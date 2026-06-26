Warhorse Studios และ Deep Silver ประกาศว่าเกม "Kingdom Come: Deliverance II" ทำยอดขายทะลุ 6 ล้านชุดทั่วโลก พร้อมฉลองความสำเร็จ ลดราคาเกมแฟรนไชส์ Kingdom Come สูงสุด 80%
นับตั้งแต่เปิดตัว Kingdom Come: Deliverance II ได้รับคำชมอย่างล้นหลามจากทั้งผู้เล่นและนักวิจารณ์ และยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเกมแห่งปีหลายรายการ รวมถึงรางวัล The Game Awards และได้รับรางวัล BAFTA Games Award สาขา Best Narrative ซึ่งตอกย้ำสถานะของเกมในฐานะหนึ่งในเกม RPG ที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา
ทั้งหมดนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากปราศจากความรักและการสนับสนุนจากชุมชนเกม Kingdom Come: Deliverance ที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่วันแรก ผู้เล่นได้ร่วมเดินทางไปกับเฮนรี่ในเส้นทางนี้ และ Warhorse Studios หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เฉลิมฉลองกับแฟน ๆ ตลอดช่วงฤดูร้อนในงานอีเวนต์ คอนเสิร์ต และการรวมตัวของชุมชนต่าง ๆ
ขณะที่ Warhorse Studios กำลังมองไปข้างหน้าด้วยเกม RPG โลกเปิดใหม่สองเกมที่เพิ่งประกาศไป ซึ่งรวมถึงการผจญภัยครั้งใหม่ใน Kingdom Come และการเดินทางสู่มิดเดิลเอิร์ธ สตูดิโอยังคงสร้างความสำเร็จอันน่าทึ่งจาก Kingdom Come: Deliverance II อย่างต่อเนื่อง
Kingdom Come: Deliverance II วางจำหน่ายแล้วบน PC, PlayStation 5 และ Xbox Series X|S
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