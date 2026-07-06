2 ตัวแทนไทยสู้ศึก "Summoners War" ระดับนานาชาติ 11 ก.ค.นี้

Com2uS ชวนแฟนๆ "Summoners War" ชาวไทย ร่วมส่งแรงเชียร์ 2 ตัวแทนทีมชาติไทยลุยศึก The Grand Esports 2026 (GRAND FINALS) ชิงตั๋วสู่เวทีระดับโลกที่ฮานอย วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคมนี้
ขอแสดงความยินดี 2 ตัวแทนฝีมือแกร่ง MONKEYGOD และ YEONHONG-187 ที่สามารถฝ่าฟันการแข่งขันอันเข้มข้นจนคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยในศึก The Grand Esports 2026 ได้สำเร็จ พร้อมก้าวสู่บททดสอบครั้งสำคัญในการแข่งขันรอบ GRAND FINALS เพื่อชิงโอกาสเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ พร้อมโอกาสชิงเงินรางวัลรวมกว่า 150,000 บาท
ตลอดเส้นทางการแข่งขันที่ผ่านมา ทั้งสองผู้เล่นได้พิสูจน์ให้เห็นถึงฝีมือ ความมุ่งมั่น และความสามารถในการรับมือกับคู่แข่งระดับแนวหน้าของภูมิภาค จนก้าวขึ้นมาเป็นความหวังของแฟนเกมชาวไทยในศึกครั้งนี้
แฟน ๆ สามารถร่วมส่งกำลังใจและติดตามเชียร์ทั้ง MONKEYGOD และ YEONHONG-187 ในการแข่งขัน The Grand Esports 2026 GRAND FINALS พร้อมลุ้นไปกับทุกแมตช์สำคัญที่จะตัดสินว่าใครจะคว้าชัยและจารึกชื่อเป็นแชมป์ของรายการ
ปักหมุดความเดือด กองเชียร์ไทยห้ามพลาด!
● 📅 วันแข่งขัน วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2026
● ⏰ เริ่มถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป
● 📺 ช่องทางการรับชม YouTube Summoners War Thailand
● 🔗 ถ่ายทอดสด https://youtube.com/live/BgIx9mskvyc
มาร่วมเป็นพลังสำคัญ ส่งเสียงเชียร์ตัวแทนประเทศไทย และร่วมลุ้นไปพร้อมกันว่าทั้งคู่จะสามารถสร้างผลงานอันน่าประทับใจ พร้อมพาธงชาติไทยโบกสะบัดบนเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับแฟนเกมชาวไทยทั่วประเทศ
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ช่องทางการของ Summoners War
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