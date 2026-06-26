"Sonic Frontiers" เวอร์ชันสวิตช์สอง วางจำหน่ายแล้ว!

SEGA ประกาศวางจำหน่าย "Sonic Frontiers Definitive Edition" เวอร์ชันดิจิทัลบน Nintendo Switch 2 สามารถซื้อได้แล้วบน Nintendo Store พร้อมยืนยันเวอร์ชันแผ่นจะวางจำหน่ายในวันที่ 17 กันยายน 2026 นี้
"Sonic Frontiers Definitive Edition" ได้รับการพาวเวอร์อัปจากเวอร์ชัน Nintendo Switch ให้มีความละเอียดและเฟรมเรตเข้ากับสเปคของ Nintendo Switch 2 ยิ่งกว่านั้น นอกจากดาวน์โหลดคอนเทนต์ฟรีและอัปเดตใหญ่ฟรีที่ถูกปล่อยมาให้กับเวอร์ชันเครื่องเกมอื่น ๆ จนถึงตอนนี้ทั้งหมด 3 ครั้งแล้ว ยังมีสิทธิพิเศษของดิจิทัลดีลักซ์รวมอยู่ในเกมตั้งแต่แรก ให้สมกับชื่อ "Definitive Edition" อีกด้วย
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการฉลองการวางจำหน่ายเวอร์ชัน Nintendo Switch 2 ได้มีการเปิดเผยภาพประกอบวาดใหม่สุดพิเศษอีกด้วย ที่แสดงโลกทัศน์ของเหล่าโซนิคที่กลับมาอย่างสดใสและงดงามบนเครื่องเกมล่าสุด
องค์ประกอบที่พาวเวอร์อัปของ Sonic Frontiers Definitive Edition
- ปรับปรุงให้เข้ากับ Nintendo Switch 2 ให้ได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ไหลลื่นและสวยงามยิ่งขึ้น!
เกมได้ถูกปรับปรุงให้เข้ากับสเปคของ Nintendo Switch 2 สามารถเลือกโหมดที่เน้นกราฟิกกับโหมดที่เน้นเฟรมเรตได้ คุณจึงสามารถสัมผัสกับแอ็กชันความเร็วเหนือเสียงด้วยความเร็วสูงสุดที่พัฒนาไปอีกขั้นได้ตามใจชอบ
- บรรจุสิทธิพิเศษดิจิทัล อัปเดตใหญ่ และ DLC ต่างๆ เอาไว้!
อัปเดตใหญ่ฟรีชุดที่ 1 ถึงชุดที่ 3 ที่ได้ปล่อยในเวอร์ชันเครื่องเกมอื่นไปแล้วทั้งหมดจะถูกบรรจุอยู่ในเกม ตั้งแต่โหมดใหม่ ชุดใหม่ ไปจนถึงเนื้อเรื่องเพิ่มเติม (อย่างการเล่นด้วยเอมี่, นัคเคิลส์, เทลส์) สามารถสนุกกับทุกสิ่งได้ในเวอร์ชันนี้ แถมยังมีไอเทมต่างๆ ภายในเกมและ "ดิจิทัลอาร์ตบุ๊กและมินิซาวด์แทร็ก" สิทธิพิเศษของเวอร์ชันดิจิทัลดีลักซ์บรรจุเอาไว้อยู่ด้วย
แอ็กชันเกมในรูปแบบเคลียร์ด่านยุคสมัยใหม่!
เกมนี้เป็นเกมแอ็กชันแบบเคลียร์ด่านยุคสมัยใหม่ ที่ได้ขยายการเล่นแผนที่โลกที่ใช้ในการเลือกด่าน และพัฒนาจนกลายเป็นแผนที่โลกที่สามารถเล่นได้ที่เรียกว่า "Open Zone" ด้วยกิมมิกที่ติดตั้งเอาไว้ในแต่ละแผนที่ จะทำให้ได้สนุกไปกับเกมเพลย์ไฮสปีดในทุกทิศทางที่ไม่ยึดติดอยู่กับแนวคิดของเส้นทาง
องค์ประกอบที่เตรียมไว้ใน "Open Zone" มีหลากหลาย เช่น "Battle", "Puzzle", "Side Quest", "Cyber Space" ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะสามารถเล่นในลำดับใดก็ได้อย่างอิสระตามสไตล์การเล่นของตน
ปรับราคาเวอร์ชันดิจิทัลของ Sonic Frontiers
ควบคู่ไปกับการวางจำหน่าย Sonic Frontiers Definitive Edition เวอร์ชัน Nintendo Switch 2 ได้มีการปรับราคาของ Sonic Frontiers เวอร์ชันดิจิทัลสำหรับ PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, XBOX Series X|S, XBOX One, PC (Steam/Epic Games Store) ให้สามารถซื้อเกมเวอร์ชันปกติและเวอร์ชันดิจิทัลดีลักซ์ในราคาใหม่ที่เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น
*การปรับเปลี่ยนราคามีผลกับเวอร์ชันดิจิทัลเท่านั้น
*เวลาแสดงผลของการปรับเปลี่ยนราคาอาจแตกต่างกันไปตามแพลตฟอร์ม
*กรุณาตรวจสอบราคาว่าถูกปรับเปลี่ยนไปแล้วหรือไม่ก่อนซื้อ
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