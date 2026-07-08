"Ares" เกม sci-fi สุดล้ำ เปิดลงทะเบียนล่วงหน้าทั้ง iOS และ Android

Com2uS เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า "Ares: The Iron Vanguard" เกมแอคชั่นอาร์พีจีสุดล้ำที่จะพาผู้เล่นก้าวเข้าสู่โลก sci-fi บู๊ระห่ำในสมรภูมิที่สามารถสลับ 'สูท' ตามสถานการณ์ได้แบบเรียลไทม์ ลงทะเบียนได้แล้วทั้ง iOS และ Android
"Ares: The Iron Vanguard" จะพาผู้เล่นก้าวเข้าสู่โลก sci-fi ที่มีฉากหลังเป็นเมืองสุดล้ำในโลกอนาคตกับดาวเคราะห์ตกสำรวจ พร้อมบู๊ระห่ำในสมรภูมิที่สามารถสลับ 'สูท' ที่มีทักษะพิเศษเฉพาะตัวได้ตามสถานการณ์ หลบหลีกการโจมตี สวนกลับ ตลอดจนสะสมคอมโบ ทั้งหมดถูกออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การวางกลยุทธ์ที่สมจริง เน้นให้ผู้เล่นควบคุมด้วยตัวเองโดยตรง แทนการพึ่งพาระบบต่อสู้อัตโนมัติ
ตัวเกมชูจุดเด่นด้านระบบ Single-player อันเข้มข้นเพื่อเอาใจผู้เล่นในระดับสากล โดยช่วงแรกของเกมจะเน้นคอนเทนต์ที่ดึงดูดให้ผู้เล่นอินไปกับเนื้อเรื่องและจักรวาลของเกมอย่างเป็นธรรมชาติ จากนั้นจึงค่อย ๆ เปิดโลกสู่คอนเทนต์ Co-op PvE, ศึกล่าบอสสุดอลังการ, คอนเทนต์ระดับสูงประจำซีซั่น และโหมด PvP ทางเลือก เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้เพลิดเพลินกับผองเพื่อนในเนื้อหา Co-op และตื่นเต้นไปกับการประชันฝีมือสุดเดือด
นอกจากการเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าครบทุกสโตร์แล้ว ทาง Com2uS Holdings ยังเปิดตัว Creator Program ให้ผู้สนใจ ARES จากทั่วโลกสมัครเข้าร่วมได้ผ่านเซิร์ฟเวอร์ Discord ทางการของเกม ครีเอเตอร์ที่ได้รับเลือกจะสามารถสร้างคอนเทนต์ต่าง ๆ จากเกม ARES ได้อย่างอิสระ ตั้งแต่วิดีโอการเล่น คู่มือกลยุทธ์ คลิปสั้น ไลฟ์สตรีม แฟนอาร์ต ตลอดจนมีมตลก ๆ ซึ่งจะเป็นการเปิดเวทีให้ทุกท่านได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และแชร์ผลงานกับผู้เล่นจากทั่วทุกมุมโลก
ARES: THE IRON VANGUARD มีกำหนดจะเปิดให้บริการทั่วโลกในช่วงครึ่งหลังของปี โดยผู้เล่นสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมของเกมและ Creator Program ได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ทางการและเซิร์ฟเวอร์ Discord
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