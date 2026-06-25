จบดราม่า? มีรายงาน "GTA VI" เวอร์ชันแผ่นจริง อาจปล่อยขายเดือนธันวา

เกิดเป็นทฤษฎีใหม่ที่ว่าทางค่าย ร็อคสตาร์ จงใจวางจำหน่าย Grand Theft Auto ภาคล่าสุดแบบกล่องเปล่าพร้อมรหัสดาวน์โหลดแค่ในช่วงเปิดตัว เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาตัวเกมหลุดไปถึงมือผู้ไม่หวังดีก่อนเวลาอันควร
ช่วงนี้มีประเด็นพูดถึงกันมากเกี่ยวกับการประกาศวางจำหน่ายเกม Grand Theft Auto VI ในรูปแบบแผ่นสำหรับเครื่องคอนโซล PlayStation 5 และ Xbox Series X ซึ่งสร้างความแตกตื่นฮือฮาเป็นอย่างมากในวงการเกม เพราะทางค่าย Rockstar Games พวกเขาตัดสินใจเลือกที่จะขายมันในลักษณะกล่องเปล่าโดยข้างในมีเพียงแค่รหัสสำหรับดาวน์โหลดตัวเกมผ่าน PS Store และ Xbox Store
อย่างไรก็ดี ตามข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข่าว Graczdari ได้ออกมาเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ PPE ของโปแลนด์ระบุว่าเกม GTA 6 จะวางจำหน่ายพร้อมรหัสในกล่องเฉพาะช่วงแรกๆเท่านั้น จากนั้นไม่นานเราจะได้รับเวอร์ชันกล่องปกติของเกม ซึ่งภายในจะมีแผ่นดิสก์ที่มีข้อมูลพร้อมให้เราเล่น GTA 6 ได้โดยไม่ต้องกำหนดรหัสหรือสิทธิ์การเข้าถึงให้กับบัญชีของเราบน PlayStation หรือ Xbox
"การวางจำหน่ายพร้อมรหัสจะเป็นครั้งเดียว จากนั้นจะมีตัวเลือกสำหรับการวางจำหน่ายในรูปแบบแผ่นดิสก์ตามมาภายหลัง" Graczdari กล่าว
จากข้อมูลที่รั่วไหลออกมาเบื้องต้น คาดการณ์กันว่าเกม GTA 6 เวอร์ชันแผ่นสมบูรณ์นี้จะออกวางจำหน่ายในเดือนธันวาคมปี 2026 ก่อนช่วงเทศกาลหยุดยาว ซึ่งมันจะถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับทางค่ายร็อคสตาร์ในการเพิ่มผลกำไร เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ผู้ปกครองจำนวนมากนิยมจับจ่ายซื้อของขวัญคริสต์มาสให้กับตัวเองและบุตรหลาน
ก่อนหน้านี้ Graczdari เคยพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของเขามาหลายครั้งแล้ว ทั้งเรื่องเกม Microsoft Flight Simulator 2024 จะย้ายมาลง PlayStation 5, เวอร์ชันหลายแพลตฟอร์มของเกม Yakuza 0 Director's Cut และวันวางจำหน่าย Sonic Racing: CrossWorlds สำหรับ Switch 2 อีกทั้งพวกเขายังเป็นกลุ่มแรกที่รายงานเมื่อเดือนมกราคมว่าทาง Rockstar Games ไม่ได้วางแผนที่จะวางจำหน่าย Grand Theft Auto VI แบบแผ่นในวันเปิดตัวเพื่อป้องกันการหลุดรั่วไหล ถึงแม้ว่าซีอีโอบริษัทเทคทูจะพยายามบ่ายเบี่ยงปฏิเสธก็ตาม
ข้อมูลและภาพประกอบจาก
gematsu
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