมล่วงหน้าได้ที่ https://g.oncehuman.game/c/px87qm อ่านรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.oncehuman.game/
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