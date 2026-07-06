Honkai: Star Rail เวอร์ชัน 4.4 "หวูดกังวาน ณ คราดับสูญ" อัปเดต 15 ก.ค.นี้

HoYoverse เปิดตัว Honkai: Star Rail เวอร์ชัน 4.4 "หวูดกังวาน ณ คราดับสูญ" เผชิญหน้ากับลอร์ดผู้ล้างผลาญ Asat Pramad ไปกับ Himeko - นวดารา พร้อมเริ่มต้นกิจกรรมคอลแลบบทพิเศษ Fate/stay night [Unlimited Blade Works] ช่วงที่ 2 เตรียมอัปเดตในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้
ในตอนท้ายของเรื่องราวก่อนหน้า ลอร์ดผู้ล้างผลาญ Asat Pramad ได้ถอดหน้ากากและปรากฏตัวอย่างเป็นทางการ ฉีกกระชากความสงบสุขที่คงอยู่มาตลอด 15 ปีของ Planarcadia หลังจากความขัดแย้งปะทุขึ้น Himeko ที่เผชิญหน้ากับ Asat Pramad กลับหายตัวไป โดยทิ้งเพียงเบาะแสคลุมเครือเกี่ยวกับขบวนรถไฟไว้ก่อนจากไปเท่านั้น ในเรื่องราวครั้งนี้ ผู้บุกเบิกจะแกะรอยตามเบาะแส เพื่อค้นหาตำแหน่งของ Himeko และความยึดติดในตัวตนของ Himeko รวมถึงความจริงเมื่อ 15 ปีก่อน อาจกลายเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดเผยแรงจูงใจของ Asat Pramad ท้ายที่สุดแล้ว ผู้บุกเบิกจะได้เผชิญหน้ากับ Asat Pramad โดยตรง ท้ายที่สุดแล้ว Planarcadia จะสามารถรอดพ้นจากเกมทำลายล้าง ที่เกี่ยวพันกับความเป็นความตายในครั้งนี้ไปได้หรือไม่?
โดยมีศึกตัดสินครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยน Himeko จะเข้าร่วมการต่อสู้ในรูปแบบใหม่ด้วย Himeko - นวดาราอย่างเป็นทางการ ในฐานะตัวละคร 5 ดาว ประเภทไฟ ของ Path ปัญญา ที่จะอยู่ในกิจกรรมวาร์ปตลอดทั้งเวอร์ชัน 4.4 เมื่อการต่อสู้เริ่มต้นขึ้น Himeko - นวดารา จะกางเขตแดนและอัญเชิญหุ่นเกราะ "ผู้บุกเบิกดวงดาว" ออกมาช่วยต่อสู้ทันที เมื่อปล่อยท่าไม้ตาย เธอจะนำเพื่อนร่วมทีมควบคุม "ผู้บุกเบิกดวงดาว" โจมตีศัตรูร่วมกัน ในขณะเดียวกัน ระหว่างที่เขตแดนมีผล เพื่อนร่วมทีมฝ่ายเราทั้งหมดจะได้รับสกิลสนับสนุนเพิ่มเติม ซึ่งสามารถเรียก "ผู้บุกเบิกดวงดาว" มาโจมตีศัตรูทั้งหมดได้ทุกเมื่อ หากเพื่อนร่วมทีมเป็นสมาชิกทีมขบวนรถไฟ ก็จะได้รับเอฟเฟกต์พิเศษเพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้ เมื่อใช้เทคนิคขณะสำรวจในแผนที่ Himeko - นวดารายังสามารถควบคุมหุ่นเกราะ ล็อกเป้าหมายศัตรูจากกลางอากาศ และโจมตีศัตรูในระยะได้อีกด้วย
อีกด้านหนึ่ง Planarcadia ก็ได้พบกับคลื่นลมที่คาดไม่ถึงอีกครั้ง หลังจากสิ้นสุดสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่ 5 Rin Tohsaka ที่ออกเดินทางไปยังต่างโลก ได้พลัดหลงเข้ามาใน Planarcadia และสูญเสียพลังเวทไปจนหมด ในยามคับขัน เธอจึงได้ขอยืมจอกศักดิ์สิทธิ์ที่จัดแสดงอยู่ใน "รางดาวเฟสติวัล" มาเพื่อพยายามอัญเชิญเซอร์แวนต์ และอาศัยพลังของจอกศักดิ์สิทธิ์ออกจากโลกนี้ไป จอกศักดิ์สิทธิ์กลับมาทำงานอีกครั้งด้วยผืนดินที่เต็มไปด้วยพลังปรารถนา ในขณะที่ "คลังสมบัติของราชา" ของราชาแห่งวีรชน Gilgamesh ก็กระจัดกระจายไปทั่วแดนสุขาวดีเช่นกัน ทำให้เกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่ ผู้บุกเบิกจะได้รับมอบหมายจากหน่วยป้องกันสิ่งผิดแปลก ให้ร่วมมือกับ Rin Tohsaka เพื่อตามหาสมบัติที่หายไป และไขความจริงที่อยู่เบื้องหลัง "สงครามจอกศักดิ์สิทธิ์จินตรังสรรค์" ครั้งนี้... บทคอลแลบพิเศษช่วงที่ 2 ระหว่าง "Honkai: Star Rail" และ "Fate/stay night [Unlimited Blade Works]" จะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 กรกฎาคมนี้ โปรดติดตามเร็วๆ นี้
หลังสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์เปิดฉากขึ้นอีกครั้ง Rin Tohsaka จะเข้าร่วมทีม ในฐานะตัวละครที่สามารถควบคุมได้ ในฐานะตัวละคร 5 ดาว ประเภทควอนตัม ของ Path ปัญญา Rin Tohsaka เชี่ยวชาญการใช้อัญมณีต่อสู้เป็นอย่างมาก ในระหว่างการต่อสู้ เธอจะได้รับ "พลังงานอัญมณี" จำนวนหนึ่ง และสามารถใช้ "พลังงานอัญมณี" ที่มีอยู่เพื่อสร้าง DMG จากการโจมตีต่อเนื่องแก่เป้าหมายแบบสุ่มหลายครั้ง ยิ่งใช้ "พลังงานอัญมณี" มากเท่าไหร่ จำนวนครั้งของ DMG จากการโจมตีต่อเนื่องก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น และทุกครั้งที่เพื่อนร่วมทีมฝ่ายเราใช้หรือฟื้นฟูแต้มสกิลต่อสู้ DMG คริติคอลก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย พร้อมกับทำให้ Rin Tohsaka สะสม "พลังงานอัญมณี"
ในขณะเดียวกัน Gilgamesh ก็จะกลายเป็นตัวละครที่เล่นได้เช่นกัน เขาคือตัวละคร 5 ดาว ประเภทสายฟ้า ของ Path ทำลายล้าง เมื่อเข้าสู่การต่อสู้ แอ็กชันของเป้าหมายฝ่ายเราจะช่วยสะสม "ความสนใจ" ให้กับ Gilgamesh เพื่อฟื้นฟูพลังงานจำนวนหนึ่งและเพิ่ม DMG ของท่าไม้ตาย และเมื่อสะสม "ความสนใจ" จนถึงเกณฑ์ เขาจะปลดล็อกสกิลต่อสู้เพื่อเปิด "คลังสมบัติของราชา" ยิงอาวุธในคลังสมบัติออกมาสร้าง DMG หลายครั้งใส่ศัตรู และเมื่อปล่อยท่าไม้ตาย Gilgamesh จะอัญเชิญ "Enuma Elish" ออกมาสร้าง DMG จำนวนมหาศาลแก่ศัตรูทั้งหมด
ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคมที่กิจกรรมคอลแลบเปิดขึ้น ไปจนถึงช่วงก่อนสิ้นสุดเวอร์ชัน 4.6 เพียงผู้บุกเบิกล็อกอินเข้าเกม ก็สามารถเลือกรับตัวละครคอลแลบ 5 ดาวลิมิเต็ด "Gilgamesh" หรือ "Archer" ได้ฟรี 1 ตัว พร้อมทั้งวัสดุสำหรับพัฒนาที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมวาร์ปตัวละครและ Light Cone คอลแลบในครั้งนี้จะเปิดระยะยาว โดยการวาร์ปตัวละครคอลแลบทั้งสองช่วงจะแชร์จำนวนครั้งการันตีร่วมกัน ซึ่งการวาร์ป Light Cone ก็จะใช้หลักการเดียวกัน นอกจากนี้ เมื่อใช้ "Star Rail Special Pass" สะสมครบ 200 ใบในเวอร์ชัน 4.4 หลังจากเปิดการคอลแลบ จะสามารถเลือกรับ Light Cone คอลแลบ 5 ดาวลิมิเต็ด "I Am As You Behold" หรือ "The Hell Where Ideals Burn" ได้ 1 ใบ
ตัวละคร 5 ดาวลิมิเต็ด Sparxie, Dan Heng - จ้าวทระนงคงปฐพี และ Evernight จะรีรันแบบจำกัดเวลาในช่วงครึ่งแรกของเวอร์ชัน ส่วน Cerydra, Anaxa และ Aventurine จะรีรันในการวาร์ปช่วงครึ่งหลัง ในระหว่างเวอร์ชัน ชุดใหม่ของ Sparxie "จูนคลื่นฝันหวาน" ก็จะเปิดตัวเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาใหม่ๆ เช่น สัตว์เลี้ยงใหม่ "อิโมติห้าอารมณ์" และแฟชั่นบุกเบิก "Lygus แฟนเมด" ที่จะอัปเดตพร้อมกับเวอร์ชัน เพื่อนำเซอร์ไพรส์มาสู่การเดินทางยิ่งขึ้น
สุดท้ายนี้ เวอร์ชัน 4.4 ยังนำกิจกรรมและเกมเพลย์ใหม่ๆ มาให้อีกมากมาย อันดับแรก หลังจากเปิดเวอร์ชัน เมื่อผู้เล่นล็อกอินและเช็คอินก็จะได้รับรางวัล 10 วาร์ปทันที หลังจากการอัปเดตเวอร์ชัน กิจกรรมคอลแลบ "Fate/ ค่ำคืนรางดาว" จะดำเนินไปพร้อมกับความคืบหน้าของเนื้อเรื่อง ผู้บุกเบิกจะได้ร่วมมือกับ Rin Tohsaka ตามหา "คลังสมบัติของราชา" และค่อยๆ เปิดเผยความจริงเบื้องหลัง "สงครามจอกศักดิ์สิทธิ์จินตรังสรรค์" ในกิจกรรมประจำเวอร์ชัน "นัก 'บล็อก' ปราบทุจริต" ผู้บุกเบิกจะได้รับมอบหมายจาก Aventurine ให้ทำการสืบสวนการทุจริตภายในองค์กร ผ่านการเรียงซ้อนบล็อกข้อมูล ทางด้านของเกมเพลย์ถาวร "สงครามเงินตรา: ผลรวมเป็นศูนย์" ก็จะได้รับการอัปเดตขยายเนื้อหาเพิ่มเติมเช่นกัน และฟังก์ชันระบบบางส่วนก็จะได้รับการปรับปรุงพร้อมกันด้วย โปรดติดตามเร็วๆ นี้
Honkai: Star Rail เวอร์ชัน 4.4 "หวูดกังวาน ณ คราดับสูญ" จะอัปเดตในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้ ดาวน์โหลดเกมได้แล้วบนแพลตฟอร์ม PC, iOS, Android, Epic Games Store และ PlayStation 5 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://hsr.hoyoverse.com หรือ @HonkaiStarRail บน Twitter (หรือ X), Instagram และ Facebook
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