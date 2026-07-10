"Digimon Story Time Stranger" พร้อมวางจำหน่ายบน Switch 2 แล้ว!

Bandai Namco Entertainment Asia ประกาศว่า "Digimon Story Time Stranger" เกมอาร์พีจีที่ผู้เล่นจะได้ค้นพบ ฝึกฝน และสร้างความผูกพันกับดิจิมอนกว่า 450 ตัว ในการเดินทางข้ามโลกมนุษย์และโลกดิจิทัล พร้อมวางจำหน่ายบน Nintendo Switch และ Nintendo Switch 2 แล้ว
"Digimon Story Time Stranger" พัฒนาโดย Media.Vision Inc. เกมนี้ถูกออกแบบมาให้เป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกมอาร์พีจี ในฐานะตัวแทนของ ADAMAS ผู้เล่นจะพบว่าตัวเองถูกโยนเข้าไปอยู่ท่ามกลางเหตุการณ์ที่ทั้งโลกมนุษย์และโลกดิจิทัลกำลังตกอยู่ในอันตราย เพื่อช่วยทั้งสองโลก ผู้เล่นจะต้องฝึกฝนและทำงานร่วมกับดิจิมอน สร้างความผูกพันและพัฒนาความสามารถของดิจิมอน เพื่อความสำเร็จในการต่อสู้แบบเทิร์นเบสวางแผนกลยุทธ์ เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางครั้งสำคัญในชีวิต และท่องไปในสองโลก รวมถึงการเดินทางข้ามเวลา
"Digimon Story Time Stranger" บน Nintendo Switch 2 ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นได้สองโหมด คือโหมดคุณภาพ (4K HDR สูงสุด 30FPS เมื่อต่อกับทีวี / Full HD สูงสุด 30FPS เมื่อเล่นแบบพกพา) หรือโหมดประสิทธิภาพ (Full HD สูงสุด 60FPS เมื่อต่อกับทีวีและเล่นแบบพกพา) นอกจากนี้ เกมยังมี Season Pass สำหรับทั้ง Nintendo Switch 2 และ Nintendo Switch ซึ่งประกอบด้วยไอเทมฟาร์ม Golden Moai ที่สามารถใช้ตกแต่ง Digifarm ได้ รวมถึง DLC สามชุด โดยแต่ละชุดจะมี Digimon เพิ่มอีกห้าตัวและเนื้อเรื่องเพิ่มเติมอีกหนึ่งตอน DLC เหล่านี้จะวางจำหน่ายแยกต่างหากสำหรับผู้ถือ Season Pass หรือซื้อแยกต่างหาก โดยจะทยอยออกมาทุกสัปดาห์หลังจากเกมวางจำหน่าย ชุด DLC 1 ALTERNATE DIMENSION จะวางจำหน่ายในวันที่ 16 กรกฎาคม ชุด DLC 2 GAKU-RAN ในวันที่ 23 กรกฎาคม และชุด DLC 3 Anti-ParadoX ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2026
รายการสินค้าดิจิทัลทั้งหมดของ Digimon Story Time Stranger มีดังนี้:
• Digital Standard Edition: เกมหลัก, ชุดเครื่องแบบโรงเรียน, ชุดไอเทมผจญภัย, อากุมอน (สีดำ) และ กาบูมอน (สีดำ)
• Digital Deluxe Edition: เนื้อหาทั้งหมดของ Standard Edition บวกกับชุดคอสตูม Cyber Sleuth, Season Pass และไอเทมฟาร์ม Golden Moai
• Digital Ultimate Edition: เนื้อหาทั้งหมดของ Digital Deluxe Edition บวกกับ Costume Pack (3 ชุดต่อตัวละคร และ 3 ภารกิจเสริม), ปลดล็อกอากุมอนและกาบูมอนพิเศษก่อนใคร พร้อมเงื่อนไขการวิวัฒนาการเป็นดิจิมอนเฉพาะที่ปลดล็อกแล้ว, ชุดคอสตูม Public Safety Suit & Special Supplies, Cyber Sleuth BGM Pack
ด้วยเรื่องราวและฉากที่น่าสนใจ ตัวละครที่น่าจดจำ รวมถึงดิจิมอนมากมายที่มีความสามารถเฉพาะตัวให้ค้นพบ ระบบการต่อสู้ที่ได้รับการปรับปรุง และอื่นๆ อีกมากมาย Digimon Story Time Stranger คือวิวัฒนาการขั้นต่อไปของซีรีส์ที่ได้รับความนิยม และเป็นเกมที่ได้แรงบันดาลใจจากอนิเมะที่แฟนๆ เกมอาร์พีจีไม่ควรพลาด
"Digimon Story Time Stranger" พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, XBOX Series X|S และ PC (Steam) ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.bandainamcoent.asia/ และช่องทางโซเชียลทั้ง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
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