กราฟิกการ์ด Radeon RX 7000 Series รองรับเทคโนโลยี FSR 4.1 อัพสเกลแล้ว!

Jack Huynh ได้ประกาศผ่านแพลตฟอร์ม X ว่า เทคโนโลยีอัปสเกล AMD FSR™ 4.1 พร้อมใช้งานแล้วสำหรับกราฟิกการ์ดตระกูล Radeon RX 7000 Series (สถาปัตยกรรม RDNA 3) ผ่านซอฟต์แวร์ AMD Software: Adrenalin Edition เวอร์ชัน 26.6.2
จากเดิมที่เทคโนโลยี FSR 4.1 จำกัดเฉพาะบนฮาร์ดแวร์สถาปัตยกรรม RDNA 4 เท่านั้น ในวันนี้ เทคโนโลยี AMD FSR 4.1 อัปสเกล ได้ขยายการรองรับระบบอัปสเกลที่ขับเคลื่อนด้วย AI มาสู่กราฟิกการ์ดตระกูล RX 7000 Series เป็นครั้งแรก มอบภาพที่คมชัดยิ่งขึ้น ยกระดับความเสถียรของภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับเกมต่าง ๆ มากกว่า 300 เกม การเปิดตัวในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ AMD ในการขยายการเข้าถึงเทคโนโลยีให้ครอบคลุมระบบนิเวศของ Radeon ทั้งนี้ สำหรับผู้เล่นที่ใช้ APU สถาปัตยกรรม RDNA 3 ทาง AMD กำลังพัฒนาโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงแบบใหม่ที่มีน้ำหนักเบา ซึ่งออกแบบมาเพื่อนำเทคโนโลยี FSR 4.1 ไปสู่มือเกมเมอร์มากขึ้น โดยจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในเร็ว ๆ นี้
นอกจากนี้ ไดรเวอร์เวอร์ชันดังกล่าวยังมาพร้อมการรองรับแบบ Day-One สำหรับเกม Assassin's Creed Black Flag Resynced และ DOOM: The Dark Ages | Revelations เพื่อมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้กับสองเกมฟอร์มยักษ์ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงเสถียรภาพการใช้งานให้กับผู้ใช้ AMD Radeon
ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ AMD Software: Adrenalin Edition เวอร์ชันล่าสุดได้ที่ คลิก
หมายเหตุ: ในกรณีที่ต้องการลดเวอร์ชัน (downgrade) กลับไปใช้ AMD Software: Adrenalin Edition เวอร์ชันก่อนหน้า แนะนำให้ใช้เครื่องมือ AMD Cleanup Utility
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