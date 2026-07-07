คอลแลบครั้งใหม่! "PUBG MOBILE x NARUTO" เริ่ม 9 ก.ค.นี้

PUBG MOBILE ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับแฟรนไชส์อนิเมะ NARUTO SHIPPUDEN เปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สัมผัสโลกของ NARUTO ในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน เตรียมเปิดให้เล่นในอัปเดตเวอร์ชัน 4.5 วันที่ 9 กรกฎาคมนี้
ใน "PUBG MOBILE x NARUTO SHIPPUDEN" ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับกลไกการเล่นเกมที่ผสานกันอย่างลึกซึ้ง สภาพแวดล้อมที่ได้รับการปรับปรุง และการจำลองสถานที่สำคัญและทักษะต่างๆ ที่กำหนดนิยามของนารูโตะสำหรับแฟนๆ มาหลายรุ่น ด้วยความร่วมมือครั้งใหญ่นี้ ผู้เล่นจะสามารถเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในเรื่องราวของนารูโตะ เช่น หมู่บ้านโคโนฮะและภูเขาโฮคาเงะ รวมถึงหุบเขาสุดท้าย เป็นต้น เพื่อให้รู้สึกเหมือนเป็นนินจาชั้นยอดอย่างแท้จริง พวกเขาจะสามารถใช้คาถานินจาอันทรงพลัง เช่น กระสุนวงจักร, แยกเงาพันร่าง, พันปักษา และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีการต่อสู้กับบอสพิเศษอย่างจิ้งจอกเก้าหาง สัตว์ร้ายที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญในเรื่องราวต้นกำเนิดของนารูโตะด้วย
ผู้เล่นยังสามารถคาดหวังการวางจำหน่ายชุดตัวละครธีมต่างๆ ได้แก่ นารูโตะ, ซาสึเกะ, ซากุระ, คาคาชิ, ฮินาตะ, สึนาเดะ, จิไรยะ, กาอาระ, และมาดาระ รวมถึงเนื้อหาธีมอื่นๆ ที่ยังไม่เปิดเผยอีกด้วย
“PUBG MOBILE มุ่งมั่นที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับความบันเทิงแบบอินเทอร์แอ็กทีฟผ่านความร่วมมือที่สร้างสรรค์และประสบการณ์ผู้เล่นระดับพรีเมียม อิทธิพลระดับโลกที่ยั่งยืนและฐานแฟนคลับที่เหนียวแน่นของ NARUTO ทำให้การร่วมมือครั้งนี้เหมาะสมอย่างยิ่ง ด้วยการผสมผสานไอคอนทางวัฒนธรรมอันเป็นที่รักเข้ากับความเข้มข้น ความลึกซึ้ง และขนาดของ PUBG MOBILE เราพร้อมที่จะมอบประสบการณ์ครอสโอเวอร์ที่ทะเยอทะยานและน่าจับตามองที่สุดครั้งหนึ่งของเรา” วินเซนต์ หวัง หัวหน้าฝ่ายเผยแพร่ PUBG MOBILE ของ Tencent Games กล่าว
นับตั้งแต่เริ่มออกฉายในปี 1999 นารูโตะยังคงรักษาตำแหน่งหนึ่งในซีรีส์อนิเมะและมังงะที่ได้รับความนิยมและมีความสำคัญทางวัฒนธรรมมากที่สุด แฟรนไชส์นี้ยังคงดึงดูดผู้ชมทั่วโลกจำนวนมาก โดยมีผู้ชมหลายสิบล้านคน ซึ่งตอกย้ำความนิยมที่ยั่งยืน ความดึงดูดใจในทุกช่วงวัย และความสำคัญอย่างต่อเนื่องในฐานะแฟรนไชส์บันเทิงชั้นนำ
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร่วมมือระหว่าง PUBG MOBILE กับ NARUTO SHIPPUDEN และเวอร์ชัน 4.5 ก่อนอัปเดตอย่างเป็นทางการในวันที่ 9 กรกฎาคม จะเปิดเผยในเร็วๆ นี้ ดาวน์โหลดเกมและเล่นได้ฟรีบน App Store และ Google Play Store
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