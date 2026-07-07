Gangstar คัมแบ็ก! ลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับ Mirage City แล้ววันนี้

Level Infinite เปิดลงทะเบียนล่วงหน้า "Gangstar Mirage City" เกมมือถือแนว Multiplayer Open-World ใหม่ล่าสุดจากแฟรนไชส์ Gangstar นำเสนอเกมเพลย์ที่ขับเคลื่อนโดยผู้เล่นสู่ระบบ iOS และ Android แล้ววันนี้
จากการต่อยอดจากข้อเสนอแนะของผู้เล่น (Player Feedback) ในช่วงการเปิดให้บริการแบบ Soft Launch ครั้งแรกของแฟรนไชส์ในประเทศฟิลิปปินส์ การเปิดตัวที่ขยายขอบเขตยิ่งขึ้นในครั้งนี้ได้นำระบบเกมเพลย์ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงการปรับเนื้อหาให้เข้ากับท้องถิ่นที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Gangstar Mirage City มีฉากหลังเป็นโลกอนาคตอันใกล้ พร้อมมอบประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยความสมจริงราวกับภาพยนตร์ ซึ่งขับเคลื่อนผ่านการเลือกของผู้เล่น การสำรวจโลกกว้างแบบ Open-World และระบบเกมเพลย์ที่พัฒนาขึ้นตามสไตล์การเล่น ตัวเกมได้ผสมผสานเนื้อเรื่องที่มีโครงสร้างชัดเจนเข้ากับระบบเกมเพลย์แบบไดนามิกที่คาดเดาไม่ได้และเกิดขึ้นได้อย่างอิสระ ช่วยให้ผู้เล่นสามารถสร้างเส้นทางของตัวเองในมหานครที่มีชีวิตชีวา ซึ่งพร้อมจะตอบสนองต่อทุกการตัดสินใจ
Gangstar Mirage City พร้อมมอบความเป็นไปได้ในเกมเพลย์ที่หลากหลาย อาทิ:
• ให้คุณครอบครองความเป็นเจ้าถนน: พบกับย่านต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย ตั้งแต่ศูนย์กลางเมืองที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำไปจนถึงพื้นที่ชานเมืองอันทรหด ผู้เล่นสามารถสะสมและปรับแต่ง (Mod) ไลน์อัปยานพาหนะที่มีให้เลือกอย่างมากมาย ตั้งแต่ซูเปอร์คาร์สุดโฉบเฉี่ยวไปจนถึงรถหุ้มเกราะสุดแกร่ง และซิ่งทะยานสู่ท้องถนนในการแข่งขันความเร็วสูง นอกจากนี้ยังสามารถรวมทีมกับเพื่อน ๆ เพื่อทำภารกิจปล้นร่วมกัน (Cooperative Heists) ซึ่งต้องอาศัยการประสานงานที่รัดกุมและการคิดวิเคราะห์ที่รวดเร็ว
• สร้างอาณาจักรของคุณเอง: ผู้เล่นสามารถสร้างและขยายอิทธิพลของตนเองไปทั่วทั้งเมือง โดยการควบคุมอาณาเขตจะช่วยสร้างรายได้และอำนาจ ในขณะที่ระบบการปรับแต่งยานพาหนะและคลังแสงอาวุธที่ลึกซึ้งจะช่วยให้ผู้เล่นสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการเล่นให้เข้ากับทุกสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
• สร้างความโกลาหลไปด้วยกัน: โหมดการเล่นในสังเวียน PvP ที่มีให้เลือกมากมายพร้อมมอบแอ็กชันมัลติเพลเยอร์ที่เต็มไปด้วยพลังงานอันล้นเหลือ ซึ่งรวมถึงการต่อสู้ด้วยยานพาหนะแบบแบ่งทีม, การดวลเดือดหาผู้รอดชีวิตคนสุดท้าย (Last-Player-Standing), และการปะทะกันแบบเน้นทำภารกิจ (Objective-Driven Clashes) ยิ่งไปกว่านั้น โหมดสังเวียนและสมรภูมิใหม่ ๆ จะยังคงขยายขอบเขตการแข่งขันให้กับทั้งผู้เล่นเดี่ยวและทีม (Crews) อย่างต่อเนื่อง
Gangstar Mirage City ได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงการรองรับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่หลากหลาย โดยมาพร้อมกับสเปกขั้นต่ำของระบบที่ไม่สูง รวมถึงขนาดไฟล์ดาวน์โหลดเริ่มต้นที่เบาและกะทัดรัด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เล่นที่ใช้อุปกรณ์มือถือรุ่นต่าง ๆ เป็นวงกว้าง จะสามารถสัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยไม่มีข้อจำกัด
แคมเปญลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-registration) ในครั้งนี้เชิญชวนผู้เล่นมาร่วมกันครองเมืองด้วยการเข้าร่วมกิจกรรม Global Vault Heist ซึ่งเป็นโปรแกรมแจกของรางวัลตามเกณฑ์ยอดผู้ลงทะเบียน (Milestone-Based) ที่จะปลดล็อกไอเทมสุดเอกซ์คลูซีฟในเกมเมื่อมีจำนวนผู้ลงทะเบียนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังสามารถเลือกภักดีต่อหนึ่งในสี่ฝ่ายหลักที่กำลังแย่งชิงอิทธิพลไปทั่วทั้งเมือง ได้แก่ The Family ตระกูลผู้ทรงอิทธิพลที่สร้างขึ้นจากขนบธรรมเนียมและการวางแผนอย่างรอบคอบ, O-Rage กลุ่มเคลื่อนไหวที่ขับเคลื่อนด้วยการก่อกบฏและวัฒนธรรมใต้ดิน, The Ghosts กลุ่มนักซิ่งนอกกฎหมายผู้ครอบครองสังเวียนใต้ดินของเมือง และ Jersey Boyz ขุมกำลังอันทะเยอทะยานที่ควบคุมห่วงโซ่อุปทานของตลาด โดยแต่ละฝ่ายจะมอบรางวัลอวาตาร์ (Avatar) ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และผู้เล่นยังสามารถชวนเพื่อนเข้าร่วมทีมได้สูงสุดถึง 3 คนเพื่อรับโบนัสการลงทะเบียนล่วงหน้าเพิ่มเติม ยิ่งไปกว่านั้น ของรางวัลเพิ่มเติมจะถูกปลดล็อกเมื่อยอดผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนด
Gangstar Mirage City จะรองรับการใช้งานถึง 9 ภาษาเมื่อเปิดให้บริการในรูปแบบ Soft Launch ซึ่งรวมถึงภาษาไทยด้วย โดยผู้เล่นจะสามารถสัมผัสประสบการณ์การเล่นเกมในภาษาที่ตนเองต้องการได้ตั้งแต่หน้าเมนู, เป้าหมายภารกิจ (Mission Objectives) ไปจนถึงบทสนทนาและคำอธิบายไอเทมต่าง ๆ
ข้อมูลสำคัญ
• ชื่อเกม: Gangstar Mirage City
• แนวเกม: Multiplayer Open-World Action RPG
• กลุ่มผู้เล่นเป้าหมาย: อายุ 18 ปีขึ้นไป (18+)
• แพลตฟอร์ม: iOS และ Android
• เปิดลงทะเบียนล่วงหน้า: เปิดให้ลงทะเบียนแล้วผ่านเว็บไซต์ทางการ
• กำหนดการเปิดให้บริการ: 20 สิงหาคม 2569 ในรูปแบบ Soft Launch
• ภูมิภาคที่เปิดให้บริการช่วง Soft Launch: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, เอเชียใต้, ยุโรปตะวันออก, ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA) และละตินอเมริกา (LATAM)
• ภาษาที่รองรับ: คำบรรยาย (Text) รองรับภาษาอังกฤษ, ตากาล็อก, อินโดนีเซีย, ไทย, รัสเซีย, ตุรกี, อาหรับ, โปรตุเกส (บราซิล) และสเปน (ละตินอเมริกา) ส่วนเสียงพากย์ (Voiceover) รองรับภาษาอังกฤษ
Gangstar Mirage City เปิดให้ลงทะเบียนบนเว็บไซต์ทางการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ทางการ, ติดตามตัวเกมผ่านทาง Facebook, TikTok และ YouTube รวมถึงเข้าร่วม Discord เซิร์ฟเวอร์ทางการของตัวเกม
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