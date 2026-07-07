Garena Free Fire ฉลองครบรอบ 9 ปี ส่งแคมเปญใหญ่เชื่อมคอมมูนิตี้ผู้เล่นทั่วโลก

Garena Free Fire ฉลองครบรอบ 9 ปี เชิญชวนแฟนเกมและผู้เล่นทั่วโลกร่วมเฉลิมฉลองตลอดเดือน ภายใต้ธีม “รวมพลังสู้เป็นหนึ่งเดียวและสนุกสุดเหวี่ยงไปด้วยกัน” ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน - 26 กรกฎาคมนี้ ให้ผู้เล่นจะได้เชื่อมสัมพันธ์กับเพื่อนและผู้เล่นจากทั่วโลก พร้อมสัมผัสประสบการณ์การเล่นที่เข้มข้นยิ่งขึ้น และรับรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากการฉลองครบรอบ 9 ปีมากมายตลอดช่วงแคมเปญ
แคมเปญเฉลิมฉลองในครั้งนี้มาพร้อมกับ 3D ปาร์ตี้ล็อบบี้โฉมใหม่ ที่มาในธีมครบรอบ 9 ปี พร้อมฟีเจอร์การปรับแต่งตัวละครและอาวุธ รวมถึงระบบเสริมพลังที่ขยายการใช้งานไปยังโหมดทั่วไปและโหมด 4v4 รวมทั้งกลไกการคืนชีพในโหมดทั่วไปโฉมใหม่ ประสบการณ์คราฟแลนด์ที่อัปเดตให้สดใหม่ยิ่งขึ้น ตลอดจนรางวัลฟรีและไอเทมลิมิเต็ดมากมายให้ผู้เล่นได้ร่วมสนุก
ในโอกาสฉลองครบรอบ 9 ปี Free Fire ยังคงมุ่งมั่นส่งมอบประสบการณ์ใหม่ที่ยึดผู้เล่นเป็นศูนย์กลาง เพื่อเชื่อมโยงคอมมูนิตี้ผู้เล่นทั่วโลกให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นให้ผู้เล่นได้เชื่อมต่อ แข่งขัน และเฉลิมฉลองไปด้วยกันอย่างแท้จริง
ยกเครื่องปาร์ตี้ล็อบบี้ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ Free Fire
Free Fire เปิดตัวการยกเครื่องล็อบบี้ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเกม ด้วย 3D ปาร์ตี้ล็อบบี้รูปแบบใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 9 ปี โดยเข้ามาแทนที่ล็อบบี้แบบเดิม พร้อมยกระดับประสบการณ์ของผู้เล่นให้กลายเป็นศูนย์กลางสังคมแบบอินเทอร์แอคทีฟเต็มรูปแบบซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสนามกีฬา 9 ปีฟีฟาย
ผู้เล่นสามารถสำรวจหลากหลายกิจกรรมแบบมัลติเพลเยอร์ ไม่ว่าจะเป็นฟลอร์เต้นรำที่มาพร้อมฟีเจอร์ผู้นำกลุ่มเต้น แท่นกระโดด ศึกอานม้า และม้านั่งแบบอินเทอร์แอคทีฟ ขณะเดียวกัน ประสบการณ์การแข่งขันยังได้รับการยกระดับด้วยฟีเจอร์อย่าง “ศึกสนามประลอง” ซึ่งเปิดให้ผู้เล่นร่วมชมผลแบบเรียลไทม์ เพิ่มมิติใหม่ของความตื่นเต้นและการมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ปาร์ตี้ล็อบบี้ยังเพิ่มฟีเจอร์สนุกๆ อย่าง ศึกอานม้า และเอฟเฟกต์เปลี่ยนขนาดตัวละคร สร้างวิธีใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนานให้ผู้เล่นได้เชื่อมต่อและเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ Free Fire ร่วมกัน
เกมเพลย์ใหม่: ศึกสุดยิ่งใหญ่ในโหมดทั่วไปและโหมด 4v4
ในฐานะส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ 9 ปีและความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาเกมเพลย์ Free Fire เตรียมเปิดตัวระบบใหม่ 2 รูปแบบสำหรับทั้งโหมดทั่วไป และ โหมด 4v4 ซึ่งจะช่วยให้ผู้เล่นมีอิสระในการปรับแต่งสไตล์การเล่นได้มากยิ่งขึ้น และสามารถรับมือกับการต่อสู้ที่หลากหลายได้อย่างยืดหยุ่น พร้อมช่วยเสริมพลังความสามารถของตัวละครและประสิทธิภาพของอาวุธ ทำให้การต่อสู้มีไดนามิก เต็มไปด้วยกลยุทธ์ และทรงพลังยิ่งกว่าที่เคย
ระบบบูสต์สกิลเปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถปรับแต่งเส้นทางสกิลเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการใช้งานตัวละครยอดนิยมทั้ง 8 ตัว ได้แก่ อาล็อก, โครโน่, โฮเมอร์, แคสซี่, โคด้า, ออสการ์, สกายเลอร์ และ หงอคง ขณะที่กลไกปลุกพลังอาวุธ เปิดให้ผู้เล่นใช้อุปกรณ์ปลุกพลังอาวุธ เพื่ออัปเกรดอาวุธทุกชนิดภายในเกม ช่วยเสริมประสิทธิภาพของอาวุธและปลดล็อกความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในการวางกลยุทธ์การต่อสู้
โหมดทั่วไปโฉมใหม่
นอกจากนี้ โหมดทั่วไปอันเป็นเอกลักษณ์ของ Free Fire ยังได้รับการอัปเดตมากมายเพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและทำให้สมาชิกในทีมใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น โดยมาพร้อมกลไกการชุบชีวิตเพื่อนร่วมทีมแบบใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถนำเพื่อนที่ถูกกำจัดกลับเข้าสู่สนามรบได้อีกครั้ง สร้างจังหวะการพลิกเกมสุดดราม่าได้มากยิ่งขึ้น
ผู้เล่นยังสามารถเข้าร่วม ภารกิจครบรอบ ที่พบได้ตามคะแนนภารกิจ และ ตู้กดอัตโนมัติ ในพื้นที่ที่กำหนดของโหมดทั่วไป โดยภารกิจแบบทีมเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันผ่านรางวัลที่สามารถแชร์กันได้ พร้อมวัตถุประสงค์ที่หลากหลายและน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นการยิง ชิ้นส่วนครบรอบ ที่กระจายอยู่ทั่วแมตช์ การเก็บเหรียญผ่านแท่นกระโดด หรือการหลอมรวมดาบอัศวินขึ้นใหม่ทั่วสมรภูมิ เมื่อผู้เล่นทำภารกิจสำเร็จ พื้นที่ต่างๆ จะได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่อง ปลดล็อกทั้งบัพทีมรางวัลที่ดียิ่งขึ้น ส่วนลดจาก ตู้กดอัตโนมัติ เอฟเฟกต์ธีมครบรอบที่สมจริงยิ่งขึ้น และการปรับปรุงแผนที่ในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย
สถานที่จัดปาร์ตี้ฉลองครบรอบ 9 ปีฟีฟาย เปิดตัวในฐานะแลนด์มาร์คที่ได้รับการอัปเกรดใหม่ มาในธีมครบรอบ งานอาร์ตตัวละคร และของตกแต่งแบบอินเทอร์แอคทีฟที่ชวนให้นึกถึงความทรงจำอันน่าประทับใจของผู้เล่นที่อยู่กับเกมมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ ผู้เล่นยังสามารถสัมผัสประสบการณ์เกมเพลย์ใหม่ ๆ ได้อีกหลายรูปแบบ โดยมีการอัปเดตเพิ่มเติม เช่น แอนิเมชันในสถานะล้มใหม่ และฟีเจอร์ ชนหมัด สุดน่ารักที่ผู้เล่นสามารถใช้งานได้หลังจบการต่อสู้
ร่วมฉลองไปกับรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟและของสะสมพิเศษประจำครบรอบ
การเฉลิมฉลองครบรอบ 9 ปีมาพร้อมของรางวัลอัปเกรดใหม่ โดยนำเสนอหนึ่งในหมวดรางวัลและดีไซน์ยอดนิยมของ Free Fire ในปัจจุบัน ผู้เล่นสามารถรับกระเป๋าเป้ครบรอบ 9 ปีสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ซึ่งได้รับการร่วมออกแบบและคัดเลือกโดยคอมมูนิตี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมา พร้อมด้วย แพ็กแฟชันธีมพิเศษ, สกินปืน PARAFAL เวอร์ชันอัปเกรด, สกินคาตานะ และไอเทมอื่น ๆ อีกมากมายจากการทำภารกิจอีเวนต์ให้สำเร็จ
โดยแพ็กแฟชันได้รับแรงบันดาลใจจากธีม “การต่อสู้อันยิ่งใหญ่” ประจำปีนี้ โดดเด่นด้วยรายละเอียดการออกแบบเหนือระดับ รวมถึงองค์ประกอบบริเวณไหล่ที่มาในลักษณะแตกเป็นชิ้นส่วน ซึ่งสื่อถึงผู้เล่นที่หลอมรวมและเสริมแกร่งจากการต่อสู้ ผู้เล่นสามารถปลดล็อกรางวัลเหล่านี้ได้จากการทำภารกิจอีเวนต์ให้สำเร็จตลอดช่วงการเฉลิมฉลอง
นอกจากนี้ ยังมีของสะสมเพิ่มเติมให้ผู้เล่นได้ร่วมสนุกอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแพ็กแฟชันสุดพิเศษ และปืน AUG EVO ใหม่ ที่มาพร้อมสิทธิพิเศษอัปเกรด เช่น เอฟเฟกต์เสียงพิเศษและดีไซน์เล็งเฉพาะตัว โดย แพ็กแฟชันสุดพิเศษโดดเด่นด้วยพื้นผิว VFX แบบไดนามิกที่มีการเปลี่ยนแปลงของรูปทรงอย่างต่อเนื่อง เสริมด้วยเอฟเฟกต์การอัญเชิญบริเวณไหล่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการแปรเปลี่ยนและการเกิดใหม่
ผู้เล่นยังสามารถพบกับ สกายไดฟ์กลุ่ม และ ท่าทางกลุ่มเดินได้ แบบใหม่ ที่จะทำให้การเฉลิมฉลองและการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมสดใหม่และโดดเด่นยิ่งขึ้น
คราฟแลนด์โฉมใหม่ ฉลองครบรอบ 9 ปี
แผนที่คราฟแลนด์ยอดนิยมที่สร้างโดยผู้เล่น 2 แผนที่ จะได้รับการปรับโฉมพิเศษในธีมครบรอบ 9 ปี พร้อมกิจกรรมเฉพาะช่วงอีเวนต์ โดยในแผนที่ “ปลูกผักกันเถอะ” พายุพลังไฟฟ้าจะเปลี่ยนผลไม้ให้กลายเป็นผลไม้ที่ติดสถานะพลังไฟฟ้า ซึ่งผู้เล่นสามารถเก็บสะสมและนำไปแลกรางวัลได้ที่ Activity Shop ขณะที่แผนที่ “Steal A Pet” จะมาพร้อมอีเวนต์ยาวนานถึง 2 สัปดาห์ ให้ผู้เล่นสะสมคะแนนเพื่อนำไปแลกรับของขวัญและสัตว์เลี้ยงแบบลิมิเต็ด เติมเต็มประสบการณ์ฉลองครบรอบให้กับคอนเทนต์ที่คอมมูนิตี้สร้างขึ้นอย่างสดใหม่ยิ่งขึ้น
เพลงธีมประจำครบรอบเพื่อเชื่อมทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกัน
เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 9 ปี Free Fire ปล่อยเพลงธีมใหม่ “Made for the Fire” ในวันที่ 24 มิถุนายน โดยสามารถสตรีมได้ผ่านช่องทางของ Free Fire บน Spotify ถ่ายทอดธีม “Epic Fight” ประจำปีนี้ให้มีชีวิตชีวายิ่งขึ้น พร้อมร่วมเฉลิมฉลองความมุ่งมั่น การเติบโต และแพสชันในการต่อสู้ของผู้เล่นตลอดเส้นทางการผจญภัยใน Free Fire
ผู้เล่นสามารถรับฟังเพลงนี้ได้ทางช่อง Spotify อย่างเป็นทางการของ Free Fire
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