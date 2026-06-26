Sonic เปิดตัวเพลงคอลแลบ Hatsune Miku ฉลองครบรอบ 35 ปี!

SEGA เปิดตัวเพลง "ONSOKU WO KOETE" เวอร์ชันภาษาญี่ปุ่นของเพลง "Speed Is My Life" ซึ่งเป็นเพลงฉลองครบรอบ 35 ปีของเกม Sonic พร้อมให้รับฟังแล้วบน YouTube และในเกม Sonic Racing: CrossWorlds
เตรียมพบกับเสียงร้องของฮัตสึเนะ มิกุ ในเพลง "ONSOKU WO KOETE" ที่เรียบเรียงโดย Yunosuke โปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงชื่อดัง ผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความสามารถในการใช้เครื่องมือเสียงล้ำสมัย ไปที่ตู้เพลงในเกม Sonic Racing: CrossWorlds เพื่อฟังและตั้งเป็นเพลงประกอบการแข่งขันของคุณได้เลย!
นอกจากนี้ อัลบั้ม Forever Fast - 35th Anniversary of Sonic the Hedgehog ซึ่งเป็นอัลบั้มฉลองครบรอบ 35 ปี ที่รวบรวม 19 เพลงจากซีรีส์ทั้งหมด ก็พร้อมให้ดาวน์โหลดและสตรีมบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ แล้ว
[Forever Fast - 35th Anniversary of Sonic The Hedgehog]: https://lnk.to/foreverfast
[ONSOKU WO KOETE]: https://lnk.to/onsokuwokoete
[Here We Go ~ Run to the Future]: https://lnk.to/runtothefuture
มิวสิกวิดีโอภาษาอังกฤษและภาษาจีนสำหรับเพลงฉลองครบรอบ 35 ปีของโซนิค พร้อมให้ชมแล้ว
Jun Senoue ผู้กำกับเสียงของซีรีส์โซนิค ได้ประพันธ์เพลง "Speed Is My Life" เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 35 ปีของเจ้าเม่นสีฟ้า โดยมี NateWantsToBattle เป็นผู้ร้อง ส่วนเวอร์ชั่นภาษาจีน "Here We Go ~ Run to the Future" เรียบเรียงและขับร้องโดยนักร้องเสมือนจริง Yousa Ling มิวสิกวิดีโอทั้งสองเวอร์ชั่นพร้อมให้ชมแล้ว
เทศกาล Hatsune Miku ครั้งที่ 2 กำลังจะมาถึง Sonic Racing: CrossWorlds!
Sonic Racing: CrossWorlds จะจัดกิจกรรม Hatsune Miku CrossOver ครั้งที่สอง ผู้เล่นสามารถสะสมคะแนนเทศกาลระหว่างกิจกรรมเพื่อรับไอเทมสุดพิเศษ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันเวลา รางวัล และอื่นๆ ได้เร็วๆ นี้
Sonic Racing: CrossWorlds เกมแข่งรถจาก SEGA ที่ผู้เล่นจะได้เข้าร่วมการแข่งขันสุดเดือดและคาดเดาไม่ได้กับผู้เล่นทั่วโลกและทุกแพลตฟอร์ม มาพร้อมตัวละครให้เลือกมากที่สุดในซีรีส์ ทั้งจากจักรวาล Sonic กว่า 50 ตัว และนักแข่งรับเชิญจากเกมยอดนิยมอื่นๆ เช่น Hatsune Miku, Joker (Persona 5 Royal), Ichiban Kasuga (Like a Dragon), Minecraft, SpongeBob SquarePants, PAC-MAN และ Rocket Man ที่มาร่วมสนามแข่งด้วย
Sonic Racing: CrossWorlds พร้อมวางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One,
Nintendo Switch และ PC (Steam/Epic Games Store) ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://asia.sega.com/SonicRacingCrossWorlds/en/
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