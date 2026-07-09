อนิเมะจอเงิน SOLO LEVELING เผยตัวอย่างแรกในงาน ANIME EXPO 2026

Crunchyroll เปิดตัวภาพยนตร์อนิเมะ "Solo Leveling: Beyond the System" พร้อมเผยโฉมตัวละครของอนิเมะ Ghost of Tsushima Legends และเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ของอนิเมะเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย ในงาน ANIME EXPO 2026
Crunchyroll ศูนย์รวมทุกความบันเทิงเพื่อแฟนอนิเมะทั่วโลกแบบครบวงจร ยึดเวที Anime Expo 2026 ด้วยการจัดกิจกรรม Crunchyroll Showcase ประจำปีที่ Peacock Theater เปิดตัว trailer ใหม่ แขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ และการแง้มให้เห็นภาพแรกของโปรเจกต์ที่แฟน ๆ ทั่วโลกรอคอย
● Solo Leveling: Beyond the System – ถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่เรียกเสียงฮือฮาได้มากที่สุดของงานเมื่อ อเล็กส์ ลี เจ้าของเสียงพากย์ภาษาอังกฤษของตัวละคร ซง จินอู ปรากฏตัวบนเวทีเพื่อเปิดเผยว่า เรื่องราวของซีรีส์ยังดำเนินต่อไป แฟนอนิเมะที่เข้าร่วม Anime Expo คือกลุ่มแรกของโลกที่ได้รู้ข่าวว่า Solo Leveling: Beyond the System อยู่ระหว่างการสร้าง โดยเรื่องราวของภาพยนตร์จะดำเนินต่อเนื่องจากซีซัน 2 นอกจากนี้แฟน ๆ ยังได้เห็นภาพคีย์วิชวลทีเซอร์ และ วีดีโอคอนเซปต์สำหรับโปรโมท อีกด้วย โดย Solo Leveling: Beyond the System สร้างสรรค์งานภาพแอนนิเมชันโดยสตูดิโอชื่อดัง A-1 Pictures ผู้สร้างผลงาน Sword Art Online โดยตัวภาพยนตร์ผลิตโดย Aniplex, Netmarble, D&C MEDIA, Kakao Piccoma และ Crunchyroll ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการประกาศในภายหลัง
● Ghost of Tsushima Legends – ครั้งแรกของการเผยโฉมตัวละครอนิเมะ Ghost of Tsushima Legends ให้แฟน ๆ ได้เห็นโฉมหน้าแรกของซีรีส์ที่ทุกคนตั้งตารอ ซึ่งปีที่ผ่านมา Crunchyroll ได้ร่วมมือกับ Aniplex, Sony Music และ PlayStation Productions ประกาศสร้างอนิเมะที่ดัดแปลงมาจากเกมแอคชันผจญภัยชื่อดัง โดยเนื้อเรื่องจะกล่าวถึงซามูไรที่เหลืออยู่เป็นคนสุดท้ายบนเกาะสึชิมะที่ต่อสู้ปกป้องมาตุภูมิจากการรุกรานของจักรวรรดิมองโกล โดยมีผู้กำกับมิซึโนะ ทาคาโนบุ ควบคุมการดัดแปลงเนื้อหา โดยมี HAYATE Inc. ดูแลการผลิต และได้ มาเอจิม่า ซาโตชิ (NITRO PLUS) กับ อุโรโบจิ เก็น (NITRO PLUS) เป็นผู้เขียนบท นอกจากนี้ อุโรโบชิ เก็น ยังทำหน้าที่เป็นผู้เรียบเรียงเนื้อเรื่อง โอคาซากิ ทาคาชิ ออกแบบตัวละคร และ KAMIKAZE DOUGA ผลิตงานภาพเคลื่อนไหว โดยซีรีส์จะเน้นไปที่การถ่ายทอดกลิ่นไอความเป็นซามูไรอันเป็นเอกลักษณ์ของเกมให้ออกมาเป็นงานภาพสุดตระการตาสำหรับภาพยนตร์ รายละเอียดเพิ่มเติมของการผลิตแอนนิเมชันและวันฉายรอบปฐมทัศน์จะมีการประกาศในภายหลัง
● The Guy She Was Interested in Wasn’t a Guy At All – หนึ่งในเซอร์ไพรส์ที่ใหญ่ที่สุดของงานคือ Crunchyroll ฉายวีดีโอพิเศษส่งต่อข้อความจาก เดฟ กรอห์ล ถึงผู้ชมที่อยู่ในงาน Anime Expo ว่า เพลง “Breed” ของ Nirvana จะถูกนำมาใช้เป็นเพลงเปิดของอนิเมะเรื่องใหม่อย่าง The Guy She Was Interested in Wasn’t a Guy At All ที่จะออกอากาศในช่วงต้นปี 2570 เป็นเรื่องราวของ อายะ เด็กสาวมัธยมปลายที่ร่าเริงและทันสมัย หลงใหลในการฟังเพลงร็อค แต่ดูเหมือนจะไม่มีใครมีรสนิยมทางดนตรีเหมือนเธอ... จนกระทั่ง เธอได้พบกับหนุ่มพนักงานร้าน CD สุดเท่ ที่สวมชุดโทนดำตั้งแต่หัวจรดเท้า แผ่ออร่าความลึกลับน่าค้นหา และมีรสนิยมทางดนตรีแบบไร้ที่ติ อายะปิ๊งเขาอย่างจังโดยที่ไม่รู้เลยแม้แต่น้อยว่าหนุ่มที่เธอแอบชอบความจริงแล้วคือเพื่อนร่วมชั้นสาวสวยของเธอ มิสึกิ! รายละเอียดเพิ่มเติมของซีรีส์จะประกาศในภายหลัง
● Kagurabachi – จากข่าวที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ว่าอนิเมะที่ดัดแปลงจากผลงานมังงะชื่อดัง Kagurabachi จะออกอากาศทาง Crunchyroll ในปีหน้า เหล่าแฟนที่เข้าร่วมงานก็มีโอกาสได้เข้าร่วมการสัมภาษณ์แบบเอกซ์คลูซีฟกับ โรคุฮิระ จิฮิโระ นักพากย์ชาวญี่ปุ่น, คิมุระ ไทฮิ และ ไคล์ คาร์ดีน หัวหน้ากองบรรณาธิการของ Crunchyroll News โดยเปิดเผยให้แฟน ๆ ผู้เข้าร่วมงานได้เห็นภาพร่างคาแรกเตอร์ดีไซน์ของตัวละครที่คุณจิฮิโระจะเป็นผู้ให้เสียง
ซีรีส์ใหม่และการกลับมาของอนิเมะเรื่องโปรด
● The Rising of the Shield Hero ซีซัน 5 – การเดินทางของนาโอฟุมิยังดำเนินต่อไปสู่อันตรายระลอกใหม่ที่เขากับพรรคพวกต้องเผชิญกับภัยคุกคามที่อาจพัวพันกับสี่ผู้กล้าในตำนานคนอื่น ๆ โดยซีรีส์จะเข้าฉายในปีหน้า สามารถชมตัวอย่างของซีซันใหม่ที่จะเข้าฉายได้ ที่นี่ และชม ซีซันเก่า ย้อนหลังได้บน Crunchyroll
● Dengeki Daisy – อนิเมะใหม่ที่จะเข้าฉายในปี 2570 เล่าเรื่องราวโรแมนติกคอมเมดี้ที่บอกเล่าการเดินทางของเด็กกำพร้าคนหนึ่งที่บังเอิญได้พบกับแฮกเกอร์ลึกลับ จนชีวิตถูกดึงเข้าไปพัวพันกับการจารกรรม!
● Magical Buffs – The Support Caster is Stronger Than He Realized! - หลังถูกขับออกจากกิลด์ในข้อหาเด่นเกินหน้าเกินตาหัวหน้ากิลด์ วิม สเตราส์ นักเวทสายสนับสนุน ได้รับโอกาสที่สองเมื่อเพื่อนสมัยเด็กมาชวนเขาร่วมกิลด์แรงก์ A ของเธอ นัคทิเบลล์ ซีรีส์แฟนตาซีใหม่จะเข้าฉายทาง Crunchyroll ในเดือนมกราคม 2570
● The Vermilion Mask – เข้าฉายในเดือนตุลาคม 2569 นี้ บอกเล่าเรื่องราวของ เปรู ลูกศิษย์ช่างทำหน้ากากในตำนาน แกสตัน รัวส์ ที่ถูกควบคุมโดย “หน้ากากเทพนักรบ” และพลั้งมือสังหารเพื่อน ๆ และอาจารย์ของตนเอง เพื่อป้องกันมิให้เกิดโศกนาฏกรรมแบบเดียวกันอีก เปรูจึงปฏิญาณว่าจะทำลายหน้ากากทุกอันที่เป็นผลงานของแกสตันที่กระจายไปทั่วโลก เขาจึงออกเดินทางเพื่อไถ่บาปของตน
● Overgeared – เข้าฉายปีนี้ทาง Crunchyroll โดย Overgeared เป็นเรื่องราวของ กริด ผู้เล่นเลเวลต่ำแถมดวงกุดของเกม VR ยอดนิยม “Satisfy” ที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องมีอุปสรรคคอยขัดขวางไปทุกเรื่อง จนกระทั่งเขามีโอกาสทำภารกิจระดับ S ที่เปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาล ด้วยการค้นหาไอเทมทรงพลังที่ทำให้เขาได้รับอาชีพลับระดับตำนาน “ผู้สืบทอดของแพกมา” และกลายเป็นช่างตีเหล็กยอดฝีมือ เขาจึงหมายตาที่จะไขว่คว้าชื่อเสียงและเกียรติยศ แต่เมื่อความสามารถใหม่ที่เขาได้รับมาเริ่มดึงดูดปัญหาต่าง ๆ เข้ามา กริดก็พบว่าการใช้ชีวิตเยี่ยงตำนานอาจไม่ใช่สิ่งที่เขาแสวงหา
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