ยูบิซอฟต์ แจกรหัส "จ๋อฟรี" พาขึ้นเรือโจรสลัดได้ตั้งแต่ต้นเกม

เหล่านักฆ่าแห่งท้องทะเล สามารถใส่โค้ดเพื่อแลกรับ Shipmate Monkey เพื่อนร่วมทางแสนซนไปเลี้ยงกันได้แบบฟรีๆ โดยที่ไม่ต้องเหนื่อยทำภารกิจใดๆ
เพื่อต้อนรับการวางจำหน่ายของเกม Assassin's Creed Black Flag Resynced ผลงานมือสังหารโจรสลัดฉบับรีเมคที่เปิดให้เล่นกันแล้ววันนี้ ล่าสุดทางบริษัท ยูบิซอฟต์ ก็ได้ใจดีแจกรหัส Shipmate Monkey ให้ผู้เล่นทุกคนบนทุกแพลตฟอร์มสามารถแลกรับไปใช้งานฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
สำหรับวิธีขั้นตอนในการแลกรับโค้ดลิงจ๋อนั้นก็แสนง่ายดาย เพียงแค่ผู้เล่นคลิกลิงค์เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ redeem.ubisoft.com จากนั้นกรอกรหัส ASC-BFR-PMK-000 ลงไปในช่อง แล้วรอให้ระบบตรวจสอบการล็อกอิน เมื่อกระบวนการทุกอย่างเสร็จสิ้นรหัสแลกรับจะถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีของคุณแบบอัตโนมัติ และสามารถปลดล็อค Shipmate Monkey เอาไว้ใช้กับเรือ Jackdaw ภายในเกมได้ทันที
You've seen the Black Flag raised high across the digital seas 🏴☠️
Now it's time for the treasure.
🎁 Reward Code: ASC-BFR-PMK-000
Redeem it here: https://t.co/GjPNVH4Ckm#AssassinsCreed #BoardTheFeed https://t.co/4wR0rCZsmd pic.twitter.com/sDIu7OP82Y— Ubisoft (@Ubisoft) July 9, 2026
รางวัล Shipmate Monkey นี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ #BoardTheFeed ที่ทางค่าย ยูบิซอฟต์ ตั้งใจจัดขึ้นควบคู่ไปพร้อมกับการเปิดตัวเกม Assassin's Creed Black Flag Resynced โดยจะมีการแจกของรางวัลส่งเสริมการขายและแจกสิ่งตอบแทนแก่ชุมชนผู้เล่น เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนหันมาสนใจเกมดังกล่าว
แม้ว่าสัตว์เลี้ยงเหล่านี้จะเป็นเพียงของประดับตกแต่งเรือเพื่อเพิ่มความสมจริงเท่านั้นที่ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อเกมเพลย์ ถึงกระนั้นการได้เจ้าลิงตัวนี้มาแบบฟรีๆมันก็ช่วยทุ่นแรงประหยัดเวลาผู้เล่นได้เป็นอย่างมาก เพราะปกติแล้วกว่าจะปลดล็อคได้สัตว์มาเลี้ยงแต่ละตัวในเกมเราต้องตระเวนออกตามหา ต้องรู้ตำแหน่งที่แน่ชัด และอาจต้องเคลียร์ภารกิจเงื่อนไขที่กำหนดเสียก่อน
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gamerant
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