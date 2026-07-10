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"Digimon Story Time Stranger" พร้อมวางจำหน่ายบน Switch 2 แล้ว!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



Bandai Namco Entertainment Asia ประกาศว่า "Digimon Story Time Stranger" เกมอาร์พีจีที่ผู้เล่นจะได้ค้นพบ ฝึกฝน และสร้างความผูกพันกับดิจิมอนกว่า 450 ตัว ในการเดินทางข้ามโลกมนุษย์และโลกดิจิทัล พร้อมวางจำหน่ายบน Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2 แล้ว


"Digimon Story Time Stranger" พัฒนาโดย Media.Vision Inc. เกมนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกมอาร์พีจี ในฐานะตัวแทนของ ADAMAS ผู้เล่นจะพบว่าตัวเองถูกโยนเข้าไปอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์ที่ทั้งโลกมนุษย์และโลกดิจิทัลกำลังตกอยู่ในอันตราย เพื่อช่วยทั้งสองโลก ผู้เล่นจะต้องฝึกฝนและทำงานร่วมกับดิจิมอน สร้างความผูกพันและพัฒนาความสามารถของดิจิมอน เพื่อความสำเร็จในการต่อสู้แบบเทิร์นเบสวางแผนกลยุทธ์ เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางครั้งสำคัญในชีวิต และท่องไปในสองโลก รวมถึงการเดินทางข้ามเวลา

"Digimon Story Time Stranger" บน Nintendo Switch 2 ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นได้สองโหมด คือโหมดคุณภาพ (4K HDR สูงสุด 30FPS เมื่อต่อกับทีวี / Full HD สูงสุด 30FPS เมื่อเล่นแบบพกพา) หรือโหมดประสิทธิภาพ (Full HD สูงสุด 60FPS เมื่อต่อกับทีวีและเล่นแบบพกพา) นอกจากนี้ เกมยังมี Season Pass สำหรับทั้ง Nintendo Switch 2 และ Nintendo Switch ซึ่งประกอบด้วยไอเทมฟาร์ม Golden Moai ที่สามารถใช้ตกแต่ง Digifarm ได้ รวมถึง DLC สามชุด โดยแต่ละชุดจะมี Digimon เพิ่มอีกห้าตัวและเนื้อเรื่องเพิ่มเติมอีกหนึ่งตอน DLC เหล่านี้จะวางจำหน่ายแยกต่างหากสำหรับผู้ถือ Season Pass หรือซื้อแยกต่างหาก โดยจะทยอยออกมาทุกสัปดาห์หลังจากเกมวางจำหน่าย ชุด DLC 1 ALTERNATE DIMENSION จะวางจำหน่ายในวันที่ 16 กรกฎาคม ชุด DLC 2 GAKU-RAN ในวันที่ 23 กรกฎาคม และชุด DLC 3 Anti-ParadoX ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2026

รายการสินค้าดิจิทัลทั้งหมดของ Digimon Story Time Stranger มีดังนี้:
• Digital Standard Edition: เกมหลัก, ชุดเครื่องแบบโรงเรียน, ชุดไอเทมผจญภัย, อากุมอน (สีดำ) และ กาบูมอน (สีดำ)
• Digital Deluxe Edition: เนื้อหาทั้งหมดของ Standard Edition บวกกับชุดคอสตูม Cyber ​​Sleuth, Season Pass และไอเทมฟาร์ม Golden Moai
• Digital Ultimate Edition: เนื้อหาทั้งหมดของ Digital Deluxe Edition บวกกับ Costume Pack (3 ชุดต่อตัวละคร และ 3 ภารกิจเสริม), ปลดล็อกอากุมอนและกาบูมอนพิเศษก่อนใคร พร้อมเงื่อนไขการวิวัฒนาการเป็นดิจิมอนเฉพาะที่ปลดล็อกแล้ว, ชุดคอสตูม Public Safety Suit & Special Supplies, Cyber ​​Sleuth BGM Pack

ด้วยเรื่องราวและฉากที่น่าสนใจ ตัวละครที่น่าจดจำ รวมถึงดิจิมอนมากมายที่มีความสามารถเฉพาะตัวให้ค้นพบ ระบบการต่อสู้ที่ได้รับการปรับปรุง และอื่นๆ อีกมากมาย Digimon Story Time Stranger คือวิวัฒนาการขั้นต่อไปของซีรีส์ที่ได้รับความนิยม และเป็นเกมที่ได้แรงบันดาลใจจากอนิเมะที่แฟนๆ เกมอาร์พีจีไม่ควรพลาด

"Digimon Story Time Stranger" พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, XBOX Series X|S และ PC (Steam) ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.bandainamcoent.asia/ และช่องทางโซเชียลทั้ง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube

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