Xbox เลย์ออฟล็อตใหญ่ ปลดพนักงาน 3,200 ราย ขายสตูดิโอ 5 แห่ง

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งมโหฬารภายใต้การคุมของท่านประธานหญิงคนใหม่ สืบเนื่องจากภาวะขาดทุนที่สะสมมายาวนานถึง 8 ปี
Xbox ประกาศข่าวช็อกกลางดึกถึงการปรับโครงสร้างขนานใหญ่ภายในบริษัท เตรียมลดจำนวนพนักงานลง 3,200 คนตลอดปีงบประมาณ 2027 โดยจะมีการเลิกจ้าง 1,600 ตำแหน่งในวันนี้ สำหรับทีมพัฒนาเกมที่ได้รับผลกระทบมีอยู่ 5 สตูดิโอด้วยกัน ได้แก่ Compulsion Games, Double Fine Productions, Ninja Theory, Undead Labs และ Arkane Studios
ทั้ง Compulsion Games และ Double Fine Productions จะกลับมาเป็นอิสระอีกครั้ง โดยจะกลับไปอยู่ภายใต้การบริหารจัดการเดิม พร้อมกับทรัพย์สินทางปัญญา แคตตาล็อก และแผนงานสำหรับเกมใหม่ของพวกเขา ส่วนทาง Ninja Theory และ Undead Labs นั้นได้บรรลุข้อตกลงเพื่อเข้าร่วมกลุ่มเจ้าของใหม่ พร้อมกับเงินทุนเพื่อพัฒนาและต่อยอดเกมที่กำลังจะวางจำหน่ายของพวกเขาอย่าง Senua และ State of Decay 3
รายชื่อ 4 สตูดิโอข้างต้นจะออกจากความเป็นเจ้าของของ Xbox โดยสมบูรณ์ ในขณะที่ Arkane Studios ทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังแฟรนไชส์ Dishonored, Deathloop และโปรเจกต์เกมล่าสุดที่กำลังซุ่มพัฒนาอย่าง Marvel's Blade ณ เวลานี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเจรจาปรึกษาหารือในฝรั่งเศสเพื่อสำรวจทางเลือกเชิงกลยุทธ์ต่อไป
This is an important email I sent today to all employees at XBOX:
Team,
We are beginning the most significant restructure in XBOX history. After careful consideration, I've made the difficult decision to reduce our team by approximately 3,200 throughout FY27. This will include…— ASHA (@asha_shar) July 6, 2026
"แอชชา ชาร์มา" (Asha Sharma) ซีอีโอคนปัจจุบันของ Xbox เปิดเผยว่าธุรกิจเอ็กบ็อกซ์ขณะนี้ไม่แข็งแรง โดยมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานต่ำกว่าธุรกิจแพลตฟอร์มและธุรกิจผู้จัดจำหน่ายที่เทียบเคียงได้ถึง 3-10 เท่า และการลงทุนใน Game Pass, เกมหลายแพลตฟอร์ม และคอนเทนต์ที่หลากหลายมากขึ้นก็ไม่เป็นไปตามที่พวกเขาคาดหวัง
นับตั้งแต่ปี 2018 เป็นต้นมา Xbox ได้พยายามขยายพอร์ตโฟลิโอสตูดิโอของตนอย่างเข้มข้นดุดัน และในแต่ละปีโดยทั่วไปแล้วมักขาดทุน 64 เซนต์สำหรับทุกๆหนึ่งดอลลาร์ที่พวกเขาได้ลงทุนไป เมื่อ Xbox ทำการรีเซ็ตระบบใหม่ในครั้งนี้มันจะช่วยลดลำดับขั้นตอนการจัดการจากสูงสุด 14 ระดับ เหลือสูงสุด 5 ระดับหรือแค่เพียง 3 ระดับหากเป็นไปได้
"เดฟ แมคคาร์ธี" (Dave McCarthy) ผู้ทำงานอยู่กับ Xbox มาตลอด 17 ปี จะเกษียณลงจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และ "เฮเลน เชียง" (Helen Chiang) จะก้าวขึ้นมาสืบทอดรับตำแหน่งแทน โดยดูแลด้านเนื้อหา ฮาร์ดแวร์ แพลตฟอร์ม รวมถึงบริการต่างๆ ด้วยความรับผิดชอบด้านกำไรและขาดทุนแบบครบวงจร
"การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่ออนาคตที่ยิ่งใหญ่กว่าของ Xbox ไม่ใช่อนาคตที่แคบลง ทศวรรษหน้าของวงการเกมจะยิ่งใหญ่กว่า เป็นสากลกว่า และสร้างสรรค์กว่าที่เราเคยเห็นมาก่อน ในปีนี้ เราจะลงทุนใน Xbox มากที่สุดเท่าที่เคยทำมา แต่เราจะลงทุนด้วยความมุ่งมั่น ความมีระเบียบวินัย และความชัดเจนที่มากขึ้น ทั้งหมดนี้เพื่อทำให้ Xbox เป็นที่ที่ผู้คนทั่วโลกเล่นและสร้างสรรค์ผลงาน"
"ดิฉันอยากให้ Xbox เป็นหนึ่งในบริษัทไม่กี่แห่งที่มอบความบันเทิงให้กับผู้คนมากกว่าพันล้านคนในแต่ละวัน และให้โอกาสทุกคนได้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกัน ฉันเชื่อมั่นว่าเราสามารถบรรลุเป้าหมายนี้ได้ Xbox มีแฟรนไชส์อันเป็นที่รักมากที่สุดในประวัติศาสตร์วงการบันเทิง มีสตูดิโอมากฝีมือจากทั่วโลก และเราสัญญาจะกลับมาเติบโตอีกครั้งในปี 2027" ชาร์มา กล่าว
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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