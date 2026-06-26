"Pokemon Champions" ทำยอดดาวน์โหลดทะลุ 10 ล้านครั้งทั่วโลก!

"Pokemon Champions" เกมใหม่ล่าสุดในแฟรนไชส์ Pokemon ที่ผู้เล่นจะได้สนุกกับโปเกมอนแบตเทิลทุกที่ทุกเวลา สามารถทำยอดดาวน์โหลดบน Nintendo Switch และสมาร์ตโฟน รวมกันทั่วโลกทะลุ 10 ล้านครั้งเป็นที่เรียบร้อย
Pokemon Champions คือ เกมที่ทุกคนสามารถสนุกกับโปเกมอนแบตเทิลได้เช่นเดียวกันกับเกมอื่น ๆ ในซีรีส์ Pokemon ที่ผ่านมา สามารถเล่นได้ฟรี (มีการซื้อภายในเกม) และสามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มระหว่าง Nintendo Switch และสมาร์ตโฟนได้ นอกจากนี้ ตัวเกมยังรองรับการอัปเดตฟรีสำหรับเล่นบน Nintendo Switch 2 อีกด้วย เมื่อเล่นบน Nintendo Switch 2 จะสามารถสนุกกับ Pokemon Champions ได้ด้วยภาพที่สวยงามยิ่งขึ้น
สนุกกับการดวลได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นผ่านการแบตเทิลแบบข้ามแพลตฟอร์มระหว่างเครื่องเล่น Nintendo Switch และสมาร์ตโฟน พร้อมสัมผัสความลึกซึ้งของการแบตเทิลที่ต้องใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นประเภทและความสามารถของโปเกมอน การเลือกท่าและอื่น ๆ เพื่อคว้าชัยชนะ
*ในการเล่น Pokemon Champions จำเป็นจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
*หากล็อกอินเข้าสู่เกมด้วยบัญชี Nintendo Account เดียวกัน จะสามารถเล่นเกม Pokemon Champions ด้วยข้อมูลบันทึกเดียวกันได้จากทุกอุปกรณ์
ของขวัญฉลองยอดดาวน์โหลดรวมทั่วโลกทะลุ 10 ล้านครั้ง
เพื่อเป็นการฉลองที่ยอดดาวน์โหลดรวมทั่วโลกของ Pokemon Champions ทะลุ 10 ล้านครั้ง จะมีการแจกของขวัญเป็นไอเท็ม "คูปองเร่งความเร็ว" ×100 ใบ สำหรับนำไปใช้ภายในเกม โดยสามารถรับได้ที่ "กล่องจดหมาย (Mailbox)" ภายในเกม ระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2026 เวลา 21:59 น. (ตามเวลาไทย)
*สามารถรับของขวัญได้ทั้งจากเวอร์ชัน Nintendo Switch และเวอร์ชันสมาร์ตโฟน
แคมเปญล่าสุด
ขณะนี้ภายในเกม Pokemon Champions กำลังจัดแคมเปญแจกของขวัญต่าง ๆ มากมาย
【แคมเปญฉลองเผยแพร่ Pokemon Champions เวอร์ชันสมาร์ตโฟน】
ของขวัญ: ไรชู, ไรชูไนต์ X และไรชูไนต์ Y
ระยะเวลาการรับ: ถึงวันพุธที่ 2 กันยายน 2026 เวลา 8:59 น. (ตามเวลาไทย)
วิธีการรับ: สามารถรับได้โดยตรวจสอบที่ "กล่องจดหมาย (Mailbox)" ภายในเกม
*สามารถรับไรชู, ไรชูไนต์ X และไรชูไนต์ Y ได้ทั้งจากเวอร์ชัน Nintendo Switch และเวอร์ชันสมาร์ตโฟน
*สามารถรับไรชู, ไรชูไนต์ X และไรชูไนต์ Y ได้ด้วยวิธีอื่นเช่นกัน
*โปเกมอนที่ได้รับเป็นของขวัญใน Pokemon Champions จะไม่สามารถนำไปฝากใน Pokemon HOME ได้
【ของสมนาคุณสำหรับผู้ดาวน์โหลดช่วงแรก】
ของขวัญ: ไคริวและคูปองเร่งความเร็ว 100 ใบ
ระยะเวลาการรับ: วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2026 เวลา 21:59 น. (ตามเวลาไทย)
วิธีการรับ: สามารถรับได้โดยตรวจสอบที่ "กล่องจดหมาย (Mailbox)" ภายในเกม
*สามารถรับไคริวได้ทั้งจากเวอร์ชัน Nintendo Switch และเวอร์ชันสมาร์ตโฟน
*สามารถรับไคริวได้ด้วยวิธีอื่นเช่นกัน
*โปเกมอนที่ได้รับเป็นของขวัญใน Pokemon Champions จะไม่สามารถนำไปฝากใน Pokémon HOME ได้
【แคมเปญเชื่อมโยงกับ Pokemon Legends: Z-A】
ของขวัญ: บริการอไนต์, มาฟ็อกซิไนต์, เก็คโคกะไนต์ และฟลาเอตเตไนต์
ระยะเวลาการรับ: ไม่มีกำหนด
วิธีการรับ: เมื่อพา "บริการอน"/"มาฟ็อกซี"/"เก็คโคกะ"/"ฟลาเอตเต (ดอกไม้นิรันดร์)" ที่ได้มาใน Pokemon Legends: Z-A ไปฝากไว้ที่ Pokemon HOME แล้วส่งโปเกมอนเหล่านั้นไปปฏิบัติภารกิจที่ Pokemon Champions จะสามารถรับเมก้าสโตนที่สอดคล้องกันได้จาก "กล่องจดหมาย (Mailbox)" ภายใน Pokemon Champions
*เมื่อส่งบริการอนจาก Pokemon HOME ไปปฏิบัติภารกิจที่ Pokemon Champions จะได้รับบริการอไนต์ เมื่อส่งมาฟ็อกซีไปปฏิบัติภารกิจจะได้รับมาฟ็อกซิไนต์ เมื่อส่งเก็คโคกะไปปฏิบัติภารกิจจะได้รับเก็คโคกะไนต์ เมื่อส่งฟลาเอตเต (ดอกไม้นิรันดร์) ไปปฏิบัติภารกิจจะได้รับฟลาเอตเตไนต์
*แม้จะส่งบริการอน/มาฟ็อกซี/เก็คโคกะ/ฟลาเอตเต (ดอกไม้นิรันดร์) ที่ได้มาเป็นเพื่อนพ้องนอกเหนือจากใน Pokemon Legends: Z-A ไปปฏิบัติภารกิจ ก็จะไม่ได้รับเมก้าสโตน
*สามารถรับบริการอไนต์/มาฟ็อกซิไนต์/เก็คโคกะไนต์/ฟลาเอตเตไนต์ได้ทั้งจากเวอร์ชัน Nintendo Switch และเวอร์ชันสมาร์ตโฟน
*เมก้าสโตนที่ได้รับจากแคมเปญอาจถูกปลดล็อกใน "ร้านค้า" ภายในเกมหรือวิธีอื่นในภายหลังได้
Pokemon Champions เปิดให้บริการแล้วทั้งเวอร์ชัน Nintendo Switch และเวอร์ชันสมาร์ตโฟน สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีบน Nintendo Store สำหรับ Nintendo Switch และบน App Store หรือ Google Play สำหรับเวอร์ชันสมาร์ตโฟน
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