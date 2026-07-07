"Sudden Attack Zero Point" เตรียมเปิดทดสอบรอบสุดท้าย 9 ก.ค.นี้

Nexon ประกาศความพร้อม "Sudden Attack Zero Point" เวอร์ชันรีมาสเตอร์ของเกม Sudden Attack เตรียมเปิดการทดสอบ Closed Beta รอบสุดท้ายระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคมนี้ (ตามเวลาแปซิฟิก)
การทดสอบ Closed Beta รอบสุดท้ายนี้ได้มีการนำความคิดเห็นของผู้เล่นในคอมมูนิตี้จากการเล่นเดโมในงาน Steam Next Fest เมื่อปีที่แล้ว รวมถึงความคิดเห็นจากการทดสอบ Closed Beta มาต่อยอดและเพิ่มเนื้อหาใหม่ ประกอบไปด้วย อาวุธหลัก 13 ประเภทและอาวุธรอง 4 ประเภท ชิ้นส่วนอาวุธเฉพาะมากกว่า 200 แบบและชิ้นส่วนอาวุธที่ใช้ร่วมกันถึง 36 แบบสำหรับอาวุธหลัก พร้อมกับสกินต่างๆ มากมายและ 10 ตัวละครที่มีคุณลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน และจะมีแผนที่ 2 ด่านสำหรับการต่อสู้แบบระยะประชิด (CQB) แผนที่ 4 ด่านสำหรับโหมด Bomb Defusal โหมดฝึกซ้อม และโหมด Bot TDM
นอกจากนี้ ในการทดสอบ Closed Beta รอบสุดท้ายจะมีกิจกรรมต่างๆ ในเกมมากมายเพื่อมอบไอเทมในเกมให้กับผู้เล่น โดยรางวัลของแต่ละกิจกรรมเป็นดังต่อไปนี้
• กิจกรรมล็อกอินรายวัน: ผู้เล่นที่ล็อกอินในแต่ละวันจะได้รับสกุลเงิน SP และ Key Card ที่สามารถนำไปใช้เปิดกล่องที่ได้รับจากการเล่นเกมได้
• กิจกรรมนับเวลาเล่น: ผู้เล่นจะได้รับสกุลเงิน SP โดยอิงตามจำนวนเวลาเล่นทั้งหมดที่ใช้ไปในเกม
• กิจกรรมชนะการแข่ง: ผู้เล่นจะได้รับ Epic Skin Parts Crate จากการชนะการแข่ง
• กิจกรรม Black Market: ผู้เล่นจะได้รับ Event Token จากการสำเร็จภารกิจกิจกรรม และผู้เล่นที่ได้รับเลือกจากการสุ่มจะได้รับรางวัลที่เลือกเอาไว้ในช่วงเริ่มการทดสอบ Closed Beta รอบสุดท้ายเพื่อนำไปใช้ระหว่างช่วงทดสอบ Closed Beta รอบสุดท้าย
Sudden Attack Zero Point คือเกม FPS เชิงยุทธวิธีที่ถ่ายทอดแก่นแท้ของการต่อสู้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ ความแม่นยำและตำแหน่งในการยิง ปฏิกิริยาตอบสนองอันฉับไว รวมถึงการตัดสินใจในเสี้ยววินาทีคือตัวแปรที่จะชี้ขาดในทุกสมรภูมิ รอบการแข่งขันสุดเข้มข้นด้วยระบบควบคุมที่เข้าใจง่ายและ UI ที่เรียบง่าย ช่วยให้ผู้เล่นเข้าสู่สนามรบได้ทันที การเป็นเกมที่เล่นเป็นได้รวดเร็ว แต่ยากที่จะไร้เทียมทานนี้ มอบความท้าทายที่ทำให้ผู้เล่นอยากกลับมาพิสูจน์ฝีมือครั้งแล้วครั้งเล่า
หลังจากได้รับข้อเสนอแนะมาจากตัวเดโมในงาน Steam Next Fest ทางทีมพัฒนาก็ได้ทำการอัปเดตความคืบหน้าในการพัฒนา Sudden Attack Zero Point ให้ผู้เล่นในคอมมูนิตี้ทราบกันอย่างแข็งขันและต่อเนื่องผ่านบันทึกและจดหมายจากผู้พัฒนา โดยคอนเทนต์ส่วนนี้จะอธิบายทุกอย่างตั้งแต่เหตุผลและแนวคิดในการพัฒนา Sudden Attack Zero Point ไปจนถึงวิสัยทัศน์ในอนาคตของผู้พัฒนา ผู้เล่นที่อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ ช่อง YouTube ทางการ ซึ่งจะมีการอัปเดตวิดีโอใหม่ทุกๆ 2-3 เดือน
ฟีเจอร์สำคัญใน Sudden Attack Zero Point:
• เกมสุดคลาสสิกที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นใหม่: Sudden Attack Zero Point เป็นเกมที่ได้รับความชื่นชอบจากผู้เล่นมาตลอดในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา โดยในเวอร์ชันปรับปรุงใหม่นี้จะให้ความเคารพต่อต้นฉบับไปพร้อมกับทำให้แฟรนไชส์นี้เข้าถึงผู้เล่นหน้าใหม่ได้ง่ายกว่าเดิม
• การต่อสู้สุดฉับไว: Sudden Attack Zero Point มาพร้อมกับการต่อสู้สุดฉับไวและดุเดือด เหมาะสำหรับผู้เล่นที่ต้องการสัมผัสกับความมันส์ของการต่อสู้สุดระทึกแบบที่ไม่ยืดเยื้อหรือมีขนาดแผนที่ไม่ใหญ่เกินไป
• ระบบปรับแต่งอาวุธที่ไม่เป็นรองใคร: ใช้ความคิดสร้างสรรค์กับระบบที่สามารถปรับแต่งปืนได้หลากหลายรูปแบบ ปรับแต่งส่วนประกอบต่างๆ เพื่อปรับปรุงแรงถีบของปืน ความเร็วในการบรรจุกระสุน เปลี่ยนรูปลักษณ์ของปืน และอื่นๆ อีกมากมาย สร้างอาวุธในแบบเฉพาะของตัวเองที่เหมาะสมกับสไตล์การเล่นที่สุดขึ้นมา
• สัมผัสกับการเล่นเชิงกลยุทธ์สุดคลาสสิก: เข้าร่วมศึกประลองกลยุทธ์ในโหมด Bomb Defusal ที่ต้องอาศัยการใช้ทีมเวิร์ค การประสานงานที่แม่นยำ และกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในการชิงไหวชิงพริบและเอาชนะคู่ต่อสู้
• ตลาดมืด: แลกสกินอาวุธ ส่วนประกอบอาวุธ และไอเทมอื่นๆ ที่ได้รับมาจากการเล่นเกมกับผู้เล่นคนอื่นได้ในตลาดมืด เตรียมตัวให้พร้อม ปรับแต่ง Loadout และเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อเป็นผู้ชนะ
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