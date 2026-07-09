"HoYo FEST 2026" มหกรรมเกมจาก HoYoverse เปิดขายบัตร 16 ก.ค.

HoYo FEST 2026 มหกรรมที่รวมความสนุกจากเกมต่าง ๆ ในเครือ HoYoverse พร้อมการเปิดตัวครั้งแรกของ Honkai: Nexus Anima เตรียมจัดขึ้น ณ BCC Hall ชั้น 5 เซ็นทรัล ลาดพร้าว วันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม นี้
HoYo FEST คืองานเฉลิมฉลองประจำปีของ HoYoverse ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดขึ้นพร้อมกันใน 6 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย, มาเลเซีย, เวียดนาม, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย และสิงคโปร์ ภายในงานแฟน ๆ จะได้สนุกสนานไปกับประสบการณ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ การแสดงสด และกิจกรรมตลอดสี่วัน ซึ่งประกอบด้วย Genshin Impact, Honkai Impact 3, Honkai: Star Rail, Tears of Themis, Zenless Zone Zero และการเปิดตัวเกมใหม่ล่าสุด Honkai: Nexus Anima
พื้นที่จัดงานแบ่งโซยต่าง ๆ ดังนี้:
- โซนลงทะเบียน: เริ่มต้นการเดินทางใน HoYo FEST ด้วยกิจกรรมจากทั้งหกเกมและของแจกฟรีสุดพิเศษเฉพาะในงาน
- บูธเกม: สัมผัสประสบการณ์มินิเกมสุดสมจริงที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Genshin Impact, Honkai: Star Rail และ Zenless Zone Zero ซึ่งนำช่วงเวลาสุดประทับใจในเกมมาสู่ชีวิตจริง
- Experience Zone: เป็นหนึ่งในกลุ่มแรกที่ได้สัมผัส Honkai: Nexus Anima ผ่านโซนทดลองเล่นแบบจำกัดจำนวน พร้อมจุดทดลองเล่นสำหรับ Genshin Impact, Honkai: Star Rail และ Zenless Zone Zero
- ร้านขายสินค้า: เลือกซื้อสินค้า HoYo FEST ที่แฟนๆ ชื่นชอบ ตั้งแต่สแตนดี้และหมอนสุดพิเศษเฉพาะงาน ไปจนถึงกล่องของขวัญตัวละครและอื่นๆ อีกมากมาย
- Artist Alley: ศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์ที่ใหญ่กว่าเดิมสำหรับศิลปินและแฟนๆ ในการจัดแสดง จำหน่าย และแบ่งปันผลงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก HoYoverse
- เวที HoYo FEST: สัมผัสความตื่นเต้นกับการแสดงบนเวทีเปิด การเดินแบบคอสเพลย์ และการแสดงผลงานของชุมชนที่มีชีวิตชีวา
บัตรเข้างานจะเริ่มจำหน่ายในวันที่ 16 กรกฎาคม โดยมีให้เลือกหลายแบบ ได้แก่ บัตรเข้าชม 1 วัน, บัตรเข้าชม 1 วันแบบพิเศษพร้อมสิทธิ์เข้าชมก่อนใครและของสะสมสุดพิเศษ และบัตรเข้าชม 4 วัน ราคาเริ่มต้น 150 บาท (เด็กเข้าฟรี และผู้พิการรับส่วนลด 50%)
HoYo FEST 2026 เตรียมจัดขึ้น ณ BCC Hall ชั้น 5 เซ็นทรัล ลาดพร้าว วันที่ 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม นี้ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.hoyofest2026.com/
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