ส่องคอมแบท! "Solo Leveling: KARMA" แอ็คชั่นโร้กไลท์จาก เน็ตมาร์เบิล

แค่ตัวอย่างน้ำจิ้มก็ดูน่าเล่นแล้ว สำหรับผลงานเกมใหม่ล่าสุดจากมันฮวาชื่อดังของเกาหลี ที่เตรียมเปิดให้เล่นกันบนพีซีและโมบาย
บริษัทผู้จัดจำหน่าย Netmarble จับมือทีมผู้พัฒนา Netmarble Neo ประกาศปล่อยคลิปตัวอย่างใหม่ของเกมแอ็คชั่นอาร์พีจีโร้กไลท์ Solo Leveling: KARMA โดยไฮไลท์สำคัญอยู่ตรงระบบเกมเพลย์การต่อสู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นออกสกิลท่วงท่าได้อย่างต่อเนื่องลื่นไหลและสาแก่ใจคอการ์ตูนยิ่งนัก
"แอ็คชั่นจอมราชันย์แห่งเงามืด แหกทุกกฎเกณฑ์!" นี่คือคำนิยามของระบบแอ็คชั่นการต่อสู้อันไร้ขีดจำกัดภายในเกม ที่คุณสามารถสลับอาวุธได้หลากหลายอย่างราบรื่น นอกจากนี้ด้วยความที่มันเป็นเกมแนวโร้กไลท์ผู้เล่นจะได้สัมผัสรสชาติของความตื่นเต้นจากการเลือกผสมผสาน 'พร' เพื่อสร้างสไตล์การเล่นของคุณเองในสมรภูมิที่พร้อมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
"Solo Leveling: KARMA" มีกำหนดแผนเปิดให้บริการดาวน์โหลดเล่นฟรีสำหรับทั้งเครื่อง PC, iOS และ Android ภายในปี 2026
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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