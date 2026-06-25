"SHINOBI: Art of Vengeance" วางจำหน่ายบนสวิตช์สอง 24 ก.ย.นี้

SEGA ประกาศวางจำหน่ายเกม "SHINOBI: Art of Vengeance" บนแพลตฟอร์ม Nintendo Switch 2 ในวันที่ 24 กันยายนนี้ พร้อมเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้ว ทั้งเวอร์ชันแผ่น ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ และเวอร์ชันดิจิทัลที่ Nintendo eShop
ซีรีส์ "SHINOBI" อันโด่งดังกลับมาอีกครั้งในรูปแบบเกมแอ็คชั่น 2 มิติใหม่ล่าสุด สร้างสรรค์โดย Lizardcube ทีมผู้สร้างเกมต่อสู้สุดฮิต Streets of Rage 4 ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมอย่างกว้างขวาง และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเกมแอ็คชั่นยอดเยี่ยมในงาน The Game Awards 2025 ที่ลอสแอนเจลิส
"SHINOBI: Art of Vengeance" จะพาผู้เล่นไปสัมผัสการผจญภัยล้างแค้นของ 'โจ มูซาชิ' ด้วยภาพวาดมือที่สดใส ผู้เล่นจะต้องฝ่าฟันด่านต่าง ๆ ที่เต็มไปด้วยอุปสรรค กำจัดศัตรูด้วยคอมโบมากมาย ฝึกฝนทักษะการต่อสู้ของเกมให้เชี่ยวชาญ และค้นพบความหมายของการเป็นนินจา
เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าแล้ววันนี้
ผู้ที่สั่งจองล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นแบบแผ่นหรือแบบดิจิทัล จะได้รับโบนัสไอเทมในเกม ได้แก่ ชุดเครื่องแต่งกายอาร์เคดดั้งเดิม และสร้อยคอ Fortune Hunter
สำหรับ Digital Deluxe Edition เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าแล้วบน Nintendo eShop ซึ่งจะได้รับ Starter Pack ที่ประกอบด้วยไอเทมในเกม, SEGA Villains Stage ที่มีบอสให้ต่อสู้กับตัวละครสุดคลาสสิกของ SEGA, รวมถึง Digital Art Book และ Soundtrack ด้วย
*SEGA Villains Stage จะวางจำหน่ายในรูปแบบ DLC แยกต่างหากตั้งแต่วันเปิดตัว*
Digital Deluxe Edition Contents
• SHINOBI: Art of Vengeance เกมหลัก
• Digital Deluxe Upgrade
- Starter Pack (Ghost Outfit, Medic Lite Amulet, and In-Game Currency)
- SEGA Villains Stage
- Digital Artbook and Soundtrack
"SHINOBI: Art of Vengeance" จะวางจำหน่ายบน Nintendo Switch 2 ในวันที่ 24 กันยายนนี้ ตัวเกมพร้อมวางจำหน่ายแล้วบน PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, XBOX Series X|S, XBOX One และ PC (Steam) ติดตามรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://asia.sega.com/shinobi-art-of-vengeance/en/
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