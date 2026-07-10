กลับสู่ซอร์ดอาร์ตออนไลน์! "Echoes of Aincrad" วางจำหน่ายแล้ว

Bandai Namco Entertainment Asia ประกาศว่า "Echoes of Aincrad" เกมแอ็กชันอาร์พีจีใหม่ที่จะพาผู้เล่นเข้าสู่ปราสาทลอยฟ้าไอน์แครดในจักรวาล Sword Art Online พร้อมวางจำหน่ายแล้วทั้งบนคอนโซลและพีซี
ชุดสินค้าต่าง ๆ ของเกม
นอกเหนือจากตัวเกม Standard Edition แล้ว ยังมีการจัดจำหน่าย Deluxe และ Ultimate Edition อีกด้วย โดยจะวางจำหน่ายทั้งบน PlayStation 5, XBOX Series X|S และ PC ผ่าน Steam
Deluxe Edition
• เกมภาคหลัก
• Expansion Pack ประกอบด้วย Expansion DLC และ Starter Pack
• ปลดล็อกโหมดเดธเกมล่วงหน้า
Ultimate Edition
• เกมภาคหลัก
• Expansion Pack ประกอบด้วย Expansion DLC และ Starter Pack
• ปลดล็อกโหมดเดธเกมล่วงหน้า
• แอปเนื้อหาสิทธิพิเศษ Echoes of Aincrad “Unanswered//butterfly” ประกอบด้วยอนิเมะตอนพิเศษ สมุดรวมภาพงานศิลป์ดิจิทัล และดนตรีประกอบดิจิทัล
• แพ็กอุปกรณ์ป้องกัน
แนะนำเกม Echoes of Aincrad
เรื่องราวของคุณเริ่มต้นขึ้นในโลกที่ทุกการต่อสู้อาจกลายเป็นวาระสุดท้ายของคุณ
คุณคือผู้เล่นที่ถูกขังอยู่ใน MMORPG ยุคกลางสุดแสนอันตราย ซึ่งหากคุณตายในเกมหมายความว่าคุณจะต้องตายในความเป็นจริงด้วย จงก้าวเข้าสู่โลกอันกว้างใหญ่และมีชีวิตชีวา กำหนดชะตาชีวิตของคุณเอง ปรับแต่งอวาตาร์ด้วยทักษะ อุปกรณ์และความสามารถที่ไม่ซ้ำใคร เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการต่อสู้และเอาชีวิตรอดมาให้ได้ ฝึกฝนระบบต่อสู้ที่ลื่นไหลพร้อมทั้งปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของคุณเอง ออกสำรวจเควสต์ระดับมหากาพย์ และร่วมมือกับผู้ร่วมชะตากรรมที่จะเผชิญอันตรายไปด้วยกัน ร่วมแรงกันต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในโลกที่ทุกการตัดสินใจและการต่อสู้มีความสำคัญ คุณพร้อมเสี่ยงที่จะเผชิญกับความเป็นจริงแล้วหรือยัง
"Echoes of Aincrad" วางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, XBOX Series X|S และ PC (Steam) ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.bandainamcoent.asia/ และช่องทางโซเชียลทั้ง Facebook, Instagram, X, TikTok, LINE และ YouTube
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