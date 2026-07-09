"Granblue Fantasy: Relink" ส่วนเสริม Endless Ragnarok วางจำหน่ายแล้ว!

Cygames ประกาศความพร้อม Endless Ragnarok ส่วนเสริมขนาดใหญ่สำหรับ Granblue Fantasy: Relink ที่ขยายการผจญภัยสู่ท้องฟ้าไร้ขอบเขต วางจำหน่ายแล้ววันนี้บน Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4 และ Steam
Granblue Fantasy: Relink เกมแอ็กชั่นอาร์พีจีที่พลิกโฉมวงการเกม กลับมาโลดแล่นบนท้องฟ้าอีกครั้งในส่วนเสริมสุดยิ่งใหญ่ ด้วยความโดดเด่นด้านระบบการต่อสู้ที่ดุเดือด ตัวละครที่หลากหลาย และโหมดเล่นร่วมกันออนไลน์สุดเร้าใจ Relink กลับมาพร้อมคอนเทนต์เพิ่มเติมทั้งแบบเล่นคนเดียวและเล่นหลายคน มอบการผจญภัยที่ไม่รู้จบให้กับเหล่านักผจญภัยบนท้องฟ้าทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่า
รูปแบบการวางจำหน่ายและโบนัสลิงก์
ชุดอัปเกรด Endless Ragnarok
ผู้เล่นที่ซื้อ Granblue Fantasy: Relink ไปแล้ว สามารถซื้อ Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok Upgrade Kit บนแพลตฟอร์มเดียวกัน เพื่อโอนข้อมูลที่บันทึกไว้และเล่นต่อได้
Special Editions และโบนัสการซื้อ
เกมมีหลายฉบับให้เลือกซื้อ รวมถึงฉบับดิจิทัลแบบ Special Editions ซึ่งมาพร้อมไอเทมโบนัสในเกมมากมาย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หลัก https://relink-ragnarok.granbluefantasy.com/en/
ชุดเสริมตัวละคร Fraux และ Fediel พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้ววันนี้
เนื่องในโอกาสการวางจำหน่ายเกมในวันที่ 9 กรกฎาคม ชุดเสริมตัวละคร Fraux และ Fediel ก็พร้อมให้ดาวน์โหลดแล้วเช่นกัน ทั้งสองชุดประกอบด้วยการ์ดลูกเรือเพื่อปลดล็อกตัวละครแต่ละตัว รวมถึงวัสดุอัปเกรดและตราสัญลักษณ์พิเศษ (ใช้ในการต่อสู้) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่่ https://relink-ragnarok.granbluefantasy.com/en/dlc/
Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน Nintendo Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4 และ Steam ติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดได้ที่ X: @relink_official, Discord และ YouTube
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