เกมมือถือ "Shangri-La Frontier" เผยตัวอย่างเกมเพลย์ครั้งแรก!

เน็ตมาร์เบิ้ล เปิดเผยรายละเอียดใหม่ของเกมมือถือที่กำลังจะมาเร็ว ๆ นี้อย่าง "Shangri-La Frontier: The Seven Colossi" จากบรอดแคสต์ออนไลน์พิเศษที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง ‘ShanFro Day’ ซึ่งเป็นวันครบรอบของซีรีส์ Shangri-La Frontier
รายการพิเศษได้ถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง YouTube ทางการของอนิเมะ Shangri-La Frontier นำเสนอหลากหลายคอนเทนต์สำหรับแฟน ๆ รวมถึงอัปเดตเกี่ยวกับอนิเมะซีซันที่สามที่หลายคนรอคอย พร้อมช่วงแนะนำเกม Shangri-La Frontier: The Seven Colossi โดยเฉพาะอีกด้วย นอกจากนี้ นักพากย์ชื่อดังจากอนิเมะยังมาร่วมรายการเพื่อแนะนำตัวละครและแบ่งปันข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซีรีส์อีกด้วย
บรอดแคสต์ยังได้นำเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกม Shangri-La Frontier: The Seven Colossi โดยเปิดเผยองค์ประกอบภาพสำคัญจากเกม รวมถึงโมเดลตัวละครในเกมที่มีรายละเอียดสูง พร้อมแอนิเมชันสกิลที่สมจริง ภาพที่ได้เปิดเผยใหม่เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าโลกและตัวละครของ Shangri-La Frontier กำลังถูกสร้างขึ้นมาให้มีชีวิตชีวาบนเกมมือถือที่กำลังจะมาเร็ว ๆ นี้
ระหว่างการถ่ายทอดบรอดแคสต์ยังได้มีการเปิดเผยวิดีโอโพรโมตล่าสุด โดยเน้นเรื่องราวการเดินทางของตัวเอก ‘ซันราคุ’ และคู่หูของเขา ‘เอมุล’ วิดีโอโพรโมตนี้ประกอบไปด้วยฉากต่อสู้และเผยโฉมแรกของมอนสเตอร์บอสออริจินอล เพิ่มความคาดหวังให้กับเกมที่จะนำเสนอการตีความจักรวาล Shangri-La Frontier ในรูปแบบที่ไม่เหมือนใคร
สร้างจากนิยายออนไลน์ยอดนิยม Shangri-La Frontier ที่มียอดวิวรวมกว่า 1 พันล้านครั้ง โดยเรื่องราวต้นฉบับจะพาติดตามชีวิตของ ฮิซึโตเมะ ราคุโร่ หนุ่มมัธยมปลายที่ขึ้นชื่อว่าชอบท้าทาย ‘เกมขยะ’ โดยวันหนึ่งเขาได้ก้าวเข้าสู่โลกของ Shangri-La Frontier สุดยอดเกมเสมือนจริงที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดตลอดกาล
เกม Shangri-La Frontier: The Seven Colossi จะถอดแบบโลกของเนื้อเรื่องต้นฉบับมาอย่างสมจริง ชวนผู้เล่นได้ออกสำรวจจักรวาลในเกม พบปะกับเหล่าสหายและ NPC มากมาย และความท้าทายจากเหล่ามอนสเตอร์สุดแกร่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจากเนื้อเรื่องออริจินอล เกมนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา เพื่อมอบเกมเพลย์เชิงกลยุทธ์ผ่านระบบการต่อสู้แบบสลับสองตัวละครที่เล่นได้ง่าย ๆ ด้วยมือเดียว ทางเกมจะมีการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบในภายหลัง
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