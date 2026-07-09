"Assassin’s Creed Black Flag Resynced" พร้อมวางจำหน่ายแล้ว!

Ubisoft ได้ประกาศว่า "Assassin’s Creed Black Flag Resynced" ภาครีเมกจากหนึ่งในเกมอัสแซสซินส์ ครีดที่ดีที่สุด พร้อมวางจำหน่ายแล้ววันนี้ ทั้งบนคอนโซลและพีซี
"Assassin’s Creed Black Flag Resynced" (อัสแซสซินส์ ครีด แบล็ก แฟล็ก รีซิงก์) คือการรีเมกที่ซื่อตรงต่อต้นฉบับอย่างอัสแซสซินส์ ครีด IV แบล็ก แฟล็ก ที่วางจำหน่ายในปี พ.ศ.2556 โดยครั้งนี้ได้สร้างขึ้นใหม่หมดและเสริมด้วยขุมพลังแห่งเอ็นจิ้น Anvil (แอนวิล) ตัวเกมคราวนี้จะมีงานภาพที่สวยงามขึ้นและเกมเพลย์ที่รุ่มรวยขึ้น ประกอบไปด้วยระบบต่อสู้ที่เน้นการปัดป้อง ระบบลอบเร้นและปาร์กัวร์ที่พัฒนาขึ้น รูปแบบการเล่นยุทธนาวีที่ลึกซึ้งขึ้น และยังมีเนื้อเรื่องใหม่ ๆ เพิ่มเติม
เรื่องราวของเกมดำเนินไปในยุคทองแห่งโจรสลัด และอัสแซสซินส์ ครีด แบล็ก แฟล็ก รีซิงก์จะเชื้อเชิญผู้เล่นให้ออกล่องเรือไปทั่วแคริบเบียนในฐานะ Edward Kenway (เอ็ดเวิร์ด เคนเวย์) กัปตันโจรสลัดหัวขบถที่ชีวิตต้องเข้าไปพัวพันกับศึกที่ดำเนินต่อเนื่องหลายศตวรรษระหว่างมือสังหารและเทมพลาร์ และในการแสวงหาชื่อเสียงและความมั่งคั่งของเอ็ดเวิร์ดนั้น เขาจะได้พบกับเหล่าบุคคลในตำนานไม่ว่าจะเป็น Blackbeard (แบล็กเบียร์ด), Anne Bonny (แอนน์ บอนนี), และ Calico Jack (คาลิโก แจ็ก) โดยที่โชคชะตาของเหล่าโจรสลัดต่างก็ตกอยู่ในความไม่แน่นอนกันถ้วนหน้า
เพื่อฉลองการวางจำหน่ายนี้ Ubisoft จึงได้เผยโฉมตัวอย่างของอัสแซสซินส์ ครีด IV แบล็ก แฟล็ก เมื่อคราว E3 2013 ให้ได้ชมกันในแบบรีซิงก์ ภายใต้ความร่วมมือกับศิลปินคนเดียวกับที่เคยมีส่วนร่วมในการสร้างตัวอย่างชุด Horizon ฉบับดั้งเดิม ซึ่งฉบับใหม่นี้จะอ้างอิงจากตัวเกมอัสแซสซินส์ ครีด แบล็ก แฟล็ก รีซิงก์ และนำเสนอความงดงาของแคริบเบียนด้วยขุมพลังจากเอ็นจิ้นแอนวิลตัวล่าสุด
นอกจากนั้นแล้ว บทเพลงต้นฉบับที่อยู่เหนือกาลเวลาของ Brian Tyler (ไบรอัน ไทเลอร์) รวมถึงเพลงธีมหลักของแบล็ก แฟล็ก จะมาพร้อมกับบทเพลงใหม่ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมา 22 เพลงโดย Stephen Lukach (สตีเฟน ลูคัช) ที่บรรจงสร้างมาให้รีซิงก์โดยเฉพาะ โดย Assassin's Creed Black Flag Resynced (Original Game Soundtrack) จะออกเรือไปหาคุณในวันที่ 10 กรกฎาคม คุณสามารถเซฟล่วงหน้าได้ ที่นี่
เกมฉบับสแตนดาร์ดของอัสแซสซินส์ ครีด แบล็ก แฟล็ก รีซิงก์พร้อมให้เล่นแล้วบนทุกแพลตฟอร์ม
• ฉบับดีลักซ์ – เกมฉบับดิจิทัลวางจำหน่ายบนทุกแพลตฟอร์ม ซึ่งประกอบไปด้วยตัวเกมหลักพร้อมด้วย Master Assassin Character Pack และ Master Assassin Naval Pack
• ฉบับคอลเล็กเตอร์ส – รวมทุกอย่างในฉบับดีลักซ์ พร้อมด้วยสินค้าสะสมสุดพรีเมียม: ฟิกเกอร์เอ็ดเวิร์ด, เข็มกลัดเหล็กลายเอ็ดเวิร์ด, กล่องเหล็ก (SteelBook) สุดเอ็กซ์คลูซีฟ, แผนที่ทำจากผ้า และอีกมากมาย
Assassin’s Creed Black Flag Resynced พร้อมให้เล่นแล้วบน Ubisoft+, PlayStation 5, Xbox Series X|S, รวมถึง Windows PC ผ่าน Ubisoft Store, Steam (เกมรองรับการเล่นบน Steam Deck) และ Epic Games Store ติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับอัสแซสซินส์ ครีดและเกมอื่น ๆ จาก Ubisoft ได้ที่ news.ubisoft.com หากต้องการซื้อ โปรดไปที่ store.ubisoft.com
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