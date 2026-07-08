"Final Fantasy VII: Ever Crisis" ประกาศวันปิดเซิร์ฟ หลังเปิดมาได้ 3 ปี

เกมอาร์พีจีฟรีทูเพลย์ถ่ายทอดทุกแง่มุมในจักรวาล "ไฟนอลฯ 7" เตรียมอำลาจอมือถือและมอนิเตอร์ต้นเดือนตุลาคมนี้
บริษัท Square Enix ออกมาแจ้งข่าวเศร้าว่าตัวเกม Final Fantasy VII: Ever Crisis จะยุติการให้บริการในวันที่ 6 ตุลาคมปี 2026 โดยการขายคริสตัลสีแดงภายในเกมจะสิ้นสุดลงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สำหรับคริสตัลสีแดงที่ผู้เล่นครอบครองอยู่ยังคงสามารถนำไปใช้ได้จนกว่าจะถึงวันสิ้นสุดให้บริการ
ระหว่างนี้กิจกรรมภายในเกมจะมีการเปิดตัวและอัปเดตอย่างต่อเนื่องไปตามปกติ และเพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ข้อมูลบัญชีของท่านจะถูกลบเมื่อขั้นตอนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการยุติให้บริการเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนเรื่องการขอคืนเงินในเกมที่ไม่ได้ใช้ (แบบชำระเงินแล้ว) จะทำได้แค่เฉพาะผู้เล่นที่อาศัยอยู่ในไต้หวันเท่านั้น ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนในการขอรีฟันด์จะเปิดเผยให้ทราบในภายหลัง
"เราขอแจ้งให้ทราบด้วยความเสียใจว่า เราจะยุติการให้บริการเกม Final Fantasy VII: Ever Crisis ในวันที่ 6 ตุลาคม 2026 ณ เวลา 23:00 น. ตามเวลา PDT (เวลาแปซิฟิก) เราเข้าใจว่าข่าวนี้อาจทำให้หลายคนผิดหวัง และเราอยากขออภัยอย่างสุดซึ้งสำหรับการประกาศอย่างกระทันหันในครั้งนี้"
"นับตั้งแต่เปิดตัวเวอร์ชัน App Store และ Google Play เมื่อวันที่ 7 กันยายนปี 2023 และเวอร์ชัน Steam เมื่อวันที่ 6 ธันวาคมในปีเดียวกัน เราได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้เล่นของเรา อย่างไรก็ตามหลังจากพิจารณาไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนแล้ว เราพบว่าการดำเนินการเช่นนั้นต่อไปจะเป็นเรื่องยาก จึงจำเป็นต้องตัดสินใจยุติการให้บริการ" สแควร์เอนิกส์ กล่าว
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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